Interlopul turdean Mihai Septimiu Moldovan zis „Calu” a fost condamnat de magistrații de la Tribunalul Cluj la 1 ani și 9 luni de închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri. De asemenea, Moldovan este obligat să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 100 de zile în cadrul Primăriei Municipiului Turda ori în cadrul Primăriei Municipiului Câmăia Turzii, pe parcursul termenului de supraveghere. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile.

„În baza art. 396 alin. 2 şi alin. 10 Cod procedură penală, art. 36 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 79 alin. 3 Cod penal condamnă pe inculpatul M.M.S. cunoscut sub poreclele de xxx, la pedeapsa de 1 an şi 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de efectuare de operațiuni fără autorizație prealabilă cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, prevăzută de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal. În temeiul art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b, lit. d, lit. i Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsă complementară dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a alege, dreptul de conduce orice categorie de vehicule, pe o perioadă de 2 ani. În temeiul art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b, lit. d şi lit. i Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a alege, dreptul de conduce orice categorie de vehicule. În temeiul prevederilor art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pentru un termen de 2 ani, termen de supraveghere stabilit potrivit art. 92 alin. 1 şi alin. 2 Cod penal. În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal obligă inculpat ca pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Cluj, la datele fixate de acesta; b) sa primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii si documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal stabileşte în sarcina inculpatului obligaţia să urmeze un program special de intervenţie pentru conştientizarea consecinţelor comportamentului infracţional, derulat de către serviciul de probaţiune sau sub coordonarea acestuia. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal obligă inculpatul ca pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 100 de zile în cadrul Primăriei Municipiului Turda ori în cadrul Primăriei Municipiului Câmăia Turzii. În temeiul art. 404 alin. 2 din Codul de procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 din Codul penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 399 alin. 1, art. 242 alin. 2 Cod procedură penală, raportat la art. 211 şi următoarele Cod procedură penală înlocuieşte măsura arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile începând cu data de 10.08.2023. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului, dacă nu este reţinut/arestat în altă cauză. În baza art. 72 Cod penal din pedeapsa înschisorii se scade durata reţinerii, a arestului preventiv şi a arestului la domiciliu din perioada 14.10.2022-10.08.2023. În baza art. 112 alin. 1 lit. f Cod penal, art. 16 alin. 1 din Legea 143/2000 dispune confiscarea specială a următoarelor bunuri: – 1,65 grame substanță care conține Eutylone – bun ridicat din posesia inculpatului (fl. 54 vol. 14 DUP), – 1,40 grame substanță care conține Eutylone – bun ridicat din posesia inculpatului şi depus la camera de corpuri delicte conform dovezii seria/nr. CJ-DR-30781/14.03.2023 (fl. 109). În baza art. 112 alin. 1 lit. e Cod penal dispune confiscarea specială: – a sumei de 350 de lei obţinută de inculpat din vânzarea substanţelor ce conţineau Eutylone către colaboratorul autorizat, – a sumei de 3000 de lei obţinută de inculpat din vânzarea substanţelor cu efecte psihoactive către martorul A.A.L. (30 grame x 100 lei), – a sumei de 280 de lei obţinută de inculpat din vânzarea substanţelor cu efecte psihoactive către martorul M.C. (4 grame x 70 lei). În baza art. 398 şi art. 274 alin. 1 și alin. 2 Cod procedură penală obligă inculpatul la plata sumei de 11000 de lei cheltuielilor judiciare avansate de stat (7000 lei în cursul urmăririi penale și 4000 de lei în etapa camerei preliminare şi în etapa judecăţii la fond, inclusiv dosarele asociate). În baza art. 2502 Cod procedură penală menţine măsura asiguratorie dispusă în cursul urmăririi penale prin ordonanța din data de 05.12.2022, cu privire la bunurile inculpatului. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în data de 10.08.2023 prin punerea hotărârii la dispoziției prin mijlocirea grefei instanței.

Document: Hotarâre 193/2023 10.08.2023”, arată soluția pe scurt a instanței.

Mihai Sptimiu Moldovan a fost reținut la data de 13 octombrie 2022, alături de alți doi bărbați, Florin Cătinaș și Ștefan Capră. În perioada 14 octombrie 2022 – 14 martie 2023, Moldovan a fost plasat în arest preventiv și arest la domiciliu.

„La data de 13 octombrie a.c., polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, au pus în executare 6 mandate de percheziție domiciliară. 3 bărbați au fost reținuți, iar alte 41 de persoane au fost audiate în calitate de martori. La data de 13 octombrie a.c., polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca au realizat o prindere în flagrant delict a unui bărbat, în municipiul Cluj-Napoca, asupra sa fiind descoperite aproximativ 13 grame de cocaină și un cântar de mare precizie. Ulterior, au fost efectuate 6 percheziții domiciliare, în municipiile Cluj-Napoca și Turda, la locuințele unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și mare risc, efectuarea de operațiuni cu substanțe susceptibile de a produce efecte psihoactive și deținerea de droguri de risc și de mare risc, fără drept, pentru consum propriu. În urma percheziţiilor domiciliare, au fost descoperite şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 13 grame de cocaină, circa 20 de grame de 3CMC, șase telefoane mobile, o tabletă și aproximativ 29.000 de lei. Din cercetări a reieșit că activitatea infracțională ar fi fost derulată în perioada 2021 – prezent.”, transmitea IPJ Cluj, în octombrie a anului trecut.

Florin Cătinaș este un puștan care făcea pe curierul, Capră Ștefan era omul de legătură între curier și cei de la care cumpăra cocaină, iar Septimiu Moldovan, zis ”Calu”, este un personaj cunoscut în mediul interlop din Turda, acuzat că se ocupă de cămătărie, de etnobotanice și proxenetism. De altfel, în această anchetă el a fost colaboratorul procurorilor DIICOT Cluj. În mod normal trebuia să cumpere cocaină de două ori de la Capră, dar omul s-a lăcomit și a făcut mai multe achiziții, spunând în final că, de fapt, cumpărase pentru un… prieten.

Ciotește și: Emil Boc, despre scandalul Gheboasă: Dacă o să mă întâlnesc cu cei de la Untold, o să îi rog să aibă un filtru suplimentar