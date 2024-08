Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA informeaza publicul calator

din cartierul Gruia ca lucrarile de asfaltare ce urmeaza a fi executate pe Str. Gruia,

intre Str. Baia Mare si Vanatorului, necesita inchiderea circulatiei rutiere.

La solicitarea RADP Cluj-Napoca, vineri 16.08.2024 in intervalul orar 5:00

– 23:00, linia 38 va circula pe traseu deviat, in ambele sensuri, din Str. E. Racovita

pe Str. R. Vuia – 11 Octombrie – Trambitasului – Vanatorului. Se suspenda

provizoriu statiile Gruia si Baia Mare si se infiinteaza statii suplimentare pe strada

Trambitasului (in vecinatatea imobilulului cu nr.4)

Va multumim pentru intelegere.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.