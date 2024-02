Prima oara a vorbit Marian Vanghelie despre vila de pe Coasta de Azur a lui Florian Coldea, fostul tartor al SRI care nu se mai da dus in pensia REALA:

Domnul Coldea este inspaimantat. Ii transmit ca, exact cum se ocupa el de o serie de politicieni si ne asculta de dimineata pana seara, si in concedii. Si eu ma ocup si am aflat acum ca a luat o vila la Monte Carlo pe numele lui Bogdan Neidoni si acum este in acea vila. (…) Domnul Coldea a achizitionat o vila la Monte Carlo”, a declarat Marian Vanghelie. Fostul vicepresedinte PSD a adaugat ca Bogdan Naedoni este „un baiat pus de Coldea in diferite functii”. „(Bogdan Neidoni – n.r.) Este un baiat pus de dl Coldea in diferite functii la anumite agentii, director general. Se ducea la el acasa dl Coldea si nu singur, cu nevestele si o serie de adjuncti din SRI si faceau chermeze si mai multe”, a precizat Vanghelie.

21 august 2018

In fiecare vara, de vreo sase ani incoace, generalul in rezerva de la SRI, Florian Coldea, merge pe Coasta de Azur sa se relaxeze.

Are acolo o vila, nu e pe numele lui, of course, oficial e pe numele lui Bogdan Neidoni, sageata sa celebra.

Dar, practic, e viloiul lui Florian Coldea, pensionar amarat, in zona Monaco, asa cum au marii smecheri ai lumii.

Iata privelistea pe care o are cand iese pe terasa:

Daca domnul Florian Coldea zice ca nu il cunoaste pe Bogdan Neidoni, sa nu il credeti. Sa ma credeti pe mine, uitati de ce: aici, Coldea e la o discutie secreta, insotit de Neidoni, in camesha alba.

Neidoni a fost coleg de camera și de facultate cu Florian Coldea, și implicit, amândoi colegi la Institutul Național de Informații.

Bogdan Gabriel Neidoni este un fost oficial al guvernului Boc, fost director al unei firme de stat speciale, ce acționează în domeniul sensibil al siguranței naționale.

Din CV-ul sau, reiese că între anii 1996- 1997 Bogdan Gabriel Neidoni a fost angajat al SRI după ce a absolvit Facultatea de Psihosociologie din cadrul Institutului Național de Informații, școala absolvită între anii 1992- 1996. Ce nu scrie în CV este că Neidoni junior este fiul fostului colonel SRI Petre Neidoini, acum decedat, un personaj de legenda în anii ‘90- 2000. Ca și fiul său, Neidoni senior a părăsit SRI și s-a ocupat de afaceri cu petrol, numele sau apărând în celebrul dosar Tracia – de trafic cu combustibili.

Neidoni a fost asociat în combinațiile cu petrol cu un alt celebru SRI – ist, Dan Grigoriu, poreclit “generalul fără chip”, devenit mai apoi un potentat afacerist imobiliar și implicat în retrocedări dubioase la agenția pentru restituirea Proprietăților (ANRP).

In 2014, ANRP publica AICI lista cu smardoii care au primit sute de milioane de euro despagubiri pe retrocedari. Cei mai multi din lista sunt cu drepturi litigioase achizitionate cu cinism: printre ei, Grigoriu Constantin Dan, cu 20 de milioane de dolari!

Eu sunt prieten cu el din copilarie, cu astalalt din scoala militara, deci suntem toti prieteni, da?

Personajul care ii leaga pe toti in demersul lor de imbogatire este avocatul Rares Dan. Alt prieten, din copilarie de aceasta data, al generalului Florian Coldea.

Avocatul Rareș Dan este fiul fostului general SRI Dan Gheorghe (foto in chenar negru), primul şef al Brigăzii Antiteroriste din SRI după 1990. Cel care i-a urmat la conducere după 1992, Ion Ştefănuţ, era un apropiat al lui.

Coldea a fost încadrat în Brigada Antiterostită a SRI, iar EVZ a scris de-a lungul timpului că între 1995 şi 2005 s-a aflat sub aripa protectoare a lui Dan Gheorghe. În 2005, protectorul lui Coldea s-a retras din SRI.

Rares Dan este avocatul care a lucrat in numele lui Coldea pe “obiectivul” ANRP pe doua paliere:

sa ii “ajute” pe aia de asteptau cu anii sa primeasca despagubirile… sa le primeasca instant. Dupa achitarea unui “comision” venea imediat interventia izbavitoare a lui Coldea

sa ii apere pe aia care o luasera in freza fiind arestati in dosarul retrocedarilor ANRP, “problema” pe care tot Coldea o crease, influentand crearea si activarea dosarului. Exemplu? Omul de afaceri valentin Visoiu a fost clientul avocatului Rares Dan, din postura de inculpat în dosarul despăgubirilor ilegale de la ANRP. În 2011, Vişoiu primise de la ANRP despăgubiri în valoare de 7 milioane de euro.

Dumnevoastră vă cunoaşteţi cu generalul SRI Coldea? (Întrebare vine în contextul în care avocatul este acuzat de o legătură puternică cu fostul adjunct al SRI şi că din această cauză clienţii săi ar fi beneficiat de protecţie din partea Binomului, cel mai celebru caz fiind al denunţătorilor din dosarul Microsoft, rămaşi nepedepsiţi până acum, cărora Rareş Dan le-a fost avocat)

– Da, ne cunoaştem, dar ne vedem extrem de rar.

EVZ: Ce înseamnă „extrem de rar”? La o lună, la jumătate de an, la un an?

– Extrem de rar.

– Aveţi vreo relaţie de rudenie cu generalul SRI Florian Coldea? (De-a lungul timpului au apărut mai multe articole de presă în care se spunea că generalul Dan Gheorghe, tatăl avocatului, ar fi fost rudă îndepărtată cu Florian Coldea)

– Nu am, dar bunica mea pe linie maternă este din comuna Târnova (jud. Arad – n.r.), de unde este şi domnul Coldea. Mergeam în vacanţe acolo, la bunica mea.

– Şi îl întâlneaţi şi pe Florian Coldea în aceste vacanţe?

– Da, ne întâlneam. Cu domnul Coldea jucam fotbal pe maidan în vacanţe. Dar asta se întâmpla în urmă cu 30 şi ceva de ani. (Evenimentul Zilei – 12 octombrie 2017)

Asadar, Coldea s-a folosit mereu de avocatul rares Dan, amicul de fotbal pe maidan, ca sageata juridica in relatia cu ANRP ca sa smantaneasca ori institutia, ori pagubitii. Iar pe Bogdan Neidoni l-a folosit pe post de pusculita/sageata, inclusiv pentru a masca proprietatea vilei de mai jos, de pe Coasta de Azur, pe care o vedeti azi pe Strict Secret, in exclusivitate.

Caci domnul Coldea e mereu vigilent si nu are mai nimic pe numele lui. Incaseaza doar cash de la firmele si oamenii pe care ii “consulta”, de exemplu, de la Ovidiu Toma, circa 30 000 de euro in plic PE LUNA. Dar asta e o alta poveste, neicusorilor, o veti citi curand.

O ultima intrebare pentru SRI, NATO, CIA si pentru opinia publica: ce generali de servicii secrete din NATO sau serviciile secrete europene, aflati la pensie, stiti ca si-au permis vile de milioane de euro pe Coasta de Azur?

Eu stiu niste generali, am citit de ei in presa, dar sunt generali rusi, nu-s din NATO :)))

Sursa: ziardecluj.ro