Utilizarea la scară tot mai largă a inteligenței artificiale (AI) expune din ce în ce mai mult organizațiile din întreaga lume, în contextul în care aceasta favorizează declanșarea unor atacuri cibernetice din ce în ce ai sofisticate și mai ample, care produc pagube dezastruoase.

Potrivit specialiștilor, pătrunderea infractorilor cibernetici în sistemele de operare ale companiilor și agențiilor guvernamentale sau ale instituțiilor publice și furtul de date cu caracter personal sau de secrete industriale vor genera pierderi de peste 10 trilioane de dolari la nivel mondial, în 2025. Atacurile cele mai frecvente în ultima perioadă și mai greu de detectat de către publicul larg sunt cele în care atacatorii cibernetici folosesc tehnologia deepfake pentru a-și însuși identitatea unor persoane cunoscute sau personalități publice.

Această tehnologie este folosită pentru crearea de mesaje sau videoclipuri extrem de convingătoare pentru a înşela angajaţii, a fura informaţii sensibile sau a executa alte acţiuni rău intenţionate. De asemenea, pe măsură ce piața dispozitivelor ce implică tehnologia Internet of Things (IoT) este în plină expansiune, riscurile de securitate vor creşte exponențial. Multe dispozitive se bazează pe servere nesigure şi vulnerabile, iar atacatorii vor exploata punctele slabe ale aplicaţiilor şi ale furnizorilor de componente.

În acest context, întrebarea pe care ar trebui să și-o pună fiecare manager de companie sau administratorii altor organizații nu este dacă vor fi loviți de un atac cibernetic, ci cum se pot pregăti pentru limitarea daunelor pe care un asemenea atac le va cauza.

Sistemele de protecție antivirus sunt și ele din ce în ce mai dezvoltate și mai sofisticate, astfel încât să țină piept unor atacuri la scară largă, încă când răul este deja făcut, cea mai eficientă soluție pentru limitarea pierderilor financiare este o asigurare Cyber.

Leader Team Broker, companie de brokeraj cu peste 18 ani de experiență pe piața din România și pe ce europeană, oferă o gamă variată de asigurări profesionale IT cu componentă Cyber Risk, pentru orice tip de companie și pentru o varietate de situații care pot apărea în urma unui incident cibernetic. Compania are acces la toate produsele de asigurare de răspundere IT&C de la asigurătorii din piața internațională LLOYD’S de la Londra, precum și de la asigurătorii din România și are în portofoliu polițe complexe care includ o varietate de situații posibile: răspundere profesională, răspundere generală, Cyber/Cyber crime sau răspunderea angajatorului. În funcție de situație, în baza unei astfel de asigurări, victimele unui incident cibernetic sau ale unei omisiuni sau erori în elaborarea unui program online pot primi despăgubiri care să compenseze pierderile suferite.

De la protecția împotriva breach-urilor de securitate, până la soluții eficiente pentru gestionarea crizelor în cazul unui atac cibernetic, expertiza vastă a specialiștilor companiei în domeniul securității cibernetice permite elaborarea unei asigurări personalizate, identificând vulnerabilitățile specifice fiecărei afaceri și venind cu propuneri de strategii de protecție în funcție de nivelul de risc al fiecărei organizații în parte.

Asigurarea Cyber pentru atacuri cibernetice reprezintă o investiție valoroasă într-o abordare preventivă și reactivă împotriva amenințărilor cibernetice, permițând companiilor să gestioneze mai ușor pierderile în urma unui atac cibernetic și să păstreze, în același timp, încrederea clienților. De la amenzi GDPR și consultanță daune, până la refacerea reputației afectate și acoperirea eventualelor pierderi financiare derivate din întreruperile temporare ale activității, asigurările IT&Cyber oferă acoperire totală, națională și internațională, pentru riscurile devastatoare ale unui atac cibernetic. Asigurarea IT&Cyber poate fi încheiată atât de către PFA-uri sau microîntreprinderi, cât și de companii mari, cu mii de angajați, indiferent de forma juridică sau de cifra de afaceri pe care o realizează. Limitele de răspundere, în funcție de nevoile fiecărui client, se pot încadra între 100.000 și 25 de milioane de euro, în concordanță cu gradul de risc și de expunere