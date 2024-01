O spun de cateva luni, dar sunt prea mic sa ma asculte cineva. Trebuie, daca vrem sa ne insanatosim ca natiune, sa ne decidem daca mai punem sefi civili in fruntea serviciilor secrete romanesti. Decizie grea.

Pentru ideea de democratie, asa ar trebui. Dar sefii de servicii secrete din ultimele decenii, ma refer la cvasi-civilii pusi politic in fruntea lor, au dovedit contrariul, si anume ca nu aduc plusvaloare institutiilor de intelligence, ba adeseori devin vulnerabilitati.

George Maior, un betivas supraevaluat, complota cu politicieni si procurori in Statul Paralel, band whisky sau sampanii cu Dancu, Luluta, Dragnea si mai stiu care, apoi raporta tot la Ucu Rus, seful grupului de la Cluj. Eduard Helvig avea linii directe cu Rares Bogdan (o vreme), cu moguli imobiliari sau de presa.

Silviu Predoiu, fost sef al SIE, ne-a aratat cat de nociv a fost in fruntea institutiei mai ales dupa ce a parasit-o implicandu-se in politca pana in gat, dar si in afaceri sulfuroase.

De cand Hellvig a fost fortat de americani sa se tireze, SRI a “suferit” o schimbare interesanta: merge inainte si fara sefi politici, functionand cu interimatul lui Razavn Ionescu si cu gruparea de adjuncti. Impreuna, cei din conducerea SRI se inteleg si datorita unui aspect important: sunt foarte apropiati ca varsta – Ionescu, Ciocarlan, Bizadea si Raducu sunt cu totii nascuti intre 1974 si 1976. E important mai mult decat credeti pentru energia/vibratia institutiei sa nu fie condusa de un martalog dominant caruia sa i se subordoneze tineri frustrabili.

Asadar, Ionescu/Ciocarlan conduc pe cod militar serviciul si, deocamdata, nu par sa aiba nevoie de civili politici (oricum, comisia de control a SRI e un film prost).

Schimbarea si mai interesanta, dar foarte subtila, este insa incapsularea informativa a SRI. S-a produs un fenomen discret de despartire a apelor.

Ce este si cum se “mananca” incapsularea intr-un serviciu de intelligence?

Va explic altfel.

O paradigma des intalnita in limbajele de programare ale softurilor este OOP – Object Oriented Programming.

OOP se bazeaza pe 4 mari principii: abstractizare, incapsulare, mostenire, polimorfism.

Daca intelegem aceste principii ne va fi usor sa intelegem si aceasta paradigma si modul in care putem implementa viitoarele proiecte.

Abstractizarea este procesul prin care SRI “ascunde” anumite functionalitati pe care nu e nevoie sa le stii ca cetatean. Nici ca lider de stat e posibil sa nu le afli vreodata.

Cum stim ca abstractizarea SRI a inceput: de la cretinul de general Anton Rog, la scurt timp de la demisia șefului SRI, Eduard Hellvig. Rog este șeful Centrului Național Cyberint din Serviciul Român de Informații si care, ca un tocilar ce a fost la bordel si se da mare altora ce a vazut, s-a simtit dator sa “deverseze” public cateva chestii socante in cadrul unui podcast.

“Dacă un partid politic face acțiuni hibride, campanii de dezinformare care schimbă ordinea constituțională, adică influențează alegerile, atunci „noi ne folosim toate mijloacele și forța de care dispune un serviciu de informații pentru a elimina acea amenințare”, a spus generalul Serviciului Român de Informații.

Cum anume va fi „eliminată” amenințarea și contracarată campania online a respectivului partid? Este simplu, în accepțiunea generalului SRI: site-urile respective sau agențiile de informații sunt „date jos” cu ajutorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

„În multe situații nici nu se știe că suntem noi în spate, că noi am făcut toată treaba: mergem la instituțiile cu atribuții legale de a închide, le furnizăm toate informațiile și ele iau acele măsuri”, declara generalul Anton Rog.

Stati, diareea verbala a generalului Rog nu s-a oprit doar la chestiile de mai sus, s-a cacat pe noi, poporul roman, cu tot jetul:

”Avem un departament extrem de performant care se ocupă de un concept care se numește inginerie socială” a spus generalul Rog. ”Pe scurt, peste o lună, noi putem să te determinăm, printr-un link, printr-un SMS, printr-un smishing (un atac de inginerie socială care utilizează mesaje text mobile false pentru a păcăli oamenii să descarce programe malware, să partajeze informații sensibile sau să trimită bani infractorilor cibernetici n.n.), printr-un telefon pe care ți-l dăm, să faci o acțiune pe care noi dorim să o faci împotriva voinței tale. Da?

Asta înseamnă ingineria socială: să te determinăm să faci ceva ce tu în mod normal nu vrei să faci. Și, cum să îți spun, să îl faci cu plăcere și să îți dorești să faci treaba asta. Aici e frumusețea. Și ca să vă spun: am testat asta pe colegi de ai noștri. Un șef de al nostru din trecut căruia i-am raportat noi ce și cum, așa cum raportează militarii, a zis că ”nu există așa ceva”. ”Bine domnule!”. L-am lăsat o săptămînă, am studiat un pic ce îi plăcea să facă în timpul liber și i-am oferit un abonament pentru un tur cu Ferrari. Și trebuia să ne dea numărul de telefon, CNP și toate astea. Ni le-a dat și după aia i-am dat SMS înapoi, ”mulțumim, o să vorbim la Ferrari să vă dea și turul”. A zis ”bă, voi sunteți nebuni la cap”. ”Știm”” a mai spus Rog.

Deconspirarea asta va ramane mult timp in memoria mea.

Abstractizarea informativa mai are si alte valente: de exemplu, atunci cand lucrezi intr-o echipa de ofiteri de informatii ai putea primi un task in care e nevoie sa folosesti un proces de culegere a informatiilor dinainte creat. Ceilalti colegi din echipa vor folosi functionalitatea acestui proces si ei, fara sa stie cine a gandit procedura de culegere, care e “codul” de decriptare al lor, cine va ave imaginea de ansamblu a informatiilor culese. Si nu vei sti carui scop real servesc.

In acest fel, “codul” devine oarecum modular, adica format din bucatele de sine statatoare care fac anumite lucruri bine definite. Ansamblul nu se vede decat de catre ochi avizati. Astfel, SRI isi permite sa accepte posibile scurgeri sau dezertari. Daca codul e bine criptat.

Incapsularea este al doilea principiu al OOP si care este aplicabil acum SRI. Este procesul prin care tinem datele si functiile SRI separate de exterior, cream o capsula care delimiteaza interiorul de exterior. Asta se intampla de cateva luni incoace.

Ca sa fiu mai tehnic, incapsularea SRI exprimă proprietatea de opacitate a informatiilor cu privire la structura lor internă şi la modul de implementare a metodelor de culegere, stocare si analiza a lor. Ea este legată de securitatea programării, furnizând un mecanism care asigură accesul controlat la starea şi funcţionalitatea informatiilor. Se evită astfel modificări ale atributelor, obiectelor şi transformări ale acestora care pot să le „deterioreze”.

Incapsularea presupune ca tot ce baleiaza, raioneaza, conlucreaza cu SRI trebuie să aibă două secţiuni: partea publică şi partea privată, prin cea privata intelegand, paradoxal, exact sensul intimitatii – corpul de ofiteri, analisti superior, acoperiti de rang inalt, decidenti.

Partea publică este constituită din ofiterii sau colaboratorii (atribute şi metode) care devin interfaţa SRI cu „lumea exterioară” şi depinde de proiectantul clasei.

Avantajul încapsularii in intelligence înseamnă şi faptul că utilizatorul “metodelor” nu trebuie să cunoască codul metodelor şi nici nu trebuie să fie dependent de eventuala schimbare a acestuia, interfaţa fiind aceea care îi oferă funcţionalitatea obiectelor în condiţii neschimbate de utilizare.

Mostenirea sau Inheritance este al treilea principiu la OOP, dar care capata, spre deosebire de scrierea de cod in software, alte valente cand e vorba de SRI. Exista mai multe tipuri de mosteniri de care istoria si viitorul SRI depind: mostenirea metodelor securiste, mostenirea haosului post-tranzitie, mostenirea recenta, a scandalurilor din 2007 incoace. In general, mostenirile astea trebuie folosite si “vazute” ca filme documentare in sens metaforic, ca lectii din care oameni cu minte suprainaltata sa traga concluzii si sa imbunatateasca “codul” SRI in mod benefic.

Sa ca dau un exemplu: Florian Coldea. Fost adjunct al SRI, adevaratul conducator al SRI, iesit pe usa din dos a istoriei serviciului in urma unui scandal monstru livrat de Sebastian Ghita, actualul patron al RTV, care l-a facut ca la Nufarul. Totusi, Coldea, dupa iesirea in “civilie” a intreprins diverse actiuni aparent stranii: face afaceri suculente, brokereaza informatii, brokereaza “servicii de consultanta” in actul de Justitie, etc. In multe privinte, aceste acte si gesturi ale domnului Coldea ar putea fi catalogate rezonabil ca fiind infractiuni de nivel penal sau, poate, chiar atentate la adresa sigurantei nationale. Totusi, el face astea bine merci in continuare.

Intrebarea este de ce i se permit lui Coldea toate astea.

Raspunsul vi-l dau eu: Florian Coldea a fost “recuperat” de SRI, chiar daca e partea de mostenire trista a sa ca serviciu si e util acum institutiei care il mai lasa si sa isi bage in buzunar, dar ii si comanda “diverse”. Coldea actioneaza pe spatiul romanesc )si extern) ca politistul rau, iar Edi Hellvig este pentru SRI “politistul bun”, pregatit sa intre in scena doar in filme frumoase, pozitive.

O sa revin la incapsulare mintenas.

Polimorfismul este al 4-lea principiu al OOP si este procesul prin care se creeaza mai multe “copii” ale aceleiasi “metode” care pot sa primeasca “inputuri” sau obiective sau implementari diferite. Ca exemplu practic, putem sa luam aici invadarea Justitiei sau a presei cu acoperiti. Invadarea institutiilor statului cu ofiteri activi sau pensionati in zonele cheie: finante, sanatate, infrastructura.

Prin polimorfism, SRI a clonat “metoda” care sa ii aduca toate informatiile de care are nevoie pe baza numarului de “inmatriculare” pe care acoperitii il primesc. Si astfel controleaza TOT Statul.

Vreau sa fim bine intelesi. Nu cred ca e ceva gresit ca SRI controleaza informativ Statul Roman, fiindca asta e scopul sau. Ar fi insa gresit, si s-a dovedit ca s-a mai intamplat, ca genul asta de control sa anuleze democratia sau, mai rau, ca in cazul Coldea-Kovesi, sa transforme persoane fizice cu forta enorma in maini in vectori ai razbunarii impotriva oricui misca in brisca.

Revenind la incapsularea SRI, efectul ei cel mai ciudat este ca actuala conducere a SRI a interzis acoperitilor de rang inalt orice posibilitate de contact cu topul conducerii, astfel incat “smecherii” care foloseau verbal in negocieri numele SRI sa nu mai poata face asta. In timp, s-au creat vedete ale subteranelor care se faloseau ca ei pot ajunge sau chiar discuta intim cu Maior, Hellvig, Coldea, iar asta le crea un avantaj personal, total toxic pentru SRI.

In consecinta, dragi tovarasi, exista cateva zeci de persoane foarte sus puse care, in ultima vreme, umbla casbeci pe strada si nu mai au “guidance”, e ca si cum i-ai fi lasat fara “tatuc”, fara miza, fara comanda. Ei primesc “lumina” si ordine in continuare, dar le primesc de la ofiteri de legatura de rang mediu, lucru pe care cele cateva zeci de acoperiti civili sau colaboratori sau chiar ofiteri acoperiti activi de rang inalt nu il inteleg si se intreaba: am gresit cu ceva? urmeaza sa mi-o iau? care e faza?

Faptul ca nu se mai pot crea “vedete” cinice si corupte in siajul SRI ne arata ca, cel putin deocamdata, incapsularea a avut efecte pozitive si ca interimatul militar e mai productiv decat un sef civil slab si papagal provenit din politica.

Dar mai vedem.

(Stiu ca o sa creeze emotie/admiratie/surpriza acest text. Nu vreau sa semnalizez prin el SRI-ului cat is de destept, caci poate stie deja, nici sa ma ofer analist. Vreau doar sa afle si SRI ca mai suntem cativa prin Romania asta care nu purtam ochelari de cal. Iar eu vreau sa raman la cartile mele si la libertatea mea de a scrie ce vreau, si vorbesc serios asta.)

sursă: strictsecret.substack.com