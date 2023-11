Pe rețeaua de socializare reddit.com, un internaut a postat un mesaj prin care susține că majoritatea chiriilor din orașul administrat de Emil Boc au ajuns să coste o avere, iar un număr considerabil de oameni nu își pot permite să plătească un preț atât de mare.

În mesajul său, internautul susține că de câteva luni își caută o chirie, dar încă nu a găsit una decentă, și la preț, dar și la cum arată.

„Momentan stau într-un apartament de 2 camere, de 55 de mp. Nu ii tocmai cel mai modern apartament, but it gets the job done. Dau pe el 390 de euro in Mărăști, și locuiesc aici de vreo 4 ani. In principiu as vrea sa ma mut in ceva mai modern, și Jesus Christ, ce-i cu prețurile astea? Mai nou un apartament de genu asta in care stau eu, sare lejer de 500 de euro. Un apartament modern poate sa ajungă pana la 800-1000 de euro?? Is curios și eu, cine is oamenii care își permit chiriile astea? Ultima oare când am verificat, salariu mediu in Cluj e de 4500 de lei net. So totuși, apartamentele astea ultra scumpe se vând ca pâinea calda? Eu lucrez in IT și am un salariu de 8000 de lei, și cam toți oamenii pe care ii cunosc se învârt pe la banii ăștia, cu mici excepții de programatori cu 7-8 ani de munca care iau peste 3000 de euro. Deci clar nu sunt ITistii care stau in așa ceva. So, care-i faza? Ploua mai nou cu bani pe undeva și n-am aflat eu?”, a scris internautul pe rețeaua socială reddit.com.

De asemenea, printre comentariile primite, cele mai savuroase sunt:

„Asa am luat decizia sa cumpar. Trebuie sa ma mut si eu —> gunoaiele incep de la 450, decent comunist 500. Clasic/renovat in 2005 cu mobila se atunci si niste fotolii de la bunica = 550. De la 600 in sus parca poti chema prieteni la tine”

„Hai zi si faptul ca e in cartierele alea unde se inghesuie toata lumea dintr-o anumita bula. Eu am apartament de 50mp renovat in 2008 si cu stilul de mobila de atunci, si ma indoiesc ca imi da cineva 550-600… pt ca e in “mild shock” Manastur si nu plache la ITist sa stea langa pensionari in cladiri non-residence. PS. Peste 400 nu prea primesc, si asta e si cu loc de parcare inclus, cladire comunista dar renovata si izolata… si apartamentul nu arata a comunism…”

„Chiriile vor creste in perioada urmatoare deoarece preturile de vanzare sunt astronomice, creditele nu mai au sens si nu se va mai vinde la fel ca anii trecuti iar multi vor alege sa stea in chirie. Asta va pune presiune pe piata crescand cererea pt chirii iar asta se va reflecta in pret. 2 banuti de-ai mei”

„Tocmai m-a întrebat un client azi ca daca știu vreun apartament cu x,y,z cerințe pe care le avea, nu contează suma, doar sa fie asa cum a cerut. Omul e medic cu clinica în București si a venit în Cluj pentru 2 ani. Exista și genul asta de oameni, deși stiu ca sunt minoritari astia. Bine, nici măcar ala n-o sa plătească 600€ pe mobila veche. Dar exista o piață pentru apartamentele alea moderne din centru listate la 1000 euro pe luna. O alta faza recenta ar fi un coleg care si-a luat apartament pe Frunzișului ca să îl inchirieze. Am râs de el non-stop pentru ca mi se par super naspa blocurile alea și eu personal n-as sta acolo, dar l-a închiriat luna trecuta cu 750€, deci joke’s on me”

Citește și: Soacra lui Cherecheș a fost reținută de DNA