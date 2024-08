Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA informează publicul călător că, în zilele de 3 si 4 septembrie 2024, cu ocazia celei de-a 10-a ediții a evenimentului JAZZ IN THE PARK, care va avea loc in Parcul Etnografic Romulus Vuia, vor fi suplimentate cursele liniei 37 (P-ta Mihai Viteazul – str. Romulus Vuia).

În intervalul orar 14:00 – 22:35, dupa cum urmeaza:

Plecări P-ta M. Viteazul: 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:00 –

16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00 – 19:30 – 20:00 – 20:30 – 21:00 –

21:30 – 22:00 – 22:20;

Plecări str. R.Vuia: 14:15 – 14:45 – 15:15 – 15:45 – 16:15 –

16:45 – 17:15 – 17:45 – 18:15 – 18:45 – 19:15 – 19:45 – 20:15 – 20:45 – 21:15 –

21:45 – 22:15 – 22:35.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.