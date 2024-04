În România, cei mai agitați ani electorali sunt cei în care președintele își termină mandatele și trebuie instalat un altul, pentru un deceniu. E firesc ca în asemenea ani, implicarea forțelor oculte, a serviciilor secrete, române sau străine, a statului-paralel, să fie maximă. De-a lungul anilor, am aflat din voci cît se poate de autorizate, că Iohannis a fost instalat în 2014 cu sprijinul lui Florian Coldea, cu implicarea CIA și, în special, cu o mare dosariadă. Zece ani mai tîrziu, multe personaje ale piesei ”Iohannis” au ieșit din prim plan, dar mecanismul e în mod cert același. Rămîne doar întrebarea cine să fie în 2024 eminența cenușie însărcinată cu misiunea trimiterii unui nou monarh la Cotroceni pentru alți 10 ani?

În 2014, Traian Băsescu încă era jupîn la Cotroceni, Florian Coldea conducea SRI și statul-paralel, în ansamblu, cu mînă de fier, Laura Kovesi era responsabila cu dosariada, Elena Udrea era un hub informațional și un pol de putere considerabil, Sebastian Ghiță era și el o pîrghie importantă în mecanismul pomenitului stat-paralel. Cu toții au jucat roluri în noua ordine politică. Dar nu toți au rămas muți. În timp, unii și-au dat drumul la gură, dezvăluind elemente spectaculoase din spatele ușilor închise în care se tranșa soarta României. Poate tocmai limbarița le-a creat probleme: Băsescu a fost umilit cumplit după ce a părăsit Cotrocenii, decăzut din privilegii, deconspirat drept turnător, Udrea e în pușcărie, Ghiță e în surghiun.

Poate nu strică să reamintim cîteva dezvăluiri fierbinți ale lor, făcute acum cîțiva ani, despre cum a ajuns președinte Klaus Iohannis. Și să ne gîndim dacă pentru succesorul lui se va utiliza un mecanism similar.

Sebastian Ghiță, mesaje înregistrate – 2017. Amintiri din copilăria statului-paralel:

„Persoane de rang înalt din SRI mi l-au prezentat pe Florian Coldea în 2008. Eram tineri, aveam copii mici și am legat o relație de prietenie. Amîndoi credeam într-o Românie mai bună și ne propuneam oricît de mult puteam ca România să crească, să se dezvolte și noi să ne găsim un loc în țara noastră. Șapte ani de zile copiii noștri au crescut împreună. Nu voi da poze cu ei pentru că nu au nicio vină copiii. În schimb, veți vedea alte dovezi ale relației mele cu Florian Coldea din vacanțele făcute împreună. Așa am ajuns să o cunosc pe Laura Codruța Kovesi și să mă împrietenesc și cu ea. M-am întîlnit cu ea de sute de ori la sediul SRI, la mine acasă, la cramă, în vie, am chefuit împreună, am fost pe pontonul SRI din Deltă, la vilele SRI de la Neptun, la vilele de la Sinaia și multe alte lucruri. Așa am ajuns să fiu direct implicat în numirea Laurei Codruța Kovesi la SRI în 2014, eram prieten cu ea, eram prieten cu Florian Coldea și prieten cu Victor Ponta„.

Despre șantajul serviciilor la adresa politicienilor

„Eu sunt persoana care a însoțit-o pe Elena Udrea la biroul lui Victor Ponta și despre care Elena Udrea a declarat public. Ce nu s-a spus public pînă acum e faptul că Victor Ponta a fost șantajat pentru a o numi pe Laura Codruța Kovesi. Practic, în fața mea, Florian Coldea i-a spus că dacă nu o va numi pe Kovesi la DNA atunci vizita pe care Ponta o avea programată în America, pentru a se întîlni cu Biden sau cu Obama, va fi anulată. Mai mult, lui Victor Ponta i s-a spus că anunțul cu privire la vizita în America va fi făcut înaintea alegerilor prezidențiale iar chestiune asta îl va distruge. (…) Documentul cu propunerea de numire a Laurei Codruța Kovesi, documentul înaintat lui Traian Băsescu, a fost scris la Guvern, pe calculatorul din secretariatul lui Victor Ponta. Am asistat la redactarea lui pe hîrtie oficială și apoi am mers la vila SRI cu indicativul K2 unde se aflau Florian Coldea și Victor Ponta. Ponta ne spusese, Elenei Udrea și mie, la întîlnirea pe care a avut-o la biroul său, <<eu o s-o propun dar am o părere proastă despre Kovesi, sunt convins că va executa ordinele celor de afară și ne va face dosare tuturor. Pe voi doi vă va aresta primii>>. Victor Ponta a avut dreptate. Laura Codruța Kovesi a încercat să înlăture din viața publică pe toți cei care într-un fel sau altul au ajutat-o. M-am dus apoi cu documentul la Victor Ponta l-am găsit cu Florian Coldea acesta a sunat-o pe Laura Codruța Kovesi și i-a spus să vină imediat la București. Așa a a fost numită Laura Codruța Kovesi”.

Traian Băsescu la RTV – 2017. ”Coldea și Kovesi să fie arestați!”. Și cîte ceva despre amestecul CIA

“Pentru Coldea și Kovesi nu mai bag mîna nici măcar în apă rece, iar deontologii care spun că Băsescu s-a întors împotriva Justiției, nu, împotriva unor oameni care s-au îmbolnăvit de putere. Recunosc, înainte de a-mi termina mandatul în 2014 am sesizat ca au luat-o razna, dar în mod categoric oamenii ăștia au devenit un risc pentru statul român. Au un portofoliu de informații colosal pe care îl utilizează în interesul lor. Acum aflu din episoadele lui Ghiță că el se întîlnea de două ori pe săptămînă cu Kovesi, eu m-am întîlnit în cele două mandate ale ei de procuror general și unul de procuror șef al DNA de șase ori. Aflu că Ghiță se întîlnea și venea și Coldea și șeful stației CIA. Păi nu avem un procuror general să îi ia pe toți în noaptea asta? Preventiv, ca să nu schimbe informații între ei. Așa cum procedează și ei cînd își aduce aminte un delator de ce a fost acum 10 ani, sau cum i-au făcut lui Udrea pe denunțuri de acum șase ani, au cerut patru arestări, de ce nu ar fi arestați și ei preventiv după declarațiile lui Ghiță? Că e și el denunțător cum stimulează ei să fie(…) Dacă ei s-au subordonat unui șef de stație, fie el și CIA, dacă ei se întîlneau să discute treburile țării în vilele SRI, în loc să meargă șeful SRI cu căciula în mînă la procurorul general, dacă se confirmă aceste lucruri…îmi pare rău”.

Elena Udrea, audiere în Parlament – 2017: ”Planul în privinţa României, implementat cu partenerii din CIA ai conducerii SRI”

„Cît privește opinia mea, de unde cred că se întîmplă lucrurile acestea, eu sunt adepta teoriei conform căreia în lume, în momentul acesta, se luptă două forțe: Soros și cei din jurul lui și cei care se opun acestuia și care sunt destul de puțini. N-am crezut și, pînă nu de curînd, eram dintre cei care spuneau: nici într-un caz, în România nu există decît statul nostru paralel intern pe care l-a construit Coldea. Am avut o părere, totuși, exagerat de bună despre el, nu că n-ar fi fost un om care ar fi reușit să pună în practică un plan complex și chiar diabolic, dar nu a fost creația lui. Cred că planul are legătură cu ce vedem că se întîmplă acum în America și este un plan care, în ceea ce ne privește pe noi, a fost influențat și implementat cu ajutorul partenerilor din CIA ai conducerii SRI, relațiilor pe care le aveau domnul Coldea, domnul Maior în Statele Unite. A fost un plan care în România a funcționat, care s-a încercat a fi impus și în alte țări. A mai prins și în altă parte dar la noi cel puțin este de mare succes, probabil avînd în vedere modelul nostru cultural și comportamental. Mult timp am crezut că statul paralel a fost creaţia unui om, generalul Coldea. Azi realizez că se punea în aplicare un plan gîndit în afara ţării. Ei au fost executanţi foarte buni, planul a avut succes. În România, cel care a condus sistemul a fost Coldea. Cine a preluat frîiele acum nu pot spune”.

Elena Udrea, fragmente din jurnalul intim publicate de Ion Cristoiu – 2018: Coldea a dat asigurări că Iohannis nu va fi eliminat din cursa prezidențială

”La un moment dat, aflînd că la sediul SRI din Băneasa se duc Eduard Helving și Petrache de la Ilfov la Coldea să se pună de acord pe diverse lucruri legate de Iohannis și că aceștia spuseseră că i-a asigurat Coldea că nu va fi declarat incompatibil pînă la alegeri Iohannis, m-am dus să îi spun lui Maior că se lucrează împotriva lui Ponta cu aceste metode. Îi spusesem Președintelui, care insista să nu mă creadă. L-am sunat pe Maior și m-am dus la el. Nu i-am pomenit numele lui Coldea, dar i-am spus temerile mele: că ICCJ nu îl va declara incompatibil pe Iohannis, că acolo în sediu vin cei de la ACL să discute susținerea pentru Iohannis și că nu este în regulă. Părea puțin încurcat și încerca să mă asigure că cei doi nu vin, că a venit Petrache pentru o speță cu laudele, cu vreun an în urmă. Eu știam de la Rareș Bogdan că cei doi vin la Coldea, după care beau cafeaua cu el la Stejarii și îi povestesc lui ce au vorbit. Maior insista să îmi spună că nu se întîmplă. Că la ICCJ o să văd că va fi soluție de incompatibilitate pentru că de asta se ocupă Coldea!!! Am crezut că evită să accepte că îl poate păcăli Coldea. Nu i-am spus inițial Președintelui de vizită, era într-o vineri la ora 16.00. La cîteva zile l-am întîlnit la Președinte în birou. Mi-a spus că a verificat și nu am dreptate cu vizitele și mă ruga să îl cred că nu se întîlnește cu aceia și că nu îl susține pe Iohannis. M-am uitat uluită la el! El credea că mă refer la el? Vorbisem degeaba! Probabil că îi și spusese lui Coldea despre discuția cu mine! I-am răspuns că nu mă refeream la el, ci la adjunctul lui. Evident că m-a asigurat că nu ar face Coldea așa ceva! Cînd i-am spus în ziua aceea de întîlnire, știa deja de la Maior. Îl asiguraseră și pe Președinte că nu trebuie să am îngrijorări, nu se întîmplă ce cred eu”.

Cum făcea Coldea dosare politicienilor după bunul plac

„Tot Ghiță mi-a spus că ei nu au vrut ca eu să candidez. Dar că el și-a asumat să nu vină să îmi spună, ci să meargă alături de mine pe un plan pe care îl gîndisem cu un an înainte. Să intru eu cu Ponta în turul 2. Sigur în vara lui 2013 le-a spus acest plan, așa cum le-a spus și Oprea. L-am auzit invocat de multe ori ca argument împotriva mea așa-zisa înțelegere Udrea-Ponta, la acoperiții din presă. Oprea venise și cu Planul Ponta președinte, el la SRI, Maior la Guvern. Sigur l-a enervat tare pe Coldea acest plan. Ca urmare, după ce a văzut că Oprea insistă i-a făcut niște dosare penale, Și Oprea s-a potolit. Ba chiar zice că este bine că Ponta se va lupta cu Iohannis în turul doi. Așa funcționează lucrurile. Totul se poate obține cu amenințarea dosarelor”.

Trei piese grele din jocul politic de acum un deceniu au vorbit și au plătit scump. Au trecut anii. Șefia statului-paralel a fost preluată, se spune, de șeful SPP, generalul Lucian Pahonțu, cel mai apropiat om de președinte, inclusiv fizic.

Coldea, eliminat din sistem pentru că știa, poate, prea multe, joacă mai degrabă pe business, dar e de așteptat să încerce să dea cu bățul prin gard în acest an crucial din punct de vedere politic.

Poate îi iese, poate nu.

Dar marea întrebare rămîne cine este la ora actuală eminența cenușie care conduce jocurile subterane?

Cine e ”the kingmaker”, făcătorul de regi, cum spun anglo-saxonii? Este unul singur care îi coordonează pe toți, precum Coldea în 2014, ori, de această dată, sunt mai mulți, de aici și haosul politic în derulare?

CIA joacă și acum singură pe tot terenul electoral, sau au venit și influențele din Est, precum Rusia ori China? Întrebări legitime, al căror răspuns, însă, nu-l vom afla prea curînd.

Bogdan Tiberiu Iacob canal33.ro