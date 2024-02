Interlopul clujean Tudor Cîrje a dat şpagă la Poliţia rutieră 1.000 de euro ca să poată conduce timp de 4 ani fără permis.

Infractorul clujean Tudor Cirje are in „CV” cele mai importante si grave infractiuni din Codul Penal: a ucis o studenta nevinovata (deja e condamnat pentru asta), a facut trafic de proportii cu droguri de mare risc in cadrul unui grup infractional organizat, a avut in posesie o arma letala (s-a gasit o fotografie in telefonul sau mobil in urma unei perchezitii informatice), a condus fara carnet ani de zile (asa cum voi demonstra azi, prin propriile sale spuse), a mituit ofiteri IPJ Cluj din departamentul de Rutiera si, surpriza, si-a comandat acte de identitate false (buletin si carnet de conducere). Mai lipsea infractiunea de spionaj economic, dar Cirje e prea retardat pentru asemenea fapta.

Dupa ce in editiile precedente, v-am aratat cum si-a bagat mama in rahat, punand-o sa ii aduca „dulceata cu putina viata” la arest, adica steroizi bagati in borcane cu gem, azi o sa va arat de ce judecatorii nu trebuie sa fie blanzi cu acest papagal atunci cand acest dosar de trafic de droguri va ajunge la judecata, speram cat mai curand.

In 7 aprilie 2023, DIICOT a gasit in masina lui Cirje un permis de conducere fals ce folosea datele unui prieten de drogangeala Rosu Claudiu Alin, zis si „Calu”, dar si un buletin idem fals. Erau datele aluia cu poza sa, in caz ca vreun politai ar fi ales sa il opreasca.

Totusi, chiar daca se intampla asta, sa il prinda cineva din Rutiera ca nu avea carnet si ca statea la volan ilegal, Cirje era pregatit sa dea un telefon „undeva”, unde cu o mie de euro rezolva situatia. Intrebam si noi conducerea IPJ: puteti afla oara de la SIPI Cluj, sau cum s-o mai fi numind azi daca ei stiu CUI din politie dadea jegosul asta o mie de euro ca sa scape? Ca ar fi interesant de stiut.

AN: Daca il scot afara, atata il scot ca sa nu-l vada, ha, ha io nu-l intimidez…..io direct

Carje Tudor Stefan: Forte bine

AN: Io nu-l intimidez. Da bine nu vreau sa il scot pentru orice, numa in situatii…

Carje Tudor Stefan: Da bine, astea-s cazuri extreme.

AN: Da, deci nu stiu is doi, is trei, chiar sa am nexam sanse sau din aia, numa dinalea, altfel… nu, altfel cu si daca dai, dai frumos cu totul, nu dai cu ….neinteligibil, ca ajunge si totul…

Carje Tudor Stefan: Fara carnet…

AN: Da, aia (n.r. – adica spaga) fara carnet….ha, ha, ha

Carje Tudor Stefan: Io conduc de patru ani fara!

AN: Exists o strategie, o vorba, verifica acolo, ba ca acolo, acolo mi-i carnetu….

Carje Tudor Stefan: Nu, nu ma, ca nu ma opresc, fug, du-te ma da nu pot sa ma prinda cu 75 de cai, pe trei sute si am si pa cineva la telefon..…care ala ma scoate tot timpul, numa tat timpu’ daca il sun, o data, o singura data m-o scos, trebe sa ma duc cu o mie.

AN: lui

Carje Tudor Stefan: Deci daca-l sun, tre a doua zi sa ma duc cu o mie.

AN: Scumpa distractia!

Carje Tudor Stefan: Scumpa distractia, mie imi plac distractiile…

Intr-un proces anterior, in care fusese acuzat de uciderea studentei Gabriela Ripan, Cirje le-a bagat judecatorilor dume despre cate e el de cuminte si studios, ca nu s-a atins ever de droguri, ca a respectat mereu regulile de circulatie si, in general, legea:

studenta Ripan a fost ucisa nevinovata de acest nenorocit

Cirje a fost prins in trafic cu zeci de kile de droguri

Cirje are urmatoarea interceptare, relevanta pentru caracterul sau infractional:

Carje Tudor Stefan: Deci de aia amu smecheria ii sa ai cash. Si orice ar fi, drogurile se vand! Ca-i pandemie, ca-i razboi!

PS: O intrebare pentru DIICOT Cluj: Cine ii Florin Baba? Cica sta in Manastur. Si rade de dumneavoastra ca e sursa principala de droguri a Clujului si are blat cu „cine trebe”. Da’ Muri? Da’ fratii Savu? Hmmmm! Hai, la treaba! Ziar de Cluj va sustine! (preluare ziardecluj.ro)