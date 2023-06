Pe data de 30 mai 2023 a avut loc finala celei de-a șasea ediții a competiției studențești Internet of Things Student Challenge, în cadrul ClujHub. Evenimentul a fost organizat de Departamentul de Automatică al Facultății de Automatică și Calculatoare, din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Această competiție reprezintă singura platformă din România dedicată proiectelor în domeniul IoT.

În cadrul concursului, echipele formate din studenți și-au transpus ideile din domeniul IoT în practică și au concretizat prototipuri demonstrative.

Internet of Things Student Challenge este un program care oferă studenților posibilitatea de a demonstra conceptul și de a dezvolta produse de la idei la prototip, cu sprijinul personalului academic al Departamentului de Automatică, a celor mai buni mentori din domeniul ICT și industria de afaceri din România. Programul oferă 4 luni de mentorat, dezvoltare intensivă de prototipuri, explorarea ecosistemului de dezvoltare din România

și întărirea legăturii dintre studenții Departamentului de Automatică și personalul academic, cu sectorul industrial.

Anul acesta, 32 de studenți grupați în 25 echipe finaliste, au implementat un prototip și au prezentat soluția lor în fața juriului. Opt membri ai juriului au analizat în detaliu proiectele selectând echipele câștigătoare.



Locul III a fost luat de invenția „Innovation through Green-Energy Footwear and Piezoelectric Harvesting System”. Este un sistem dezvoltat de Panța Robert-Vasile (student Licență an IV, Automatică și Informatică Aplicată Engleză).

Pe măsură ce energia regenerabilă devine tot mai răspândită, interesul pentru cercetarea în domeniul ecologic de energie verde și posibilitatea de a utiliza tehnologii integrate dispozitive purtabile vor crește, potrivit reprezentanților UTCN Cluj. Lucrarea actuală se concentrează pe recoltarea energiei cinetice utilizând mecanisme de încălțăminte pentru a genera energie regenerabilă.

Mișcarea umană este utilizată ca o metodă inovatoare de generare a energiei cinetice prin senzori piezoelectrici și reîncărcarea bateriilor pentru orice scop.

Potrivit observatornews.ro, încărcarea telefonului se face direct din talpa pantofului, unde a fost integrat un mecanism care produce curent electric la fiecare pas.

„Sistemul dezvoltat va include un NodeMCU ESP8266 (Node Microcontroller Control Unit), o placă de dezvoltare tip microcontroler pentru a face ca recoltarea de energie să fie gestionabilă. Prototipul dezvoltat va include o sursă de tensiune tip panou solar, făcând posibilă încărcarea dinamică a microcontrolerului. În plus, o interfață IoT va monitoriza sistemul încorporat, permițând utilizatorului să verifice procentul bateriei încărcate piezoelectric și numărul de pași generați. Conexiunea dintre hardware și software va fi stabilită cu ajutorul conectivității Wi-Fi. Studiul experimental împletește mai multe scopuri esențiale, inclusiv cercetarea, sprijinul pentru sănătate, protecția mediului, și utilizarea tehnicilor de generare a energiei verzi”, se arată într-un comunicat al universității clujene, scrie monitorulcj.ro.

Alți câștigători:

Locul I „EnviroTrack: On-the-Go Air Quality Monitoring” dezvoltat de studenții Tudor Sântejudean (Master an II Controlul Avansat al Proceselor) și Anca Lombrea (Licență an IV, Automatică și Informatică Aplicată) – EnviroTrack poate monitoriza atât calitatea aerului interior, cât și cel exterior cu dispozitivul smart edge, folosind algoritmi avansați și hardware de ultimă oră pentru senzori.

Locul II „Embedded Indoor Positioning System” dezvoltat de Alistar Ștefan (Licență an IV, Automatică și Informatică Aplicată Engleză) – Are ca scop dezvoltarea unui sistem de localizare robust și precis folosind modulul DWM1000 și microcontrollerul Wemos. Sistemul oferă urmărirea obiectelor sau a persoanelor în timp real într-un spațiu interior.

