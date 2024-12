Promovarea jocurilor de noroc online prin intermediul influencerilor a devenit o metoda foarte folosita de operatorii de jocuri de noroc in Romania. Foarte multi creatori de continut sau vedete castiga bani importanti prin colaborari cu cazinouri din aceasta industrie aflata intr-o continua dezvoltare.

vzAsta deoarece acesti influenceri sau artisti au o audienta majoritar tanara, astfel ca acestia sunt mult mai dispusi sa investeasca bani in jocuri de noroc. Insa aceasta practica a inceput sa fie din ce in ce mai criticata de societatea publica din Romania, avand in vedere impactul asupra publicului vulnerabil.

De ce promoveaza influencerii jocurile de noroc?

Foarte multi influenceri promoveaza cazinouri online pe bani reali deoarece acestia primesc un beneficiu financiar semnificativ. Asa cum am spus si in introducere, industria jocurilor de noroc in Romania se afla intr-o continua dezvoltare, iar operatorii de jocuri de noroc sunt dispusi sa investeasca sume enorme in publicitate pentru a atrage cat mai multi jucatori pe platformele online.

Astfel ca, influencerii care promoveaza jocurile de noroc au parte de contracte foarte banoase. Conform unor date din anul 2023, bugetele stabilite de operatori pentru acest tip de publicitate s-a ridicat undeva la 20 de milioane de euro.

Popularitatea platformelor de jocuri de noroc online vin si cu alte beneficii pentru influenceri. Acestia pot atrage public nou pe canalele lor online, astfel ca acestia pot monetiza si mai mult activitatea lor. Colaborarile dintre cazinourile online si influenceri sunt extrem de accesibile si usor de implementat prin continut video live precum streaming.

Influenceri cunoscuti care promoveaza jocurile de noroc

In Romania au fost mai multi influenceri extrem de cunoscuti care au promvoat sau care promoveaza in continuare jocurile de noroc. Iata cativa dintre acestia.

Colo – Alexandru Balan

Initial, Colo a fost un streamer specializat in jocuri video, insa de ceva timp acesta a inceput colaborari cu mai multe cazinouri online pentru a le promova. Acest lucru a adus beneficii importante atat pentru influencer, pentru cazinourile cu care colaboreaza cat si pentru urmaritorii acestuia.

Cei care il urmaresc si se inscriu la cazinourile online prin link-urile lui obtin bonusuri exclusive, unele chiar si fara depunere, astfel ca acestia pot juca complet gratuit fara a-si pune in pericol finantele proprii.

Cazinourile online care colaboreaza cu Colo castiga foarte mult la capitolul imagine, deoarece influencerul strange peste 3000 de urmaritori live atunci cand se joaca la jocuri de noroc.

Insa influencerul este de departe cel mai mare castigator: atrage audienta pe canal, castiga bani si castiga comisioane de pe urma celor care se inscriu prin link-urile acestuia.

Stero Slots

Stero Slots a fost unul dintre primii influenceri de pe Youtube care a creat un canal specializat in jocuri de noroc. Canalul acestuia are in prezent peste 86.000 de abonati, iar la fiecare live pe care il face strange peste 2000 de oameni in acelasi timp.

Acesta are parteneriate cu mai multe cazinouri online, iar pe canalul sau de Youtube abonatii pot vedea activitati precum bonus hunt (joaca la sloturi adevarate cu runda bonus, iar cand aceasta este declasata, se muta la un alt joc pentru a prinde speciala si la acela). Activitatea de bonus hunt este extrem de apreciata de catre abonati deoarece acestia pot vedea in decurs de cateva minute sau ore foarte multe runde bonus si chiar castiguri colosale.

Alex Velea

Recent, cantaretul extrem de cunoscut din Romania, Alex Velea, a inceput colaborarea cu cazinoul online Mr Bit. Acesta este imaginea principala a cazinoului si a fost criticat de foarte multe persoane pentru acest tip de colaborare.

Intrebat in mai multe emisiuni online de ce a recurs la acest tip de publicitate, avand in vedere situatia financiara destul de buna a artistului, acesta a replicat astfel: „ Mi se pare că n-am făcut nimic rău. Este strict problema voastră cum vă împărțiți economiile și ce faceți cu ele”.

La intrebarea de ce el si sotia sa Antonia s-au implicat amandoi in promovarea jocurilor de noroc, avand in vedere impactul negativ asupra persoanelor vulnerabile, acesta a replicat: „Noi ne vindem imaginea și mi se pare că n-am făcut nimic rău, care să fie în detrimentul tău. Sau, domne, că a jucat lumea case sau că-și pierde… este strict problema lor. Inclusiv în reclamele astea vi se spune să jucați conștient de ce poate să reprezinte treaba asta. Unii câștigă, alții pierd, nu știu”.

Antonia

Sotia lui Alex Velea a devenit imaginea companiei Betano. Conform speculatiilor de pe piata, contractul dintre Antonia si Betano se ridica undeva la 2.2 milioane de euro. Cantareata trebuie sa fie imaginea companiei timp de 3 ani de zile, timp in care aceasta trebuie sa apara in reclame TV si online.

La semnarea contractului cu Betano, Antonia a declarat urmatoarele lucruri: „Colaborarea cu Betano are la bază o valoare comună pe care o împărtăşim si anume: divertisment de calitate cu focus pe construirea unei comunităţi puternice. Cazino Betano este un lider în zona de inovaţie şi tehnologie, primul brand din industrie care are colaborări internaţionale fabuloase pe zona de sport cu FIFA şi UEFA”.

Ruby

Inca din anul 2020 cantareata Ruby (Ana Claudia Grigore) este imaginea cazinoului online Princess Casino. Aceasta se implica activ in promovarea platformei, mai ales datorita faptului ca acest operator de jocuri de noroc doreste sa se asocieze cu un public tanar, activ online si carismatic.

Ruby apare foarte des la evenimente organizate de Princess Casino si participa la intiative de marketing ale operatorului, aducand din ce in ce mai multi utilizatori pe platforma online de jocuri de noroc a operatorului.

In concluzie, jocurile de noroc sunt promovate intens de foarte multi influenceri in aceasta perioada, astfel ca responsabilitatea acestora devine cruciala. Chiar daca aceste parteneriate ofera beneficii financiare considerabile, influencerii trebuie sa promoveze jocul responsabil si sa fie constienti de faptul ca jocurile de noroc pot avea un efect negativ asupra urmaritorilor, mai ales asupra tinerilor vulnerabili.