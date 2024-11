Seria problemelor legate de blocurile ilegale ale dezvoltatorului imobiliar Ioan Bene, continuă cu altă neregulă care ține de clădirea de pe Tăietura Turcului, nr 24, parte din complexul Vista Apartments. Pe lângă că blocul de 13 etaje este construit pe o zonă cu grad ridicat de alunecări de teren, acesta funcționează fără avizul de securitate în caz de incendii.

Într-un articol anterior, Gazeta de Cluj a expus modul ilegal și haotic prin care a luat naștere clădirea monstruoasă de pe Tăietura Turcului. Iniţial, investiţia imobiliară a aparţinut patronului de facto a CFR Cluj, Neluţu Varga, care e chiar naşul lui Bene. Mai mult de-atât, blocul de pe Tăietura Turcului a fost construit deşi nu a primit autorizaţie, însă Bene oricum e certat cu legea şi a avut mai multe speţe dubioase. Lipsa unei simple autorizaţiii nu avea cum să îl împiedice să-şi ducă proiectul la final. Se pareb că nici lipsa avizului de securitate pentru incendii.

Ei bine, clădirea a fost construită oricum, căci aparent președintele Comisiei de Recepție a admis-o fără prea multe întrebări adiționale, fiind întabulată pe baza procesului verbal de recepție și gata- hocus pocus- apartamente la vânzare! Scurt pe doi, însă clădirea nu corespunde normelor tehnice legale în vigoare. Conform Hotărârii de Guvern 571/2016, în categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării și autorizării privind securitatea la incendiu, se încadrează clădiri „definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securităţii la incendiu ca înalte sau foarte înalte, indiferent de aria construită ori de destinaţie” și „de locuit colective, noi sau existente, cu mai mult de patru niveluri supraterane, la care se realizează sau amenajează mansarde.

Cu alte cuvinte, clădiri înalte se consideră cele care depășesc 11 etaje, iar clădirea de pe Tăietura Turcului 24 are nu mai puțin de 13 etaje spectaculoase.

Sursa noastră, specialist în domeniu, a încercat să intervină prin numeroase sesizări făcute către ISU și către proprietar. Cu toate că i s-a cerut părerea înainte și că acesta a făcut clar că întreaga construcție nu respectă normele legale, precum și faptul că un bloc de o astfel de anvergură ar avea nevoie de două scări de incendiu (aceasta are doar una), părerea unui specialist a fost ignorată în favoarea foametei pentru bani.

„N-au cerut avizul pompierul. Când am sesizat mi-au răspuns că nu e contravenție, că nu s-a dat încă în folosință, dar că au atras atenția beneficiarului că la darea în folosință trebuie să obțină această autorizație. N-au făcut-o, n-au cerut, clădirea s-a dat în folosință. Cu complicitatea Comisiei de Recepție s-a legalizat clădirea. Am cerut explicații și de la Inspectoratul de Stat în construcții. Am doar număr de înregistrare deocamdată.

ISU mi-a răspuns ultima dată că va cere asociației de proprietari să scoată autorizația de securitate la incendiu, dar nu e vorba de un act…Clădirea ar trebui să aibă două case de scări pentru evacuare. Nu este imposibil, dar este foarte costisitor”, susține un specialist în acest domeniu.

„Le-am dat și o soluție posibilă. O scară exterioară. Soluții erau. Clădirea e frumoasă, dar nu corespunde legii. Foarte greu acum să mai faci o scară. Am sesizat chiar acum recent la ISU despre nerespectarea normelor..Dar au spus că asemenea verificări nu sunt de competența lor.”

Ce să mai? Avem încă o dovadă pentru faptul că legea se dizolvă când e pusă în ring cu imbatabilul concurent- banul. Orice pentru avere, construim, vindem, mituim, demolăm. Mai nou, punem în pericol viețile altora (contra cost și asta, desigur). Iar ceea ce ne îngrijorează și mai mult e că cei care militează pentru etica și siguranța se dizolvă la fel de repede și de ușor în fața avariției.

