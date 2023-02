În pitoreasca și mereu tânăra tradiție populară românească există în ziua de Rusalii o frumoasă alegorie rurală care poartă numele de „Împănatul Boului”. Conform cutumei ancestrale după slujba religioasă din ziua de Rusalii, flăcăii satului împodobesc unul dintre cei mai frumoși boi cu țoale, ștergare, peteala și-l poartă de-a lungul satului spre un deal sau o zonă mai înaltă. Alaiul este format din călăreți în straie populare, fete de vârsta maritatului și flăcăi vătafi în horă. Lumea iese la porți și aruncă găleți cu apă în fața Boului frumos „ornat” din dorința de a avea un an spornic și rod bogat pe ogoare. De pe deal, falnicul Bou coboară singur spre sat, iar prima fata care-i pune mâna între coarne cu siguranță se va mărita în acel an.

Cum noi ca popor suntem atașați tradițiilor străbune, nu ne miră faptul că există în rândurile social-democraților clujeni, reprezentanți care transpun tradiția în cotidian, transformă porecla în nume, iar numele în renume.

Anul electoral se apropie, mințile încep sa bată câmpii, dorințele accelerează pulsul, mizele încet, încet se conturează, nările freamătă și fruntea încornorată intră în balans. Ca planurile să se îndeplinească este necesară o umbrelă, o siglă, un nume cu notorietate și ce poate fi mai potrivit decât PSD. Și uite așa, „fiii risipitori” încep să se adune, reșapați în „Împănați”, sub flamurile social-democrației clujene. Unul dintre aceștia este Remus Lăpușan, fostul președinte a Pro România Cluj, fost președinte a PSD Cluj, fost…., fost…., o mulțime de fost.

Reprimit cu brațele deschise, ca un adevărat „camarad”, în cadrul organizației municipale PSD Cluj-Napoca, Remus Lăpușan nu și-a dorit altceva decât sa muncească, să ajute, exprimându-și disponibilitatea de a se implica, ne spun sursele noastre, în organizarea politică a cartierului Grigorescu. O mână de ajutor, mai ales de la un om cu experiență politică nu e niciodată de neglijat, așa că nu rămânea altceva decât să fie turate motoarele și toată lumea să se apuce de „ars calorii”. Aceasta ar fi fost situația ideală, dar cum românii sunt iubitori de tradiții, Remus Lăpușan s-a gândit sa o ia agale pe ulițele satului căutând din priviri dealul cel mai înalt. Călăreți, feciori de horă și fete de măritat nu prea sunt, alaiul e cam subțirel, în schimb destul de mulți gură cască pe la porți, care nici nu prea se înghesuie cu gălețile de apă și râd șugubăț când aud tot felul de promisiuni tembele.

Din ce ne spun sursele, Remus Lăpușan nu are niciun fel de mandat de a negocia sau a promite orice din partea PSD Cluj, statutul său fiind acela de simplu membru PSD Cluj-Napoca fără niciun fel de atribuții la nivelul județului Cluj. Nu există niciun acord între PSD Cluj și Pro România Cluj, toate cererile de adeziune fiind tratate individual și nimic mai mult.

Întrebând persoane cu greutate din cadrul conducerii centrale PSD ni s-a spus că singurele voci autorizate să exprime poziții sau să asume responsabilități la nivelul județului Cluj sunt președintele Alexandru Cordoș și secretarul executiv Răzvan Ciortea. Din această perspectivă nu înțelegem cum Remus Lăpușan, membru în cadrul PSD Cluj-Napoca și parte a echipei de organizare a cartierului Grigorescu, face declarații presei clujene din postura celui care poartă „discuții” și posibile negocieri cu foști primari PSD sau posibili „oameni noi”. Atunci revenim la tradiții și brusc ne dăm seama că alaiul cu Împănatul a ajuns în vârful dealului, gata-gata să-și dea drumul blajinului patruped rubicond la vale, iar întrebarea care ne frământă e dacă se va opri la prima căpiță de fân alegându-se praful de toate planurile mărețe, sau se va bălega rituos în mijlocul uliții, dând cu coada după muștele care-i admiră „grandioasa” operă.

Avem convingerea că în cartierul Grigorescu din Cluj, la următoarele alegeri locale, PSD va câștiga cel puțin 50% din voturi. Fiind și noi iubitori de tradiții, chiar ne dorim acest lucru.