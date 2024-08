Mai mulți clujeni au semnalat recent o schemă de înșelătorie care a apărut în timpul festivalului Untold. Aceștia susțin că falși surdo-muți încearcă să capteze mila publicului pentru a strânge bani în numele unei așa-zise fundații.

În realitate, este vorba despre o înșelătorie bine pusă la punct, care își propune să impresioneze atât clujenii, cât și festivalierii, astfel încât aceștia să fie dispuși să doneze sume considerabile. „Pe timpul Untoldului apar și șmecherii! Acționează în hipermarketuri și supermarketuri, spun că strâng bani pentru surdo-muți! Și umblă săracii cu mașinuța asta!” a relatat un clujean pe rețelele de socializare.

Reacțiile nu au întârziat să apară:

„Nu sunt deloc surdo-muți. Vorbesc foarte bine. I-am servit la mine la terasă”;

„Și pe la Metro i-am văzut. 2 bărbați, 2 fete”;

„Exact. Înăuntru erau fetele, iar afară un tip și șoferul, gata de plecare oricând.”;

„Lumea are bani și pică în plasa lor… Ne plângem că e plin de cerșetori în Cluj, dar e plin pentru că le dau oamenii bani. Dacă nu ar primi nimic, s-ar evapora.”;

„Am semnat și eu foaia, dar am scris că nu am de unde să dau. După 2 minute i-au fugit din Lidl, dar au apărut alții. Pare o afacere bună. PS. Am primit și o îmbrățișare pe care nu mi-o doream.”

Reamintim că o situație similară a fost raportată și vara trecută, când clujenii au observat persoane care pretindeau că sunt surdo-muți și cereau bani în parcarea unui centru comercial.