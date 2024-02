Curtea de Apel Cluj a admis o contestație în anulare depusă de interlopul TRANDAFIR ARTUR IOAN, judecat pentru trafic de persoane.

În perioada 2002-2008, fraţii Trandafir, „ajutaţi” de prieteni au pus la punct un adevărat cartel al tradicanţilor de carne vie în zona Beclean-Bistrița. În cei 6 ani au trimis în Spania, Italia, Franţa sau Belgia sute de fete, pe care le-au obligat să se prostitueze. Unele au fost vândute albanezilor cu câteva mii de euro.

Artur Trandafir a fost trimis în judecată pentru proxenetism în 2006, alături de alţi 10 traficanţi. Tribunalul Mureş l-a condamnat în 2012 la 7 ani de închisoare.

”(…) admite în fond contestaţia în anulare promovată de contestatorul Trandafir Artur Ioan împotriva Deciziei penale nr. 643/A/2022 din data de 11 mai 2022 pronunţată în dosar nr. 491/190/2019 a Curţii de Apel Cluj, pe care o va desfiinţa în ceea ce priveşte omisiunea reţinerii incidenţei cauzei de încetare a procesului penal prev. de art. 16 alin. 1 lit. f din C.pr.pen. (prescripţia răspunderii penale) în privinţa inculpatului T A I sub aspectul săvârşirii infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, prev. de art. 342 alin. 2 C.pen. Rejudecând în aceste limite: În temeiul art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a din C.pr.pen., admite apelul declarat de inculpatul T A -I împotriva Sentinţei penale nr. 1159 din 12 noiembrie 2021 a Judecătoriei Bistriţa, pe care o va desființa în latura penală şi, în temeiul art. 396 alin. 6 cu trimitere la art. 16 alin. 1 lit. f din C.pr.pen., şi încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului T A -I pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, prev. de art. 342 alin. 2 C.pen. Înlătură consecinţele penale ale acestor condamnări, ca efect a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Menţine pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatului T A -I pentru comiterea infracţiunii de uz de armă fără drept prev. de art. 343 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., şi pedeapsa de 7 luni aplicată inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice prev. de art. 371 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen. Constată că infracţiunile de uz de armă fără drept prev. de art. 343 alin. 2 C.pen. şi tulburarea ordinii şi liniştii publice prev. de art. 371 C.pen. au fost săvârşite în concurs real, prev. de art. 38 alin. 1 C.pen. În baza art. 39 alin.1 lit. b C.pen., contopeşte pedepsele la care a fost condamnat inculpatul pentru infracţiunile concurente, respectiv pedeapsa de 1 an închisoare şi pedeapsa de 7 luni închisoare, stabileşte pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare la care adaugă sporul fix şi obligatoriu de 2 luni şi 10 zile închisoare, reprezentând 1/3 din cealtaltă pedeapsă aplicată, inculpatul urmând a executa o pedeapsă rezultantă de 1 an, 2 luni şi 10 zile închisoare în regim de detenţie. Menţine restul dispozi?iilor sentin?ei atacate. Menţine celelalte dispoziţii ale Deciziei Penale Nr. 643/A/2022 din data de 11 mai 2022, pronunţate în dos. nr. 491/190/2019 al Cur?ii de Apel Cluj, care nu contravin dispoziţiilor prezentei decizii. Dispune anularea Mandatului de executare a pedepsei nr. 1206/11.05.2022 a Judecătoriei Bistriţa si emiterea unui nou mandat.”, arată soluția pe scurt a instantei.