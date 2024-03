În prima lună a anului 2024 s-au înregistrat 13.743 de nou născuți, fiind în creștere cu 2.312 bebeluși raportat la ultima lună a anului 2023, reprezentând o creștere de 20.2% de nașteri.

Numărul deceselor din ianuarie 2024 a înregistrat o creștere cu 2.810 decese faţă de luna decembrie 2023, dintre care 12.890 de persoane au fost de sex masculin și 11.837 de persoane de sex feminin, scrie News.ro.

”În ianuarie 2024 s-a înregistrat naşterea a 13.743 copii, în creştere cu 2.312 (+20,2%) faţă de luna decembrie 2023. Numărul deceselor înregistrate în luna ianuarie 2024 a fost de 24.727 (12.890 persoane de sex masculin şi 11.837 persoane de sex feminin), în plus cu 2810 decese faţă de luna decembrie 2023, ceea ce reprezintă o creştere de 12,8% (+12,3% persoane de sex masculin şi +13,4% persoane de sex feminin). Numărul deceselor copiilor cu vârsta de sub 1 an înregistrat în luna ianuarie 2024 a fost de 89 copii, în creştere cu 8 faţă de luna decembrie 2023. Sporul natural s-a menţinut negativ (-10.984) în luna ianuarie 2024, numărul persoanelor decedate fiind de 1,8 ori mai mare decât cel al născuţilor-vii”, se arată în datele transmise de Institutul Național de Statistică.

Din numărul total al deceselor din luna ianuarie 2024 cele mai puține s-au înregistrat la grupa de vârstă 5-19 ani (54 decese), urmată de grupa 20-29 ani, unde au fost declarate 95 de decese. La copiii cu vârsta cuprinsă între de 0-4 ani s-au înregistrat nu mai puțin de 111 decese, iar la polul opus, cele mai multe decese au fost înregistrate la categoria de vârstă de 80 ani şi peste însumând 10.139 decese, care reprezintă 41% din totalul deceselor. La persoanele cuprinse în categoria de vârstă 70-79 ani au fost 25,9% din totalul de decese, cu un număr de 6416, urmată de 4.472 decese (18,1%) la persoanele de 60-69 de ani.

În luna ianuarie 2024 cele mai multe decese au avut drept cauză: bolile aparatului circulator 54%(13.343 persoane, tumorile 16,5%(4.077 persoane) şi bolile aparatului respirator 11,8%(2.922 persoane).

