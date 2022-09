La începutul acestei luni, șeful IPJ Cluj, Mircea Rus, a fost destituit. Potrivit surselor din poliția clujeană motivul a fost afilierea lui la interlopii din zonă. Practic, chiar dacă ”bombardierii” clujeni fac parte din mai multe clanuri, unele rivale între ele, Rus a avut meritul de a-i uni pe mulți dintre ei prin protecția pe care le-a oferit-o. Însă, aceste aspecte au ajuns să fie cercetate de procurorii anticorupție din Cluj care nu au găsit nimic în neregulă cu activitatea fostului șef IPJ Cluj: apartamentele, taxele de protecție percepute de la patronii localurilor din oraș, apartamentele cumpărate cu banii respectivi, dosarele mușamalizate, etc, au rămas invizibile pentru procurorii DNA Cluj care au clasat acuzațiile aduse împotriva lui Mircea Rus. Însă, un judecător de la Tribunalul Cluj a considerat că DNA Cluj a făcut o treabă de mântuială și a retrimis dosarul pentru ca cercetarea penală să fie refăcută.

În urmă cu doi ani, Gabriela Iancu, procuror DNA Cluj, a avut de cercetat o plângere penală în cadrul căreia i se serveau pe tavă o serie de informații despre activitatea șefului IPJ Cluj, Mircea Rus, destituit din funcție la începutul lunii. Plângerea nu venea din partea oricărui clujean care trecea prin fața sediului DNA Cluj, ci a unui oficial cu grade care lucrase în poliția clujeană. Principalele acuzații din cadrul plângerii creionau faptul că Rus duce o viață dublă: în timpul serviciului – șeful unei instituții care urmărește infractorii, iar în timpul liber un chefliu, consumator de alcool și droguri, înconjurat de interlopii din zonă, care percepea taxe de protecție.

După 6 luni de la depunerea plângerii, procurorul DNA Cluj a dispus clasarea plângerii. Ordonanța a fost emisă în luna martie 2021, dar după o lună denunțătorul a mers în instanță pentru a contesta soluția de clasare emisă de procurorul Gabriela Iancu. Dosarul a fost judecat de Liana Cociș. Ea a dispus desființarea soluției de clasare, refacerea cercetării și investigarea celorlalte capete de acuzare din plângere. Ceea ce indică faptul că procurorul DNA s-a uitat la denunț ca și cum s-ar fi uitat pe geam într-o zi ploioasă.

”(…) admite plângerea formulată de către petentul xxx împotriva Ordonanţei de clasare emisă la data de 01.03.2021, în dosarul de urmărire penală nr. 91/P/2020 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj, şi a Ordonanţei procurorului ierarhic superior emisă la data de 01.04.2021 sub nr. 2/II/2/2021, pe care le desfiinţează cu privire la soluţia de clasare emisă în cauza de mai sus, având ca obiect infracţiunile de abuz în serviciu (…), favorizarea făptuitorului (…), şi trimite cauza la procuror în vederea continuării urmăririi penale cu privire la aceste infracţiuni, şi a începerii urmăririi penale cu privire la alte infracţiuni sesizate cu privire la care nu s-au efectuat deloc cercetări”, arată soluția pe scurt a instanței.

Un denunț cât un pomelnic

În denunț, Mircea Rus este acuzat de trafic și consum de droguri, constituire a unui grup infracțional organizat, favorizarea făptuitorului și abuz în serviciu. Informațiile sunt furnizate de mai mulți polițiști clujeni și de ”persoane din mediul interlop cărora susnumitul (Mircea Rus, n.red.) le-ar fi impus plata unor taxe de protecție”, arată denunțul.

Fostul șef al IPJ Cluj este acuzat că în perioada în care ocupa funcția de șef al Biroului de Investigații Criminale din Poliția Municipală Cluj Napoca îi trimitea pe interlopii clujeni care erau protejații lui să provoace scandaluri în localurile din oraș. Rezultatul scontat era de a-i face pe clienți să nu mai frecventeze barurile respective și pe patroni să caute protecție. Iar protecția venea din parte lui Rus în schimbul unei taxe care era de aproximativ 800 euro/lună.

”Patronul clubului Allegria ar fi refuzat să plătească taxa de protecție, iar ca urmare Rus Mircea Ion i-ar fi înscenat acestuia un dosar penal, folosindu-se de inspectorul Moldovan Ionuț din cadrul Biroului de Investigații Criminale. Susnumitul l-ar fi trimis pe acesta, într-un caz de lovire ce avusese loc la clubul Allegria, să ridice filmările care i-au fost înmânate de Nemeti Istvan personal, pe stick, dar fără ca polițistul să întocmească proces-verbal de ridicare, iar apoi, după o perioadă de timp în care filmările au fost șterse automat de pe server, i-ar fi întocmit administratorului dosar penal pentru favorizarea făptuitorului, invocând că acesta ar fi refuzat să le pună la dispoziție filmările, deși acesta o făcuse personal, pe stick, predat inspectorului Moldovan Ionuț, tot el fiind persoana păgubită de scandalurile din club, pentru că își pierdea clienții. Inspectorul de poliție Moldovan Ionuț este unul dintre polițiștii pe care Rus Mircea Ion i-ar folosi pentru anumite ”treburi murdare” cum sunt mușamalizările de fapte penale sau dosare penale. Dezgustat de cele întâmplate, administratorul Allegria și-ar fi închis afacerile”, arată o parte din denunț.

Documentul mai arată cum unul dintre cei care colecta taxa de protecție pentru fostul șef IPJ Cluj este Laszlo Adorjan, cunoscut sub porecla de Ody, transformat în protejatul lui Rus după ce acesta a fost arestat în 2012 de DIICOT pentru că vindea droguri în clubul After Eight din oraș. De altfel, acest club era unul dintre localurile preferate de Rus care avea o masă rezervată și nu plătea consumația făcută.

Denunțul arată că el ar mai încasa și în prezent o taxă de protecție de 5.000 euro la un interval de 6 luni. Practic, Ody era unul dintre oamenii de încredere al fostului șef IPJ pentru că îi ducea copilul la școală, informațiile fiind descoperite în urma unor filaje făcute de cei de la BCCO Cluj Napoca care au stabilit că și Rus ar fi consumator de droguri. Însă, denunțul arată că interceptările realizate au dispărut din dosar datorită conexiunilor avute în justiție și lumea politică locală.

Rețeaua agenților de pază din cluburile clujene

Potrivit datelor, Rus ar fi beneficiat de pe urma cluburilor din oraș nu doar de taxa de protecție pe care o încasa, ci și de pe urma unor rețele de trafic de droguri create de agenții de pază a localurilor.

”Acesta ar fi fost motivul pentru care ofițerul de poliție ar fi preluat la un moment dat, prin interpuși, clubul de noapte Byblos, unul dintre localurile din Cluj Napoca preferate de interlopi și un centru de distribuție a drogurilor. Clubul este situat pe Calea Dorobanților nr 55 și a fost administrat inițial tot de către Nemeti Istvan, persoana care deținuse și clubul Allegria. Ofițerul de poliție Mircea Rus i-ar fi transmis susnumitului, prin intermediul lui Sentea Mircea că localul nu va obține autorizația de funcționare decât în situația în care îi va cesiona 50% din părțile sociale deținute în cadrul entității respective. (…) Ulterior, după o perioadă nu foarte îndelungată, printr-o escrocherie financiară, Rus Mircea Ion și Sentea Mircea l-au eliminat definitiv din club pe Nemeti Istvan. Imediat ce a devenit acționar cu 50% al clubului Byblos, Rus Mircea Ion ar fi angajat ca bodyguarzi doi interlopi protejați de-ai săi, dintr-o grupare mafiotă ce acționează cu violență pe raza județului Cluj, respectiv pe Moldovan Bogdan zis Ochiu Mare și pe Vilt Bogdan, ambii făcând parte, la acea vreme, din gruparea lui Sule Adalbert, zis Tinuț, toți infractori implicați în colectarea de taxe de protecție, camătă, proxenetism și trafic de droguri”, se mai arată în plângere. De altfel, fostul șef al IPJ Cluj este nașul copilului lui Sule.

In poza primul din dreapta Vilt Bogdan, la mijloc Sule Adalbert, zis “Tinutz” si in stanga Mihai Moldovan din Turda

Denunțul arată că traficul de droguri din clubul Byblos este supravegheat, culmea, de un polițist. Este vorba despre agentul Marc Ovidiu, unul dintre apropiații lui Rus. Aceste informații transpar și dintr-un alt dosar penal, 85/P/2014, din care reiese faptul că polițistul Marc era implicat în traficul local de droguri. Un alt local de pe urma căruia Rus ar primi bani din taxă de protecție este Euforia de pe Calea Mănăștur.

Întrebarea legitimă este unde sunt banii de pe urma acestor activități? Cum orașul este într-o bulă imobiliară de mai mulți ani, Rus și-ar fi investit banii în apartamente.

El ar deține 9 apartamente în Cluj Napoca: 3 în cartierul Gheorgheni, 3 apartamente în Zorilor, o garsonieră pe Bulevardul Muncii și 2 apartamente în Mărăști. Ele sunt date în chirie și banii ar fi încasați prin intermediul lui Sentea Mircea. O altă parte din bani sunt investiți în construcția de imobile prin intermediul fraților Ciorca: Adrian și Radu, cel din urmă fiind în cadrul SAS Cluj.

Procurorul DNA Cluj a are la dispoziție adresele locuințelor, dar nu a făcut niciun demers pentru a verifica informațiile.

Potrivit denunțului, Rus a ajuns în funcția de inspector șef în urma unei numiri politice făcute de Adrian Mlădinoiu, fostul șofer al PSD-istului Liviu Dragnea, ajuns ulterior în funcția de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului, și de Valeriu Mihai, fost subsecretar de stat în MAI.

In poza apar dupa cum urmeaza: cms sef Rus Mircea, in tricou albastru, sprijinindu-si mainele pe canapéa; primul din dreapta cu tricou gri este Vilt Bogdan, in dreapta lui Rus Mircea (din perspectiva lui) este Mircea Sentea. In stanga lui Rus Mircea este patronul clubului, Harta Marius. In prim plan cu tricou negru, pe jumatate intors la camera este Tărău Flaviu, alt membru al gruparii „Tinutz” la acea vreme.

De asemenea, Rus a mai fost acuzat de mușamalizarea unor dosare. În două dintre acestea sunt personaje celebre. Într-unul Mircea Rus a sărit în ajutorul soțului Sorinei Pintea, fostul ministru al Sănătății, judecată pentru corupție. Soțul ei a încălcat mai multe reguli de circulație în timp ce se deplasa spre Cluj Napoca la o cină, iar după ce a fost oprit de agenții de circulație, Rus a încercat să îi dea o mână de ajutor.

Într-un alt dosar, Rus ar fi mușamalizat dosarul de cercetare în care fiul Danei Varga, consilier de stat pe probleme de rromi în guvernul Tudose și Dăncilă, a fost bătut pentru că a refuzat să plătească o taxă de protecție. Victima a fost bătută atât de grav că a avut splina ruptă, hematom pe ficat, piramida nazală spartă în 3 locuri și ochiul stâng vătămat, suferind o operație la arcadă si ochi.

Procurorul DNA Cluj s-a uitat la acuzații printre gene

Având toate aceste informații, procurorul DNA a declinat acuzațiile de trafic și consum de droguri către DIICOT Cluj. Astfel că DNA a rămas să se ocupe de acuzațiile de abuz în serviciu și favorizarea făptuitorului. Ancheta DNA Cluj a atins doar aspectul că Rus ar fi încercat să îl scape de amendă și de reținerea permisului pe soțului Sorinei Pintea și că nu au fost înregistrate o serie de infracțiuni grave din dosarul 2904/P/2014 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca. I-a audiat pe polițiștii care au oprit mașina în care se aflau soții Pintea și a verificat o serie de înscrisuri din dosarul menționat anterior.

În cazul Pintea, cei trei polițiști au confirmat faptul că Mircea Rus s-a implicat personal, dar nu au declarat că șeful IPJ Cluj le-ar fi impus să facă ceva.

”După ce i-am adus la cunoștință măsurile legale ce urmează a fi luate, pasagera din scaunul din dreapta șoferului mi s-a adresat spunându-mi că este ministrul sănătății. (…) Mi-a spus că se grăbește foarte tare. (…) Eu nu i-am răspuns în vreun fel persoanei care se recomandase ca fiind ministrul Sănătății, doar i-am spus Sănătate, după care m-am îndreptat spre autospeciala de serviciu pentru a întocmi documentele. În timp ce întocmeam documentele am fost apelat pe telefonul personale de o persoană care s-a recomandat ca fiind inspectorul șef Rus Mircea. M-a întrebat ce s-a întâmplat, m-a întrebat unde ne aflăm și mi-a spus să îl așteptăm acolo. (…) Conducătorul auto a refuzat să semneze procesul verbal de contravenție. Pasagera din dreapta, care se recomandase ca fiind ministrul sănătății mi-a spus foarte revoltată că au așteptat 20 de minute în condițiile în care se grăbea foarte tare și mi-a spus că nu pleacă de acolo până când nu vine inspectorul șef. După aproximativ 30 de minute a sosit inspectorul șef Rus Mircea care venise singur. S-a apropiat de mine și de colegii mei și ne-a întrebat ce s-a întâmplat, ceea ce am relatat, iar inspectorul șef m-a întrebat dacă se impune să luăm măsurile respective. I-am spus că da, aceste măsuri se impuneau”, a declarat agentul de poliție la DNA Cluj.

El a subliniat că Rus Mircea nu i-a cerut să îl ierte pe soțul Sorinei Pintea. Agentul a mai povestit că, înainte ca fostul ministru al Sănătății să plece mai departe a discutat cu Rus aproximativ 10 minute.

Un alt polițist care făcea parte din patrula care i-a oprit pe soții Pintea a declarat că ”inspectorul șef s-a apropiat de noi vizibil nemulțumit și ne-a reproșat că ”nu știm a ne orienta” că de ce am oprit-o pe doamna ministru al Sănătății, că aceasta ne face Spital Regional la Cluj, la care colegul a replicat că nu are ce să facă întrucât există filmarea făcută de radar”.

Astfel, după mai multe pagini de deducții logice, procurorul DNA închide cazul Pintea.

În legătură cu cealaltă faptă investigată de procurorul DNA, care își are rădăcinile în dosarul din 2014, procurorul a constatat că cercetarea a fost preluată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj și înregistrată în dosarul 194/P/2015. Prin ordonanța 194/P/2015 s-a dispus clasarea cauzei față de Rus Mircea. În legătură cu aceste fapte, procurorul DNA a ajuns la concluzia că investigațiile sunt împiedicate de prescripție. Fapta de abuz în serviciu este pedepsită cu maxim 7 ani, astfel că în 2020-2021 fapta era prescrisă. În opinia procurorului în aceeași situație se află și acuzația de favorizare a infractorului, faptă prescrisă și ea de trecerea timpului.

Astfel, procurorul DNA Cluj Gabriela Iancu a dispus clasarea tuturor acuzațiilor care se refereau la Mircea Rus.

Judecătorii le reproșează procurorilor anticorupție că și-au bătut joc de cercetarea penală

După ce verdictul dat de procurorul DNA Cluj a fost contestat dar menținut de chiar șeful DNA Cluj, Anca Mărincean, s-a ajuns în instanță. Dosarul s-a judecat în camera preliminară a Tribunalului Cluj și a fost repartizat magistratului Liana Cociș.

Principalul reproș din cadrul contestației este faptul că cei de la DNA Cluj au făcut o cercetare penală sumară, în raport cu acuzațiile complexe.

”Deși în cuprinsul raportului sunt indicate și alte fapte de corupție, care nu sunt de competența DIICOT, în favoarea căreia a fost disjunsă o parte a dosarului inițial, re refuză cercetarea acestora, se refuză audierea persoanelor indicate de către el ca fiind părți vătămate sau martori ai unor infracțiuni de corupție comise de către intimat, direct sau prin interpuși”, se arată în documentele dosarului din cameră preliminară.

Nu a fost cercetat faptul că a doua zi polițiștii din echipajul care i-a oprit pe soții Pintea au fost cercetați de ofițerii Biroului Control Intern al IPJ Cluj în situația în care oamenii nu și-au făcut decât datoria și nu s-au lăsat intimidați de faptul că au avut ghinionul să oprească în trafic mașina în care se afla ministrul Sănătății care ”ne face spital la Cluj”!

De asemenea, cei de la DNA Cluj nu au cercetat nici faptul că în plângerea inițială acuzațiile de abuz în serviciu au fost exemplificate cu mult mai multe exemple decât cel singular care i-a atras atenția procurorului DNA Cluj.

De asemenea, nici aspectele semnalate în legătură cu regimul preferențial primit de șeful IPJ Cluj în cluburile Byblos sau After Eight nu au fost verificate de DNA Cluj.

Nici modalitatea în care IPJ Cluj a ajuns să plătească o chirie astronomică pe un spațiu impropriu care este situat aproape la marginea orașului nu a suscitat niciun interes celor de la DNA Cluj. Practic, cei de la DNA Cluj au avut în vedere, din salba de acuzații aduse împotriva lui Rus doar două aspecte care, jonglate extrem de bine în legislația penală, s-au transformat în fapte care nu au putut fi probate. Practic, din 13 dosare penale care au fost mușamalizate, cei de la DNA Cluj nu au reușit să vadă nimic.

Însă, judecătorul Cociș a văzut că există motive ca acuzațiile îndreptate împotriva fostului șef a polițiștilor clujeni să fie cercetate mai temeinic.

Procurorul DNA Cluj a calculat greșit termenul de prescripție

”Este indubitabil că petentul este o persoană interesată, în condițiile în care, sesizarea s-a formulat ca urmare a redirecționării de către Ministerul de Interne a rapoartelor întocmite de către petent și adresate acestei instituții. Indiscutabil că petentul are un interes legitim pentru formularea unei atare plângeri al eradicării faptelor de corupție din rândul funcționarilor publici cu funcții importante, cu atât mai mult cu cât petentul a făcut parte din instituția condusă de către intimat, situația în care nu poate fi lipsit de interes pentru modul în care este condusă instituția respectivă. (…) Cu privire la soluția de clasare, judecătorul de cameră preliminară nu poate sesiza decât că aceasta este lipsită de consistență, fiind motivată lapidar, și doar în raport de anumite aspecte sesizate”, se mai arată în soluția dată de judecătorul de cameră preliminară. De asemenea, judecătorul Cociș mai atrage atenția că, de fapt, termenul de prescripție în baza căruia Rus a fost iertat de DNA Cluj nu este împlinit nici pe departe.

”Judecătorul de cameră preliminară constată, de asemenea, că Direcția Națională Anticorupție nu a făcut deloc cercetări și nu a dispus nicio soluție cu privire la infracțiuni de luare de mită, cu privire la care petentul arată în plângere că intimatul ar fi solicitat taxe de protecție, în cazul unui polițist nu există ”taxe de protecție”, aceste taxe având o denumire specifică în cazul funcționarilor publici, și anume aceea de mită. Observăm că nu au fost audiate niciun fel de persoane relativ la aceste fapte sesizate, deși s-ar fu impus audierea numiților Nemeti Istvan și Csaba Gyury, precum și identificarea și audierea patronului clubului Euforia”, SE ARATĂ ÎN MOTIVAREA DOSARULUI DIN CAMERA PRELIMINARĂ.

Dosarele mușamalizate de fostul șef al IPJ Cluj

B. I. C

1.FURT SI LOVIRE- La buletinul de evenimente din data de 24.03.2016, avem onoarea să raportăm următoarele:În data de 24.03.2016, ora 17.45, numita L. Adriana , în calitate de parinte a sesizat personal Poliţia mun. Cluj-Napoca, despre faptul că fiul ei L. Daniel in varsta de 15 ani, la orele 14.15, in timp ce se afla in cartierul Manastur vis a vis de magazinul Kaufland a fost acostat de catre doi indivizi necunoscuti care i-au sustras prin violenta suma de 100 lei .In baza sesizarii s-a procedat la efectuarea de activitati stabilindu-se urmatoarele;Persoana vatamata L. Daniel a plecat de la scoala in jurul orelor 14.00 cu intentia de a se deplasa la magazinul Kaufland din cartierul Manastur pentru a plati la BRD o politia de asigurare pe numele mamei sale in valoare de 100 lei. Cand a ajuns in apropiere de Complex la un moment dat a auzit ca il striga o persoana,o voce de baiat de la o distanta de cca 20 metri. S-a uitat sa vada cine-l striga si a constatat ca langa tomberoanele de gunoi se gasesc doi baieti care se uitau insistent in directia lui. In continuare acesta s-a panicat, nu stie din ce motiv, cert este ca s-a trezit cu cei doi baieti langa el , unul dintre ei i-a cerut sa se uite atent la ceasul de pe telefonul lui si sa-i spuna cat este ora, iar cand a facut acest lucru celalalt tanar l-a lovit cu pumnul in zona fetei. In clipa urmatoare s-a speriat si a lasat banii din mana, si a fugit din cauza sa nu i se intample ceva rau, inspre strada Campului. Precizez faptul ca suma de bani cei 100 lei si politia de asigurare le-a scos din geanta cand se deplasa pe trecerea de pietoni. De precizat faptul ca locul unde declara persoana vatamata ca a fost acostata de catre cei doi tineri necunoscuti este un loc circulat si nu este prevazut cu camere de supraveghere de la nici o firma din zona. Persoana vatamata nu a strigat sau facut vreun gest fata de persoanele din jur si nici prezinta leziuni la nivelul fetei.In continuare acesta s-a deplasat la domiciliu din Floresti iar in cele din urma in jurul orelor 16.00 s-a hotarat sa o anunte pe mama despre cele intamplate.In continuare lucratorii din cadrul BIC linia de munca Violente vor face cercetari si investigatii in vederea identificarii autorilor faptei si tragerea acestora la raspundere penala pentru savarsirea infractiunilor de furt si lovire, prejudiciul cauzat fiind de 100 lei

(SUSTRAGEREA PRIN VIOLENTA ESTE TALHARIE CONFORM CODULUI PENAL SI NU FURT SI LOVIRE)

SECŢIA II POLITIE

1.LOVIRI ȘI ALTE VIOLENȚE – În 05.04.2013, ora 21:08, numita R. LUIZA de 21 ani, domiciliată în mun. CLUJ-NAPOCA, xxxxxxx, în calitate de denunţător, a sesizat prin SNUAU 112, IPJ Cluj, Secţia 2 Poliţie, despre faptul că în 05.04.2013, ora 21:08, autori necunoscuţi, au provocat un scandal pe str. COSAȘILOR în urma căruia le-au aplicat numiților R. RUDI și V. KATALINA mai multe lovituri cu un obiect dur în zona capului provocându-le acestora leziuni. La fața locului s-a deplasat echipa operativă din cadrul Secției 2 Poliție constatând că cele sesizate se confirmă. Din discuțiile purtate cu reclamanta s-a stabilit faptul că mai multe persoane care încercau să sustragă un motor de pe un teren viran crezând că vor fi reclamate de către victime, care vorbeau la un telefon mobil, le-au aplicat acestora mai multe lovituri. (Violente exercitate pentru pastrarea bunurilor furate sau pentru a-si asigura scaparea)!!! Victimele au fost transportate la UPU1 unde li s-a acordat ajutor medical constatându-se că leziunile suferite nu le-au pus viața în pericol.Cercetările se efectueaza de către lucrătorii Secției 2 Poliție în vederea identificării autorilor, în cauză se efectuează cercetări sub aspectul savârşirii infracţiunii de,,loviri si alte violente,, ( violenta exercitata pentru a pastra bunul furat sau pentru a-si asigura scaparea este TALHARIE , nu furt si alte violente !!!! In acest caz Rus Mircea a refuzat sa preia cazul la BIC si i-a fortat pe cei de la sectie sa raporteze aberatia de mai sus pentru ca dosarul sa ramana la sectie iar BIC sa nu se inregistreze cu o talharie cu A.N.)

La fata locului nu au fost reprezentanti mass-media.Cazul nu poate fi mediatizat.

SECTIA I POLITIE

1.FURT DIN BUZUNAR- În data de 04.09.2016, orele 03:42 numitul C. Gheorghe Mihai ,domiciliat in mun. Cluj-Napoca, str. xxxxxxxxx în calitate de persoană vătămată, a sesizat Poliţia Municipiului Cluj-Napoca, prin SUNAU 112 despre faptul că în data de 04.09.2016, în jurul orei 03:30, în timp ce se afla la pe str.Cuza Voda , pe trotuarul pietonal din apropierea bancii CEC , a fost acostat din spate de un tanar necunoscut, care fara a-i spune ceva i-a pus mana in dreptul gurii si la impins, dezechilibrandu-l si cazand astfel la nivelul solului, dupa care aceeasi autor necunoscut i-a sustras din buzunarul stanga fata a blugilor un portofel ce continea suma de 70 lei si acte personale, perioada in care o alta persoana necunoscuta l-a tinut de umeri pentru a nu se putea ridica de la nivelul solului. In timp ce autorii necunoscuti se indepartau de persoana vatamata, au abandonat portofelul cu acte insusindu-si suma de 70 lei. Semnalmente autori : barbat 25 ani , inaltime 1,70 – 1,75 , slab , imbracat cu o flanela de culoare rosie (primul autor care a intrat in contact cu persoana vatamata) , iar cel de-al doilea autor doar ca purta imbracaminte de culoare inchisa. Persoana vatamata nu ar putea recunoaste autorii daca i se vor prezenta.În baza sesizării, în cauză se efectuează cercetări, investigaţii, verificări şi activităţi informativ-operative, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „furt calificat ”, în vederea identificării autorilor şi recuperarea prejudiciului.La fata locului nu au fost reprezentanţi mass-media.Cazul nu poate fi mediatizat.

(IMPINGEREA SAU DEZECHILIBRAREA PENTRU A FURA ESTE CONSIDERATA VIOLENTA IAR FAPTA IN INTREGUL EI ESTE TALHARIE!!!)

B.I.C.

1.EVENIMENT – În data 16.02.2017, numiţii N. Valentin domiciliat în com.Luciu, xxx, jud.Buzău, CNP.xxxx şi C. Gruia domiciliat in mun.Dej, str.xxxxxxx, a sesizat Poliţia Mun.Cluj-Napoca, despre faptul că în data de 16.02.2017, în jurul orelor 11.oo-11.3o au fost la un centru de colectare fier vechi de pe str.Câmpul Pâinii, din mun.Cluj-Napoca, iar la un moment dat în timp ce se aflau pe acostamentul căii ferate, respectiv la 1.5-2m de liniile de cale ferată, au fost acostaţi de către patru tineri, respectiv trei băieţi şi o fată, care i-au deposedat de bunurile avute la ei, respectiv un telefon mobil marca Nokia 2700, cartea de identitate, certificatul de naştere si suma de 15 lei, apartinând numitului N. Valentin, cât si suma de 5 lei aparţinând numitului C. Gruia. După ce au fost deposedati de bunuri, au fost agresati fizic, fără urme vizibile de violenţă.(violente exercitate pentru pastrarea bunurilor furate) Le-a fost adus la cunoştinţă care este procedura pentru a depune plângerea şi ce activităţi urmează să fie făcute, dar cei doi au refuzat să dea declaraţii motivând că pierd trenul şi că vor reveni pentru a da detalii şi declaraţii ulterior. În cauză se efectuează cercetări în vederea clarificării situaţiei.(trebuiau sa se sesizeze din oficiu pentru fapta conform Ord 56 comun PIICJ si MAI)

B. I. C

1.FURT SI VIOL-În 20.02.2017 , orele 00,15 ,V. Elena de 19 ani ,CNP xxxxx , din Turda ,xxxxxx, jud. Cluj in calitate de reclamant a sesizat Politia Municipiului Cluj-Napoca cu privire la faptul ca in data de 19.02.2017 , orele 23,50 in timp ce se deplasa pe strada Nicolae Titulescu , ajungand in dreptul imobilului nr. 17 , o persoana de sex masculin necunoscuta i-a pus mana la gura si sub amenintare a dus-o in lateralul imobilului , intr-o parcare , unde a intretinut cu ea raport sexual normal contrar vointei ei , dupa care a deposedat-o de un telefon mobil Huawei P8 Lite si suma de 60 lei . Lucratori din cadrul echipei de cercetare la fata locului din cadrul Politiei Municipiului Cluj-Napoca sub coordonarea subcomisar Neag Ciprian, ofiter din partea conducerii s-au deplasat la fata locului unde au procedat la efectuarea cercetarii locului faptei . In continuare s-a procedat la efectuarea de cercetari iar in urma acestora s-a stabilit urmatoarea stare de fapt: Numita V. Elena, angajata la magazinul Profi City de pe strada Nicolae Titulescu a terminat programul si se indrepta spre resedinta pe strada Virgil Fulicea . Ajungand in dreptul imobilului cu nr. 17 de pe strada Nicoale Titulescu a simtit cum din spate cineva o prinde de gura si o trage in lateralul imobilului . I-a cerut sa nu tipe si sub amenintare i-a cerut sa se dezbrace dupa care a intretinut cu ea raport sexual normal . Dupa terminarea actului , persoana de sex masculin care a acostat-o si a intretinut cu ea raportul sexual , i-a luat telefonul mobil si suma de 60 lei din buzunar , dupa care acesta a plecat in fuga pe strada Nicolae Titulescu in directia Iulius Mall . Partea vatamata va fi prezentata la IML Cluj pentru examinare medico-legala , cu ocazia cercetarii nu s-au pus in evidenta urme de violenta . Prejudiciul estimat de catre partea vatamata este de 460 lei ,constand in telefon si bani.La nivelul Biroului de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Cluj-Napoca s-a constituit o echipa complexa care a procedat la efectuarea de activitati de ceercetare specifice in vederea identificarii si depistarii autorului .

SEMNALMENTELE AUTORULUI : barbat , inaltime 1,70-1,75 m , constitutie astenica , fata ovala , par deschis , imbracat cu o geaca de culoare gri , pantaloni material blue jeans culoare gri , in picioare tenisi , nu il poate recunoaste .

In cauză se efectuează cercetări sub aspectul savârşirii infracţiunii de „viol ”, prev. de art. 218 , alin 1 din Codul Penal si furt calificat prev si ped de art. 228 , 229 alin 1 lit b .

La fata locului nu au fost reprezentanti mass-media.Cazul nu poate fi mediatizat .

( ESTE TALHARIE PENTRU CA VICTIMA ERA INSPAIMANTATA, SE SIMTEA AMENINTATA, URMARE VIOLULUI SAU IN INCAPACITATE DE A SE APARA CAND I-A FOST FURAT TELEFONUL MOBIL SI BANII)

3.AGRESIUNE SI INSUSIREA BUNULUI GASIT – La data de 03.03.2017, in jurul orei 13:00, numitul F. Sebastian, domiciliat în mun. Cluj-Napoca, str. xxxxx, jud Cluj, locuind fara forme legale in mun. Cluj-Napoca, str. xxxxx, jud. Cluj, în calitate de persoana vătămata, a sesizat prin plangere penala faptul că in data de 26.02.2017, orelor 05:50, cand se intorcea din localul Old Sheperd la adresa unde locuieste, avand traseul str. Matei Corvin – Piața Unirii – Str. Universității – str. Avram Iancu, in momentul in care se afla pe str. Universității, in apropierea hotelului Continental, sub schelele amplasate pe trotuarul aferent hotelului, crede ca a fost agresat de catre persoane necunoscute, fara a-si aduce aminte exact daca a fost agresat, cum a fost agresat si cum aratau acele persoane. Totodata, in aceeasi dimineata, dupa ce s-a petrecut acest incindent si persoana vatamata a ajuns acasa, in jurul orelor 06:20, a constatat ca ii lipseste telefonul marca Samsung Galaxy S5, avand seria IMEI 353748065965755, fiindu-i cauzat un prejudiciu de aproximativ 500 lei, reprezentand valoarea telefonului.Prejudiciul cauzat este de aproximativ 500 lei, reprezentand contravaloarea telefonului. În baza sesizării, în cauză se efectuează cercetări, investigaţii, verificări şi activităţi informativ-operative, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violente si insusirea bunului gasit, în vederea identificării autorilor şi recuperarea prejudiciului. La fata locului nu au fost reprezentanţi mass-media.

4.FURT DIN S.C. – La data de 04.03.2017 organele de poliţie judiciară din cadrul Poliţiei mun.Cluj-Napoca s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea de către autor necunoscut a infracţiunii de furt calificatprev.de art.228, alin.(1), art.229, alin.(1), lit.(b) Cod Penal constând în aceea că în data de 04.03.2017 în jurul orei 20:05 o persoană de sex masculin necunoscută a sustras din incinta magazinului“Profi”situat în P-ţa Mărăşti din mun.Cluj-Napoca două flacoane cu şampon marca„Head & Shoulders”şi a încercat să părăsească incinta fără a mai trece cu produsele pe la casa de marcat, iar în momentul în care agentul de pază M. Camelia l-a oprit pe acesta în zona ieşirii din magazin şi a încercat să-l reţină prinzându-l de gulerul hainei cu care acesta era îmbrăcat, persoana în cauză s-a smucit fapt care a determinat ruperea obiectului vestimentar, respectiv dezechilibrarea agentului de pază care s-a lovit cu capul de uşă. (violente exercitate pentru pastrarea bunurilor furate sau pentru a-si asigura scaparea!!!!).Totodată persoana în cauză a fugit de la locul faptei abandonând la locul săvârşirii faptei bunurile sustrase acestea fiind recuperate integral de angajaţii magazinului. Numita M. Camelia a fost transportată cu ambulanţa la UPU 1 unde i-au fost acordate îngrijiri medicale, ulterior aceasta fiind externată cu următorul diagnostic:„TCC grad 0. Hematom epicranian temporal stâng produs prin cădere de la acelaşi nivel. Fără pierderea cunoştinţei”. Fiind audiată de organele judiciare numita M. Camelia a declarat faptul că nu are pretenţii de natură civilă sau penală în cauză. La faţa locului nu au fost reprezentanţi mass-media. Cazul nu poate fi mediatizat!

( VIOLENTA EXERCITATA PENTRU PASTRAREA BUNULUI SAU PENTRU A-SI ASIGURA SCAPAREA ESTE INCRIMINATA CA SI TALHARIE NU FURT !!!)

2.FURT LANTISOR PRIN SMULGERE –În data de 13.04.2016, numita P. Eufemia, domiciliată în Cluj-Napoca xxxx, jud. Cluj, în calitate de persoană vătămată, a sesizat personal Poliţia Mun. Cluj-Napoca – Secţia 4 Poliţie, despre faptul că la data de 13.04.2016, în jurul orei 13:00, în timp ce se deplasa pe Aleea Padin din mun. Cluj-Napoca şi ajungând în dreptul imobilului cu nr. 20 de pe Aleea Padin, a fost abordată de către o persoană necunoscută de sex feminin care apoi i-a sustras prin smulgere de la gât lănţişorul din aur şi două inele din aur de pe degetele mâinii drepte, cauzându-i un prejudiciu în valoare de 1500 lei. ( cum poti sustrage de pe degete inele fara contact fizic si fara a violenta partea vatamata sau sub amenintare????).În baza sesizării, în cauză se efectuează cercetări sub aspectul savârşirii infracţiunii de „furt”, investigaţii, verificări şi activităţi informativ-operative, în vederea identificării autorilor şi recuperarea prejudiciului.La fata locului nu au fost reprezentanti mass-media.Cazul nu poate fi mediatizat.

(FAPTELE DE SMULGERE DE LANTISOR –EXISTA INDRUMARE CA VOR FI INCADRATE CA SI TALHARIE-CUM POTI SMULGE 2 INELE DE PE DEGETE FARA VIOLENTA SAU CONTACT FIZIC DECI E TALHARIE!!!)

2.FURT – La data de 08.03.2015 orele 10:30 Politia Mun. Cluj-Napoca a fost sesizata prin SNUAU 112 de catre numitul V. Iuliu cu privire la faptul ca in aceeasi zi in jurul orelor 10:20 in timp ce se se afla in statia CTP situata pe strada Aurel Vlaicu din zona magazinului Profi Marasti din Cluj-Napoca a fost deposedat prin violenta de suma de 25 lei.La scurt timp la fata locului s-a deplasat un echipaj de politie din cadrul Pol. Mun. Cluj-Napoca Sectia nr. 2 Politie care insotiti de numitul V. Iuliu i-au depistat pe numitii C. Marius si V. Paul langa intrarea in magazinul Profi pe str. Dorobantilor. Dupa legituimarea acestora numitii C. Marius si V. Paul, precum si persoana vatamata V. Iuliu au fost condusi la sediul Politiei Mun. Cluj-Napoca, Biroul de Investigatii Criminale pentru continuarea cercetarilor.

Din declaratia persoanei vatamate precum si a numitilor C. Marius si V. Paul, a rezultat ca numitii V. Iuliu si C. Marius se cunosteau de mai mult timp cei doi prieteni obisnuind sa-si imprumute diferite sume de bani. In data de 08.03.2016 in jurul orelor 10:20 numitul C. Marius l-a intalnit in statia CTP pe numitul V. Iuliu si i-a cerut acestuia sa-i dea suma de 5 lei ca sa-si cumpere un suc. Numitul V. Iuliu si-a introdus mana in buzunar si a intentionat sa-i dea acestuia suma de bani ceruta, moment in care numitul C. Marius i-a tras din mana intreaga suma de bani pe care o avea prietenul sau, dupa care s-a departat cativa metri de acesta. V. Iuliu s-a enervat si i-a spus lui C. Marius ca va suna la politie si il va reclama pentru ceea ce i-a facut. C. Marius s-a oferit sa-i restituie suma de bani sustrasa prietenului sau V. Iuliu insa acesta a refuzat. Atunci C. Marius l-a prins de geaca pe numitul V. Iuliu si tragandu-l de geaca i-a zis sa mearga cu el la magazinul Profi si sa-i restituie banii. V. Iuliu a refuzat si s-a smucit iar geaca acestuia s-a rupt in zona fermoarului din fata, dupa care C. Marius l-a lovit usor cu palma peste spate.Numitul V. Iuliu a sesizat telefonic cele intamplate. In acest timp numitul C. Marius s-a deplasat inspre magazinul Profi insotit de numitul V. Raul, pentru a-l astepta pe numitul V. Iuliu ca sa-i inapoieze banii. Dupa sosirea echipajului de politie din cadrul Politiei mun. Cluj-Napoca Sectia nr. 2 Politie, numitii C. Marius si V. Raul fiind depistati in zona magazinului Profi. Numitul C. Marius i-a restituit suma de bani sustrasa numitului V. Iuliu, care a declarat faptul ca isi retrage sesizarea efectuata telefonic intrucat s-a impacat cu numitul C. Marius si nu doreste sa depuna plangere prealabila fata de acesta cu privire la comiterea infractiunilor de distrugere si lovire ori alte violente.

Aspectele mai sus mentionate i-au fost comunicate domnului procuror de serviciu Amuscalitei Alin care a opinat ca in cauza sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de furt. In cauza se efectueaza cercetări sub aspectul savârşirii infracţiunii de furt prev. si ped. de art. art. 228 alin. 1 din Codul Penal, făptuitorul Chicu David Marius fiind cercetat în stare de libertate.

(DEPOSEDAREA PRIN VIOLENTA ESTE INCRIMINATA DE CODUL PENAL CA INFRACTIUNE DE TALHARIE NU FURT !!!!)

B.I.C.

LOVIRE SI FURT– La data de 23.09.2015 orele 18:10 Politia Mun. Cluj-Napoca Sectia nr. II Politie a fost sesizata verbal de catre numitul L. Alin cu privire la faptul ca in aceeasi zi in jurul orelor 17:50 in timp ce se se afla in zona Piata Marasti din Cluj-Napoca impreuna cu prietenul sau Z. Beniamin a fost acostati de trei tineri necunoscuti de etnie rroma iar unul din tinerii respectivi i-a cerut sa-i dea telefonul mobil ca sa asculte muzica. Numitul L. Alin i-a inmanat acelui tanar telefonul mobil marca Nokia 660 iar dupa putin timp i-a atras acelui tanar atentia sa nu-l blocheze. Tanarul in cauza s-a enervat si i-a aplicat numitului L. Alin doua lovituri cu pumnul si o lovitura cu palma in zona fetei, dupa care i-a remis lui L. Alin telefonul mobil marca Nokia 660 apoi cei trei tineri necunoscuti au plecat. Dupa putin timp, doi dintre tinerii mai sus mentionati, mai putin agresorul s-au reantors la numitul L. Alin si unul din ei i-a cerut acestuia telefonul mobil ca sa dea un telefon. L. Alin i-a dat telefonul de bunavoie, iar tanarul in cauza a scos cartela din interiorul telefonului, i-a dat-o lui L. Alin dupa care a plecat avand telefonul mobil asupra sa. In acest timp agresorul se afla in spatele celor doi. Prejudiciul se ridica la suma de 450 lei. In urma investigatiilor efectuate de lucratorii din cadrul Sectiei nr. II Politie, doi dintre tinerii in cauza, respectiv numitii R. Emanuel si R. Sebastian au fost depistati pe raza Sectiei nr. 2 Politie, iar celalalt tanar a fost identificat in persoana numitului R. Marius. Cauza a fost transpusa la Biroul de Investigatii Criminale.Din cercetarile efectuate, a rezultat ca numitii R. Emanuel, R. si R. Sebastian se cunosteau de mai mult timp cu numitii Z. Beniamin si L. Alin. In acest context R Emanuel, R. Marius si R. Sebastian au mers la numitii L. Alin si Z. Beniamin. R. Marius i-a cerut numitului Z. Beniamin telefonul mobil marca Nokia care se afla in mana acestuia, ca sa asculte muzica. Z. Beniamin i-a inmanat telefonul mai sus mentionat lui R. Emanuel, dupa care acesta i l-a inmanat lui R. Sebastian. In timpul cand R. Sebastian vizualiza meniul telefonului ca sa caute o melodie, L. Alin a strigat la el spunand ca-i blocheaza telefonul si l-a injurat de mama. R. Sebastian s-a enervat si i-a aplicat acestuia mai multe lovituri cu palma si pumnul in zona fetei, dupa care R. Sebastian i-a inmanat telefonul mobil in cauza lui L. Alin. Apoi R. Emanuel, R. Marius si R. Sebastian au plecat. Cei trei s-au despartit langa chioscul de ziare, R. Sebastian mergand sa-si ia bicicleta care era blocata in apropiere. Numitii R. Emanuel si R. Marius s-au rentors la L. Alin si Z. Beniamin iar R. Marius a intrat in vorba cu L. Alin si apoi i-a cerut telefonul mobil ca sa dea un telefon. L. Alin i-a dat de bunavoie telefonul mobil lui R. Marius iar acesta s-a intors cu spatele, i-a scos cartela SIM pe care i-a dat-o lui L. Alin si a fugit cu telefonul mobil asupra sa inspre str. A. Vlaicu. In momentul in care R. Sebastian a ajuns in locul mai sus mentionat R. Marius fugea cu telefonul mobil asupra sa.Aspectele mai sus mentionate au fost comunicate procurorului de serviciu. Cercetarile sunt continuate din fata de numitul R. Sebastian sub aspectul comiterii infractiunii de lovire ori alte violente prev. si ped. de art. art. 193 alin. 1 din Codul Penal si fata de numitul R. Marius sub aspectul comiterii infractiunii de furt prev. si ped. de art. art. 228 alin. 1 din Codul Penal. ( daca este lovire si furt ce cauta cauza la BIC de vreme ce lovirile si furturile sunt la sectii????. In acest caz seful de sectie a refuzat preluarea cauzei care in fapt era talharie si le-a spus celor de la BIC sa-si pastreze dosarul refuzand sa le faca jocul si de aceea cauza este instrumentata de BIC. Cei de la BIC in raportarile catre BEV schimba sensul celor intamplate pentru a acoperi ruperea talhariei in faptele componente)

B.I.C.

DEPOSEDARE PRIN VIOLENTA-În 02.12.2013, ora 17:08, numita S. DANIELA de 50 ani, C.N.P. xxxxx, în calitate de denunţător, a sesizat prin SNUAU 112, IPJ Cluj, despre faptul că vecinii săi S. ȘTEFAN-C.N.P. xxxxx și S. HOREA- C.N.P xxxxx, domiciliați în Cluj-Napoca pe str. xxxxx au anunțat-o că l-au auzit pe numitul D. Vasile pe care îl, îngrijește în mod curent, strigând după ajutor din curtea imobilului în care locuiește. Deplasându-se la fața locului a constatat că susnumitul-persoană cu handicap locomotor, prezenta leziuni la nivelul gâtului iar în zona intrării în locuință au văzut mai multe pete de sânge pe caldarâm.La fața locului s-a deplasat un echipaj al ambulanței care a transpotrat victima la UPU 1 unde a rămas internată pentru investigații.La nivelul poliției municipiului Cluj-Napoca s-a constituit o echipă operativă care s-a deplasat la fața locului iar în urma investigațiilor efectuate s-au stabilit următoarele:Partea vătămată este persoană care prezintă handicap locomotor fiind imobilizată în parte inferioară a corpului. Acesta locuiește singur la adresa mai sus menționată, fiind ajutată pentru nevoi personale de către numita S. DANIELA. Partea vătămată, în urmă cu circa 2 ani a făcut public faptul că dorește să vândă imobilul, sens în care, sub acest pretext azi data de mai sus în jurul orelor 1430 – 1500 la domiciliul său s-a prezentat o persoană de sex masculin care i-a cerut detalii despre prețul locuinței. Este de menționat faptul că partea vătămată se afla sub influența băuturilor alcoolice motiv pentru care nu poate oferi detalii despre persoana respectivă decât că are aproximativ 30 de ani și posibil de etnie rromă. În timp ce purtau discuții, respectivul l-a amenințat cu un cuțit solicitând să îi dea toți banii sau alte valori pe care le deține. Partea vătămată i-a oferit portmoneul pe care îl avea sub pernă cu suma de 150 lei, moment în care agresorul l-a tăiat în zona gâtului după care a părăsit locuința. În urma investigațiilor medicale efectuate de către medicul legist Siserman Costel, s-a stabilit că leziunile provocate nu au pus în primejdie viața victimei.La faţa locului s-a deplasat procurorul de serviciu – STEFAN CUBLEŞAN din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, care a preluat cazul sub supraveghere proprie.La fata locului nu au fost reprezentanti mass-media. Cazul nu poate fi mediatizat.

(IN CODUL PENAL DIN ROMANIA , DEPOSEDAREA PRIN FURT SE NUMESTE TALHARIE!!!!)

2.LOVIRI ALTE VIOLENTE SI AMENINTARE- În data de 21.11.2015,orele 15:09 , numitul M. Dafinel domiciliat in Cluj-Napoca str. xxxxCluj a sesizat prin SNUAU 112 Poliţia mun.Cluj-Napoca, despre faptul că in cursul aceleiasi zile in jurul orelor 15:00 in timp ce se afla in apropierea locuintei de domiciliu in habitaclul autoutilitarei marca Ford Transit proprietate personala doi indivizi necunoscuti s-au indreptat spre el, unul din acestia l-a injurat, l-a lovit usor cu mana in zona tamplei si amenintat cu moartea dupa care i-a pus la tampla un pistol.

Din declaratiile persoanei vatamate si a martorului M. Dafinel rezulta ca la data si ora mai sus mentionata in timp ce numitii M. Dafinel si Muncaciu Elvis intentionau sa se deplaseze cu autoutilitara marca Ford Transit culoare albastra cu numere de inmatriculare Wxxx SAS inspre str. Maramuresului, doi indivizi necunoscuti care se aflau in autoturismul marca Mercedes GL cu nr. de inmatriculare B62xxxR le-au facut semn sa opreasca. Indivizii in cauza au coborat din autoturism si s-au deplasat la autoutilitara condusa de persoana vatamata M Dafinel. Unul din indivizii mai sus mentionati s-a apropiat de portiera fata dreapta a autoutilitatei si fara niciun motiv a inceput sa adreseze injurii si amenintari cu moartea la adresa persoanei vatamate si profitand de faptul ca geamul portierei autoutilitarei era deschis l-a lovit usor pe M. Dafinel in zona tamplei fara sa-i produca leziuni si i-a pus la tampla un obiect asemanator cu o arma de forma unui pistol in timp ce al doilea individ se indrepta spre autoutilitara tinand si acesta in mana un obiect asemanator cu o arma de forma unui pistol. Persoana vatamata si martorul nu pot preciza cu certitudine daca obiectele pe care le tineau in mana cei doi indivizi erau arme reale sau obiecte asemanatoare cu arme. Persoana vatamata si martorul au demarat pe str. Corneliu Coposu, insa autoutilitara a fost blocata in trafic de autoturismul mentionat anterior in zona Autogara Beta. Persoana vatamata a ocolit autoturismul si s-a deplasat inspre Politia Mun. Cluj-Napoca fiind urmarit de cei doi indivizi, cu autoturismul in cauza pana pe str. Horea. Din verificarile efectuate, a rezultat faptul ca autoturismul marca Mercedes GL cu nr. de inmatriculare BxxxXR apartine SC Tiriac Leasing SRL Bucuresti si a fost depistata deplasandu-se pe traseul str: Horea (la orele 15:09), str. Regele Ferdinand, P-ta Unirii, B-dul Eroilor str. Calea Turzii si parasit Mun. Cluj-Napoca la orele 1522 in directia mun. Turda. La finalul audierii, numitul M. Dafinel a precizat ca pe unul din autori il recunoaste in persoana numitului D. Cezar Paul domiciliat in mun. Bucuresti str.xxx CNPxxxx,insa sunt suspiciuni cu privire la acest aspect. Despre cealalta persoana necunoscuta nu a retinut decat semnalmente vagi. La locul comiterii faptei nu s-a reusit identificarea de martori oculari, iar in zona nu exista camere de supreveghere video care sa surprinda evenimentul.Cercetarile sunt continuate in vederea identificarii autorilor si tragerii acestora la raspundere penala pentru comiterea infractiunilor de lovire ori alte violente si amenintare.(in realitate a fost o tentativa de talharie cu arma de foc partea vatamata de etnie rroma ocupandu-se cu trafic de aur si alte bunuri pe care le transporta in acel moment)

VATAMARE CORPORALA-La data de 01.06.2016, în jurul orei 09:10, numitul H. Aurel, în vârstă de 50 de ani, domiciliat în Cluj-Napoca, str. xxxx, jud. Cluj, a sesizat Poliția municipiului Cluj-Napoca despre faptul că în seara zilei de 31.05.2016, în jurul orelor 20.00-20.30, în timp ce spre domiciliu, pe str. Giordano Bruno din Cluj-Napoca, aproape de intersecția cu str. Corneliu Coposu a fost lovit cu pumnul în față și apoi cu picioarele de către o persoană pe care o cunoaște sub numele de C. Gheorghe, vecin de-al său cu care este în conflict de mai mult timp, persoana vătămată pierzându-și cunoștința în urma loviturilor primite. Când și-a revenit, după cca. 10 minute a sunat la Poliție, un echipaj deplasându-se la fața locului. Polițiștii au solicitat la rândul lor un echipaj de la Serviciul de Ambulanță, persoana vătămată fiind transportată la UPU 1 Cluj. Ulterior, aceasta a reclamat, a doua zi dimineață, că din vesta pe care o purtase în seara respectivă îi lipsea suma de 150 de lei, cu toate că polițiștii care se deplasaseră la fața locului în seara zilei de 31.05.2016 îl întrebaseră dacă îi lipsește vreun bun în urma comiterii faptei, iar răspunsul său a fost negativ.Cercetările urmează a fi continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violențe și furt, prev. de art. 193, alin. 1 C. pen. și respectiv art. 228, alin. 1 C. pen.

La faţa locului nu au fost reprezentanţi mass-media. Cazul NU poate fi mediatizat!

( LA FEL CA CELE DE MAI SUS –FURTUL PRIN VIOLENTA ESTE TALHARIE)

