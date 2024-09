Unitățile de învățământ special aflate în subordinea Consiliului Județean Cluj au realizat o serie de activități și lucrări premergătoare începerii noului an școlar, în vederea derulării în cele mai bune condiții a procesului instructiv-educativ.

Lucrările efectuate în perspectiva debutului unui nou an școlar vin în completarea investițiilor constante ale forului administrativ județean în dezvoltarea infrastructurii educaționale speciale, Consiliul Județean implementând o serie de proiecte cu finanțare nerambursabilă ce au vizat asigurarea unui cadru educațional ultramodern, adaptat cerințelor actuale.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Școlile speciale sunt pregătite pentru debutul noului an școlar, oferind elevilor condițiile optime necesare pentru învățare și dezvoltare. În județul Cluj avem școli speciale moderne, la standarde europene, Consiliul Județean derulând numeroase proiecte care au vizat modernizarea, reabilitarea, respectiv dotarea acestora. Continuăm să investim în acest domeniu, astfel încât toți cursanții instituțiilor de învățământ special să beneficieze de un mediu educațional adaptat cerințelor lor.”

* * *

Astfel, la nivelul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă, instituție care dispune de cel mai modern sediu al unei școli speciale din țară, edificat de Consiliul Județean Cluj în baza unui proiect din fonduri europene și recent inaugurat, a fost dotată fiecare clasă cu laptop-uri, tablete, iar cabinetul de informatică cu sisteme all-in-one, echipamente asigurate prin proiectul Consiliului Județean Cluj, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. În prezent, se dotează și se amenajează bucătăria didactică și cabinetul medical. Pentru facilitarea accesului la educație, școala se află în plin proces de înființare a claselor de învățământ special pentru elevii cu cerințe educative speciale din zona Turda. Aceste clase vor funcționa ca o structură a CSEI Cluj-Napoca într-un spațiu pus la dispoziție de către Colegiul Tehnic Turda.

Școala Profesională Specială Samus a fost, de asemenea, beneficiara unor proiecte din bani europeni ce au vizat creșterea eficienței energetice a clădirilor școală, atelier și sală de sport cu baza de recuperare, respectiv a clădirilor cantină și internat, oferind condiții optime de învățare și dezvoltare. Totodată, școala a fost dotată cu display interactiv, sistem sunet, cameră videoconferință, scanner mobil, sistem all in one în urma unei investiții a Consiliului Județean. Mai mult, a fost amenajat parcul din incintă, ca spațiu educațional și pentru activități recreative.

La nivelul Liceului Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz au fost efectuate lucrări de igienizare a spațiilor, de amenajare a unei săli/studio de înregistrare a materialelor în limbajul mimico-gestual pentru susţinerea activităţilor instructiv-educative, de amenajare a unei săli pentru desfăşurarea activităţilor din cadrul orelor de Terapie ocupaţională. Totodată, au fost executate reparaţii la gardul de împrejmuire al şcolii, respectiv amenajarea de cabinete pentru desfăşurarea orelor de Terapii specifice de compensare.

Reamintim faptul că în anul 2021 Consiliul Județean Cluj a dat în folosință liceului un nou internat, construit din bugetul propriu.

Și în cadrul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere au fost realizate lucrări de reparații, igienizări și zugrăveli.

La Liceul Tehnologic Special Dej, începând din acest an școlar va funcționa o grupă de grădiniță pentru elevii cu dizabilități, fiind deja înscriși la această grupă specială, care va funcționa cu program prelungit, 10 preșcolari pentru anul școlar 2024-2025.

În vederea asigurării unui mediu terapeutic, de dezvoltare și adaptat pentru acești elevi, pe parcursul lunii august au fost demarate lucrări de amenajare a grupei de grădiniță prin dotarea acesteia cu mobilier și materiale educative. În același sens, au fost reorganizate spațiile de la grupul sanitar pentru preșcolari, acesta fiind adaptat pentru persoane cu dizabilități. Pentru a asigura confortul tuturor cursanților au fost derulate activități de dezinfecție și dezinsecție a spațiilor școlare și a fost instalat un sistem de încălzire/centrală termică, astfel încât pe lângă confort să fie realizată și eficiența energetică. Toate aceste investiții s-au realizat exclusiv prin alocarea bugetară de la Consiliul Județean Cluj pentru anul 2024.

Pentru îndeplinirea condițiilor educaționale optime, la nivelul Grădiniței Speciale au fost executate lucrări de reparații și igienizări, curățenie generală, deratizare, dezinsecție, dezinfecție, lucrări de întreținere și modernizare a curții interioare și a gardului de împrejmuire a curții și clădirii, înlocuirea jaluzelelor și a rulourilor solare în cabinetele de terapie, înlocuirea geamurilor termopan în două săli de grupă etc.

Tot în scopul derulării în bune condiții a activităților instructiv-educative, la Școala Gimnazială Specială Transilvania Baciu au fost realizate lucrări de igienizare a spațiilor unde se desfășoară activități cu elevii, au fost realizate lucrări de întreținere a spațiului verde din curtea școlii, dezinfecția, dezinsecția, deratizarea fiind în programa activităților întreprinse. Totodată, au fost distribuite în sălile de clasă echipamentele IT primite prin proiectul finanțat prin PNRR al forului administrativ județean.

La Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz ”Kozmutza Flora” sălile de clasă, cabinetele pentru terapii și spațiile comune au fost igienizate și pregătite pentru începerea noului an școlar. În cursul verii s-au executat lucrări de dezinsecție și deratizare, iar centralele termice și instalațiile din cadrul internatului au fost schimbate. A fost achiziționat un dispozitiv care va transporta cărucioarele și scaunul cu rotile la etajul I al clădirii principale, unde se amenajează o nouă grupă de grădiniță. Menționăm faptul că și la nivelul acestei instituții școlare, Consiliul Județean a derulat un proiect european ce a vizat reabilitarea structurală și reamenajarea arhitecturală pentru clădirea de ateliere a școlii.

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Miron Ionescu” a beneficiat de lucrări de reabilitare termică, tot prin grija Consiliului Județean Cluj, astfel că pentru începerea noului an școlar s-au efectuat doar activități de dezinsecție și deratizare, respectiv de igienizare a spațiilor.

Și la Școala Gimnazială Specială Huedin au fost efectuate lucrări de reparații generale și de renovare la toate cele trei corpuri de clădire, s-au efectuat lucrări de reparații a gardului, au fost demarate lucrările de reparații și renovare a părții corpului de clădire dezafectat – C3, cu 4 săli de clasă pentru ca acestea să poată fi reutilizate în procesul instructiv-educativ. S-au efectuat lucrări de igienizări și zugrăveli interioare în 5 săli de clasă, s-au realizat lucrări de dezinsecție și deratizare în toate spațiile unității de învățământ.

Nu în ultimul rând, la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională au avut loc acțiuni de pregătire a profesorilor consilieri școlari și a profesorilor logopezi, pregătirea/ prezentarea/ diseminarea de materiale educaționale adresate elevilor, părinților și cadrelor didactice pe tematici legate de începerea școlii, revizuirea/ completarea, în funcție de feedback, a resurselor educaționale realizate și a programelor educaționale pentru facilitarea adaptării școlare a elevilor și dezvoltarea competențelor socio-emoționale.