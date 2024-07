Într-un articol precedent, Gazeta de Cluj publica achiziţiile făcute de consilierii locali ai municipiului Cluj-Napoca, în mandatele 2020-2024, analiând declaraţiile de avere din anul 2020 (început de mandat) cu declaraţiile de avere din anul în curs. În continuarea demersului, în acest articol, am analizat declaraţiile de avere ale deputaţilor de Cluj pentru a vedea care sunt deputaţii cu cele mai multe investiţii şi în ce au investit în perioada mandatului.

Ilie-Alin Coleşa (AUR)

Deputatul AUR Ilie-Alin Coleşa a investit, în mandatul de deputat 2020-2024, într-un teren agricol. Terenul cu o suprafaţă de 2,4 ha, situat în localitatea Uioara de Jos din Judeţul Alba, a fost cumpărat în anul 2022. Coleşa mai deţine trei terenuri în municipiul Cluj-Napoca. Tot în Cluj-Napoca, Coleşa deţine şi o casă de locuit, cu o suprafaţă de 390 de m2, cumpărată în anul 2018.

Sabin Sărmaş

Deputatul Sabin Sărmaş, în timpul mandatului 2020-2024, a moştenit patru terenuri, toate în localitatea Runcu Salviei, din judeţul Bistriţa-Năsăud. De asemenea, Sărmaş a moştenit şi o casă, de 73 de m2, în aceeaşi localitate. În declaraţia de avere al lui Sărmaş apare şi un apartament cumpărat în anul 2023, al cărui titular este soţia sa, Bartha Timea Sărmaş. Cei doi mai deţin încă trei apartamente în Cluj-Napoca. Mai interesant decât proprietăţiile lui Sărmăş şi ale soţiei acestuia este un împrumut care apare în declaratia de avere a deputatului. Sărmaş a fost împrumutat cu 400.000 de lei de către societatea Nova World Holding. Societatea, administrată de către familia lui Sărmaş, a avut 0 profit în anul 2023 şi datorii de 4 823 37 lei. Aşadar, întrebarea care apare e cum şi de unde au apărut cei 400.000 de lei.

Csoma Botond (UDMR)

Nici lui Csoma Botond nu i-a mers rău în mandatul 2020-2024. Botond şi-a cumpărat două case în Cluj-Napoca, în anul 2021şi, respectiv, în 2024. Una de 43m2 şi una de 22.4 m2. În 2020, chiar la început de mandat Botond, şi-a cumpărat şi o maşină. Acesta mai deţine un teren intravilan de 500 m2 şi o casă de 190 m2 în judeţul Cluj.

Radu Moisin (PNL)



În declaraţia de avere a lui Radu Moisin apar două noi apartamente şi un teren, achiziţionate în mandatul 2020-2024. Soţia acestuia a cumpărat în 2024 un teren de 1000 m2 în localitatea Mărişel şi un apartament de 49 m2 în municipiul Cluj-Napoca. Moisin a moştenit în anul 2020 un apartament, situtat tot în Cluj-Napoca. Soţii Moisin mai au în proprietate încă două terenuri şi încă două apartamente, toate în Cluj-Napoca. Cei doi deţin şi două autoturisme Mcercedes C250 şi CLA din anul 2015. De asemenea Moisin are acţiuni în mai multe firme printre care Potaissa Civitas SRL, OMV Petrom, Banca Transilvania, Tradeville, Swiss View SRL, Swiss Panorama SRL.

Radu Iulian Molnar



Mai modest faţă de colegii săi, Radu Iulian Molnar şi cumpărat în madatul de deputat doar un autoturism Mazda, în anul 2022. Acesta mai deţine un Yamaha din anul 1999. Molnar nu are în proprietate nici case, nici apartamente, nici terenuri. În schimb acesta are acţiuni în mai multe societăţi comericalile cum ar fi: Alphabet, Amazon.com Inc, Tesla Motors Inc, Nvidia Corporation, Woslkvagen AG.