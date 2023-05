Primăria Cluj-Napoca este martoră la o nouă șmecherie prin care mai multe agenții de publicitate din municipiu reușesc să-și umple buzunarele cu milioane de lei anual. Concret, mai multe firme care produc și montează ilegal, fără autorizație de construire, mesh-uri publicitare pe fațadele blocurilor din orașul de cinci stele, reușesc să-și țină afacerile pe picoare pentru că Primăria nu dispune de alpiniști care să înlăture „capodoperele”. Patronii agențiilor sunt dojeniți cu câteva amenzi din partea municipalității și se aleg cu zeci de procese în instanță, însă situația rămâne neschimbată chiar și atunci când magistrații clujeni pronunță o hotărâre în favoarea Primăriei Cluj-Napoca.

Este vorba despre firmele Reset Media SRL, Reset Media Communications SRL, Next Outdoor Advertising SRL, 4Outdoor Management SRL și Aida Advertising SRL. În cadrul primelor patru societăți sunt asociați Emil Flaviu Chezan, Daniel Lupean și Gheorghe Ioan Petrule, iar Aida Advertising SRL este deținută de Daniel Lupean și Roxana Alina Lupean. Firmele au descoperit rețeta unor afaceri de succes, mizând pe incapacitatea Primăriei Cluj-Napoca de a înlătura mesh-urile montate ilegal, chiar și în cazul unor sentințe definitive prin care obligația cade pe umerii municipalității.

Operațiunea „mesh-ul” urmează o rețetă precisă

Potrivit surselor nostre, societățile urmează o schemă bine pusă la punct: firma „mamă”, în acest caz Reset Media Communications SRL, semnează contracte cu diferite companii prin care se angajează să realizeze mesh-uri publicitare pe care să le monteze ulterior pe fațadele blocurilor. Ulterior, o altă firmă conectată ia legătura cu asociațiile de proprietari din diferite locații și ajung la un acord prin care se permite montarea mesh-urilor publicitare. De cele mai multe ori „acordul” constă în plata a câteva sute de lei către președintele asociației. Despre autorizațiile de construire necesare pe care societățile în cauză ar fi trebuit să le obțină de la Primăria Cluj-Napoca pentru montarea mesh-urilor, nici nu poate fi vorba. Patronii firmelor mizează pe faptul că amenzile aplicate de Poliția Locală sunt extrem de mici în comparație cu sumele încasate de la companiile pe care le promovează și chiar dacă se ajunge în instanță, nimeni nu le va putea îndepărta mesh-urile montate pe blocuri, deoarece Primăria Cluj-Napoca nu dispune de alpiniști. Mai mult, firma „mamă” rămâne cu obrazul curat în fața clienților, deoarece amenzile sunt aplicate firmelor care negociază cu asociațiile de proprietari. Nu puține au fost cazurile în care firmele au contestat în instanță procesele verbale de contravenție încheiate de Poliția Locală, iar magistrații clujeni nu au pronunțat hotărâri în favoarea lor. Ulterior, Primăria Cluj-Napoca a formulat zeci de cereri de chemare în judecată prin care solicitau magistraților clujeni să oblige firmele la desființarea lucrărilor executate nelegal. Procesele au avut un deznodământ favorabil pentru Primărie, cu toate acestea mesh-urile au rămas neclintite.

Afacerile cu mesh-uri montate ilegal, o mină de aur

În ultimele 4 luni, Primăria Cluj-Napoca a deschis 8 procese împotriva Reset Media SRL prin care solicită magistraților clujeni să oblige societatea la desființarea mesh-urilor amplasate ilegal. De-a lungul anilor, societatea a fost implicată în multe alte astfel de procese, însă cifra de afaceri și profitul nu au fost afectate. În anul 2021, Reset Media SRL a declarat o cifră de afaceri de 1.445.812 de lei și un profit net în valoare de 643.902 de lei. Reset Media Communications SRL, firma „mamă” are numai două procese cu Primăria Cluj-Napoca, ambele în anul 2019, iar cifra de afaceri declarată în anul 2021 este pe măsură: 6.772.938 de lei, cu un profit net de 1.165.107 de lei. Societatea 4Outdoor Management SRL are peste 50 de procese cu Primăria Cluj-Napoca. În anul 2021 a declarat o cifră de afaceri de 908.605 de lei și un profit net de 427.143 de lei. Next Outdoor Advertising SRL are și ea aproximativ 50 de procese cu municipalitatea clujeană, privind mesh-urile montate ilegal pe fațada blocurilor din Cluj-Napoca. Societatea a declarat în anul 2021 o cifră de afaceri de 120.597 de lei și un profit net 14.430 de lei.

Aida Advertising SRL stă la fel de bine la capitolul procese, societatea s-a ales și cu o plângere penală din partea Primăriei Cluj-Napoca, însă Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a clasat cauza și a obligat Primăria la plata sumei de 5000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

„În baza art. 341 alin. 6 lit. a) C.proc.pen. respinge ca nefondată plângerea formulată de petentul MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, în contradictoriu cu intimata SC AIDA ADVERTISING SRL, împotriva soluţiei de clasare dispuse prin ordonanţa din 13.10.2020 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca (dosar penal nr. 3100/P/2018), sub aspectul infracţiunii de executare, fără autorizaţie de construire ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, a lucrărilor prev. la art. 3 lit. b) din Legea nr. 50/1991, faptă prev. de art. 24 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 50/1991. În temeiul art. 275 alin. 2 C.proc.pen. obligă petentul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 100 de lei. În temeiul art. 276 alin. 6 C.proc.pen. obligă petentul la plata către intimată a sumei de 5000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare (onorariu avocaţial). Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 23.02.2021.”, arată soluția pe scurt a instanței.

Amenzi de peste 1,3 milioane de lei aplicate de municipalitate

Reporterii Gazeta de Cluj au trimis o solicitare către Primăria Cluj-Napoca prin care am cerut să ni se comunice câte amenzi au fost aplicate, în perioada 1 ianuarie 2020 – 8 mai 2023, pentru montarea ilegală de panouri publicitare, mesh-uri și bannere ilegale, câte amenzi au fost aplicate, care a fost cuantumul și dacă Primăria Cluj-Napoca dispune de alpiniști pentru îndepărtarea mesh-urilor/bannerelor montate ilegal.

„În urma verificărilor efectuate în perioada 01.01.2020- 08.05.2023 de către polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Urbanism și Disciplina în Construcții au fost aplicate un nr. de 392 sancțiuni contravenționale în baza Legii nr.185/2013-rep. pentru mijloace publicitare de tip panou, mesh, banner.

Din cele 392 sancțiuni, pentru meshuri și bannere publicitare amplasate pe imobile au fost întocmite un nr. de 259 procese verbale de constatare a contravenției.

În perioada menționată mai sus, cuantumul amenzilor aplicate în baza Legii nr.185/2013- rep. pentru mijloacele publicitare de tip panou, mesh și banner a fost de 1.313.500 lei. Măsura complementară dispusă odată cu aplicarea sancțiunilor a fost de dezafectare/desființare, măsură care este cuprinsă în prevederile Legii nr.185/2013-rep.

Primăria Municipiului Cluj-Napoca nu dispune de alpiniști pentru îndepărtarea mesh-urilor și bannerelor montate ilegal.”, au transmis reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca.