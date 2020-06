Broderia este o adevarata arta traditionala prin care se poate personaliza orice material textil, iar la Brodara punem pret pe atentia la detalii si pe calitatea finisajelor, astfel ca toata lumea sa fie multumita pe deplin de rezultate. Echipa dispune de o experienta vasta si foloseste doar aparatura de ultima generatie, motiv pentru care aici se imbina traditionalul cu modernul pentru a ajunge la design-uri grozave.

Cine isi doreste calitatea, cu siguranta, opteaza pentru broderie pentru ca prin intermediul celor mai fine cusaturi se pot personaliza materialele textile. Asadar, emblemele, logo-urile, motto-urile si nu numai, toate pot fi evidentiate intr-un mod placut care sa ateste profesionalismul. De asemenea, rezultatele sunt de durata si nu se pierd dupa numai cateva spalari, asa cum se intampla in cazul altor variante de personalizare.

La Brodara avem libertatea de a ne orienta catre diferite tipuri de broderie, astfel incat sa fie acoperite nevoile si preferintele tuturor. In acest sens putem aminti de broderia efectuata direct pe materialele textile, de la uniforme, salopete, echipamente de lucru si nu numai. Asadar, cusatura se efectueaza direct pe material, fapt care asigura un plus de protectie si o rezistenta mai mare. Totul se asaza unde se doreste, pe piept, maneci, guler, spate, in functie de preferinte.

Si emblemele brodate sunt la mare cautare, iar acestea, din nou, iti aduc toata libertatea de care ai nevoie pentru a-ti fi indeplinite cele mai stricte cerinte. Amintim aici de ecusoane, patch-uri, embleme, logo-uri si nu numai, iar metodele folosite la aplicare variaza, de la coasere, pana la velcro, scai sau adeziv temporar. Fie vii deja cu propria idee care iti doresti sa o vezi cum prinde viata, fie te lasi pe mainile specialistilor in grafica si te bucuri de o surpriza.

Totusi, una dintre cele mai deosebite optiuni care te asteapta aici e reprezentata de broderia aplicata. Dupa cum anunta si numele, aceasta tehnica presupune aplicarea unui material peste cel pregatit pentru brodare, ocazie cu care fundalul este diferit, astfel ca efectul e special. Si broderia 3D reprezinta o alta varianta tot mai populara si implica suprapunerea unui material special realizat din spuma peste materialul pregatit pentru brodare, ceea ce duce la o reliefare si un rezultat de impact din orice punct de vedere.

Ai toate motivele pentru care sa apelezi la serviciile de broderie, incepand de la faptul ca aceasta modalitate de personalizare nu e afectata de un ciclu mare de spalari si nici de mediile la care sunt expuse broderiile. De asemenea, faptul ca preturile implicate sunt minime recomanda acest serviciu tuturor celor care isi doresc sa personalizeze materialele textile. Investitia chiar este mica in comparatie cu beneficiile si rezultatele aduse.

Procedurile puse in practica sunt simple, iar pentru ca la Brodara se foloseste doar aparatura de ultima generatie, totul se desfasoara in cel mai scurt timp. Aici te asteapta echipa cu o bogata experienta care stie cum sa atinga cele mai mari performante intr-o perioada cat mai redusa. Cu alte cuvinte, vorbim de preturi minime, dar beneficii maxime, iar toate rezultatele se ridica la nivelul asteptarilor.

Cele mai populare textile brodate sunt tricourile, sepcile, camasile, vestele, lenjeriile, draperiile, prosoapele, alaturi de toate echipamentele si uniformele posibile. Asadar, la Brodara se poate pregati imaginea oricarui business, indiferent de domeniu, pentru a avea un impact cat mai mare in fata clientilor. Printre altele putem aminti de brutarii, florarii, magazine de orice tip, saloane de infrumusetare, sali de fitness si nu numai.

Performantele sunt atinse doar prin multa munca, dedicare, experienta, dar si investitii in aparatura potrivita. Ideile tale pot fi cele mai simple sau cele mai complicate, dar rezultatele sunt intotdeauna aceleasi. Aparatura este cat se poate de eficienta, sunt folosite ace de diferite dimensiuni, paleta de culori e una foarte vasta si astfel se ating perfomante maxime.

Comenzile pot fi onorate in cel mai scurt timp, indiferent de complexitate sau de volumul necesar. Preturile sunt accesibile pentru toate buzunarele, ceea ce presupune ca nimeni nu e nevoit sa acorde bugete considerabile pentru propriul proiect. Asadar, Brodara reprezinta locul ideal catre care sa se orienteze oricine are nevoie de servicii de broderie, raportul calitate – pret fiind una dintre cele mai mari atractii.