Vă mai aduceți aminte de cel mai scump parc din România? Parcul Zorilor de pe Observatorului, un proiect care a valorat peste 1,6 mil. de euro care a fost construit pe fostul teren al milionarului Sile Pușcaș. Cea mai scumpă expropriere din Cluj-Napoca, în valoare de 23 de milioane de euro.

Noul parc din Zorilor cu o suprafață de 1,2 hectare are o multitudine de dotări precum: zonă cu fântâni pavimentale, zonă de recreere pentru seniori, zonă de fitness, zone de promenadă și piste pentru biciclete, grupuri sanitare cu funcție de autocurățare, cișmele, parcare pentru biciclete, bănci, sistem de supraveghere cu camere video, aparate de joacă pentru copii și un singur leagăn. Copii trebuie să stea minute bune la rând ca pe vremea lui Ceaușescu pentru a se bucura de leagăn.

„Aș dori să vă aduc la cunoștință dorința mea și cu siguranță a comunității în care locuiesc. Conform statisticilor în cartierul Zorilor locuiesc peste 30.000 de oameni iar anul în curs a fost dat în folosință noul și mult promovatul parc din zona străzii Observator. Parcul este un loc minunat și binevenit pentru copii și familii. Cu toate acestea este evident că este foarte slab dotat pentru copii cu vârsta sub 3 ani. Din acest parc lipsesc mai multe părți cheie și în special mai multe leagăne. Este inadmisibil că la nivelul investiției făcute și la sumele vehiculate pentru desbăgubirea proprietarului terenului, să se monteze doar un leagăn. Unul singur în tot parcul. Un leagăn este o sursă de bucurie pentru copii mai mici însă în acest parc este o sursă de tristețe. Sunt două zile la rând în care am fost cu copilul în parc și se lasă cu tristețe și lacrimi deoarece copiii trebuie să aștepte minute bune pentru a le veni rândul. Noi că și adulți înțelegem situația și încercăm să le explicăm copiilor că este necesar să aibă răbdare, dar totuși vorbim de UN leagăn. UN SINGUR LEAGĂN ce are un leagăn pt copiii mai mari și unul prevăzut cu siguranță pentru copii sub 3 ani. Va mulțumesc pentru atenție și sperăm să vedem această idee realizată cât mai curând. ( înainte de inaugrarea oficială cu panglici și like-uri pe Facebook)”, a semnalat o mămică.

Din păcate, parcul deja a fost inaugurat cu poze pe Facebook, iar primarul chiar a făcut un video de la fața locului. Iată ce a declarat primarul despre locul de joacă:

,,Un loc de joacă modern, cu tobogane, cu tot ce trebuie, astfel încât copiii să se joace și să aibă acces la un spațiu urban așa cum au văzut și în altă parte din Europa”.

Cu alte cuvinte primarul este mândru de cum arată parcul, chiar dacă aparatele de joacă sunt mult prea puține comparativ cu numărul copiilor care doresc să se bucure de acest parc.

