Un interviu de o ora cu Sandy Matei, emblema #rezist: “Coldea a papusarit tot ce s-a intamplat pe 10 august 2018”

Sandy Matei este una dintre emblemele #rezist si am decis sa vorbesc cu el despre 10 august 2018, despre care spune lucruri MEGA interesante. Sandy comenteaza si interviul acordat mie de ex-ministrul de Interne Carmen Dan si ne motiveaza de ce crede ca Florian Coldea s-a aflat in spatele deturnarii sensului real al protestelor de atunci. Sandy zice ca planul era sa moara cativa jandarmi, un plan rece imaginat de golanul securist de Coldea, si doar Dumnezeu a facut ca lucrurile sa nu se intample asa.

Demonizat de presa la acea vreme, Sandy Matei a ramas fidel principiilor initiale, in timp ce alti “civici” s-au transformat in incasatori.

Liviu Alexa: Interviul cu Carmen Dan a suscitat un val de reacții foarte interesante din multe medii, cea mai importantă reacție este că unele dintre cele mai mari televiziuni, minus Realitatea, tre sa dau aceasta exceptie, si in presa națională, excepțiile notabile fiind Stiri pe surse și Evenimentul Zilei, au refuzat să promoveze interviul și in mod suspect să o promoveze-o pe doamna Carmen Dana cu aceste ieșiri în decor interesante, pentru că este un personaj care n-a prea vorbit în presă si mi se părea și credeam că ar fi fost interesant și pentru televiziuni să promoveze aceste idei, ca să le aducem să le supunem dezbaterii.

Din pământ, din iarbă verde, însă apare o reacție extraordinar de interesantă a lui Sandi Matei pe care il și salut și mulțumesc că a acceptat acest interviu, unul dintre personajele cele mai puternice din acele zile, la rândul lui supus unei campanii de demonizare la acea vreme, cu pensionarul care a lovit alt pensionar, omul care nu știu ce manipulează, nu știu, în fine.

Scria Sandi Matei ieri ceva interesant: “am avut atâta timp să mă gândesc la toate lucrurile si am acumulat atât de multe revelații incât acum poate că tot ce vă scriu eu”, spun el pe Facebook, “vi se pare cumva ciudat, dar cei care vor înțelege, vor înțelege”.

Exact asta este ideea acestui interviu: să înțelegem și noi ce înțelege Sandy Matei si să privim și cu perspectiva sa tot ce a fost acolo, poate că primele perspective i s-au schimbat. Cred ca una interesanta despre care vreau sa discutam este aceasta afirmatie a ta, ca totul a fost acolo deraiat de servicii, a fost o bataie a serviciilor si il nominalizai si pe Coldea.

Mergem cu prima intrebare: mai există mișcarea #rezist?

Sandy Matei: Nu. Mișcarea #rezist a luat sfârșit odată cu arestarea Liviu Dragnea, in acel moment chiar s-a făcut un protest în piața Victoriei, s-a sărbătorit cu șampanie.

Au mai rămas anumite persoane în piață, stim că și după protestele împotriva domnului Băsescu, stiti, au mai ramas oameni, chiar dacă Băsescu nici nu mai era președinte, ei erau acolo la piața Universității si ma rog, protestau.

Nu. Mișcarea #rezist, din punctul meu de vedere, e o mișcare atipică, civic.

În această mișcare erau pe o parte progresiști, pe de alta conservatori, de aceea este deranjant pentru mine și alți protestatari #rezist ca anumite televiziuni, când este vorba de Vlad Voiculescu sau altcineva din USR, spun “rezisti” sau “rezistul”.

Eu, spre exemplu, sunt un conservator. Eu am votat pentru familia tradițională.

Și a fost atunci un anunț cum de un lider rezist votează pentru familia tradițională, referendumul propus de Liviu Dragnea?! Nu avea nici o legătură una cu un alta.

Liviu Alexa: A fost corect că această mișcare să se nască împotriva unui personaj politic doar pentru atâta?

Adică a fost un soi de tagging intenționat? N-a fost cam mult pentru un personaj (ca Dragnea – n.r.)?

Care a fost, de fapt, adevăratul sens al mișcării #rezist

Sandy Matei: Da, este adevărat.

Liviu Alexa: Sa-ti spun si de ce te intreb asta. Doamne fereste sa vin eu sa-l apar pe Dragnea, dar, spui: s-a incheiat miscarea o data cu arestaarea lui Dragnea, practic cu moartea sa politica. De atunci au trecut sase ani, si te intreb: n-ar fi trebuit in continuare sa existe aceasta miscare, poate sub alta denumire? Ti se pare tie ca nu avem noi alti Dragnea in politica romaneasca? Nu avem aceeași stare de fapt ca acum șase ani? Nu avem aceiași mincinoși, analfabeti și oameni care vor să siluiască justiția în continuare?

Sandy Matei: Sigur ca da! Si din pacate, pentru cei care vad in profunzime este mai rau, numai ca nu mai avem impactul ala mediatic.

Când a făcut Dragnea mișcarea asta, ma rog, PSD-ul, greșită din punctul meu de vedere, de a-l scoate și pe Tudorache, ministru de Justiție atunci, cred că lucrul care a făcut ca amploarea protestului să fie atât de mare a fost exact ignoranța lor, ignoranța lor politică.

Noi eram în stradă din ianuarie, puțin știu treaba asta noi stăteam, anumite persoane, în piața Universității și încercam să arătăm societății și politicienilor că ceea ce vor să facă nu este ok.

Ceea ce vor să facă nu mă refeream strict la a se salva Dragnea de pușcărire. Nu.

Eu, spre exemplu, am trăit experiența lui 1988, pe timpul lui Ceaușescu, când la fel s-a dat un decret de grațiere si foarte mulți pușcăriași au fost pe stradă.

În acea perioadă, țin minte că eram copil, la ora 7-8 trebuia să fiu în casă pentru că bântuiau ăștia pe stradă. Eu, ca părinte, imi cresc singur copiii de 16 ani, am considerat necesar să ies în stradă, in perioada aia, eu în stradă eram cu fetele mele.

Mă rog, eram o figură ciudată, pentru că televiziunea mă vedea cu fetele mele în stradă, a fost și perioada aceea cu iarnă grea si veneau și imi luau interviu, dar așa, cumva, m-am făcut cunoscut.

În momentul în care Dragnea, nu Dragnea, PSD-ul a ignorat toate aceste proteste din piața Universității, a ignorat acele două marșuri mari, dacă vă aduceți aminte, din ianuarie, începutul lui februarie, unul terminat în fața PSD-ului, altul în piața Victoriei, marșuri mari, pentru prima oară, după 1990, se întâmpla acest fenomen in care foarte multă lume venea la protest pentru împotriva unei chestii care ținea de viața noastră, de viața noastră socială…

Nu mai avem justiție strâmbă?, ooo, ba da! Eu vă spun din propria experiență. În vremea PSD-Dragnea, câștigam procesele, procesele pe care le-am avut împotriva jandarmeriei, împotriva anumitor oameni politici, împotriva amenzilor contravenționale primite de la jandarmerie.

Chiar 90% din procese le-am câștigat. După ce a venit actualul sistem, să nu spun clasă politică, pentru ca eu nu o consider clasa politica, o consider papusile unui sistem, in momentul în care a venit acest sistem, am început să pierd procesele, cu motivări hilare. Adică dacă presa ar prelua motivările din procesele mele, ar spune că Dragnea a fost un înger al justiției.

Liviu Alexa: Cel mai flagrant mod de a oglindi asta și de a discuta este clasarea dosarului de la 10 august. O motivare care este halucinanta.

Sandy Matei: Am aici dosarul. Putina lume il cunoaste, putina lume stie ce se afla in el, uitati cat este de gros si este plin de poze, de motivari, de argumente.

Este singurul dosar și singura chestie unde se spun cu nume și prenume anumite fapte și anumite persoane.

Începând de la oameni civici, de la lideri civici din acea perioadă #rezist, până la șefi din jandarmerie și oameni politici.

De ce s-a clasat? Pentru că aici este foarte multă adevăr și se desfac multe ițe, pe care, credeți-mă, nici eu din interior nu le bănuiam. Pentru ca, asa cum ati spus si dumneavoastra, cei sub acoperire nu par, trebuie sa fie cumva atipici, asa cum suntem noi, tatuati. Numai ca noi nu suntem sub acoperire.

Liviu Alexa: Hai sa ne tutuim, ca suntem de aceeasi varsta aproape, eu sunt ziarist care nu sunt acoperit, sunt acoperit doar de tatuaje. Documentul asta, motivarea, mie mi se pare de la departare, nefiind implicat emotional, cum ai fost tu acolo, un document al rusinii nationale. Dacă discutăm de motivare în sine, este o mizerie de document, incredibilă pentru oamenii ăștia.

Ieri discutam noi doi și, deja vreau să intrăm puțin în chestiile tehnice, iti spuneam impresia mea că pare să fi fost un soi de lovitura de stat.

Sandy Matei: Stai un pic să continui un pic pe tema dosarului. Da, este adevărat că este o motivare a rușinii.

La un moment dat chiar procurorul spune că suntem o cultură, adică noi veneam în piață, plecam, veneam, adică eram ca o cultură.

În 90, dacă ne aducem aminte, eram numiți “golanii”, dar s-au adus cei de la IMGB să planteze panseluțe. Acum eram o cultură…

Da, este o motivare, probabil că s-a dorit această motivare tocmai pentru a fi clasat, dar este singurul document în care se spune cu nume și prenume, in care se arată imagini, în care se dau indicative ale jandarmeriei, la un moment dat se și dau câteva chestii din documentele operative.

Dar până la urmă s-a dorit clasarea. De ce? Ca să ajungem la un dosar pe care il avem astazi in instanta, care este doar în cameră preliminară, care a fost admis în cameră preliminară in care jandarmii de frunte, știți, toată partea părâtă din dosar, au depus contestație și se va mai judeca contestația, ma rog, deci au trecut șase ani și încă avem pe fapte care nu au nicio treabă cu 10 august. Deci abuz în serviciu și chestiile alea, din punctul meu de vedere, nu au nicio treabă.

Liviu Alexa: Spuneam ieri intr-o discutie, cand am si convenit sa facem interviul, spuneam impresia mea ca seamănă cu o revoluția de la 1989, Sandy Matei spune: nu, seamana cu o mineriada. Dar trebuie sa si explicam si din ce punct de vedere, cel putin tu sa ma corectezi cand crezi ca eu gresesc, sau ai alta perspectiva.

Intenția acestui protest a fost clară, intenția de a pune la respect Partidul Social Democrat, ca să nu mai siluiască Justiția. Peste toate astea a venit aparatul de stat, care a insinuat că este un protest al diasporei ca să dea un pic de anvergură, asta mi se pare mie, acum după șase ani, să dea anvergură si mai ampla.

Să dea emoție.

Sandy Matei: Să dea emoție, da.

Liviu Alexa: Când colo daca au participat 600-1.000 de diasporeni e mare lucru dar ca să fie PR-ul bun pentru eveniment și să se creeze…

Acum ce forțe au creat această magie emoțională, aștept să-mi spui. La asta s-au lipit niște protestatari de serviciu care sunt tot timpul cu steagul României ba la Universitate, ba la nu știu ce.

Bravo, dau și ei coloratura asta frumoasă a mediului civic.

Peste asta, s-au lipit niște protestatari acoperiți, adică niște oameni care au și astăzi imaginea de mari civici, dar care, pe la spate, încasează bine de tot.

Peste asta, protestul a fost invadat de acoperiți ai serviciilor secrete si spuneai că Coldea și-a făcut foarte bine treaba, ai spus-o și atunci, o spui și acum. Eu spun că a fost o bătaie tot între servicii secrete. Uite câte layer-e deschidem. Pentru Carmen Dan…

Sandy Matei: Da, pai haideti sa luam pe etape.

Liviu Alexa: Carmen Dan se smiorcaie la televizor și eu nu o cred, că SRI a lăsat-o din brațe și că doar pe Dancila a informat-o. Așa să fie post, nu e nicio problemă, dar dumneaei statea cu fundul pe serviciul “doi si-un sfert” care este cel puțin din punctul ăsta de vedere, pe chestiuni interne, puternic și el.

Bun, să le luăm. Intenția a fost bună.

Sandy Matei: Haideți să o luăm cu începutul, dumneavoastra ați spus că seamănă cu o revoluție, eu am spus că este nu ca o mineriadă, ca la mineriada din 90. Ca o mineriadă ar însemna să fi venit minerii. Nu, nu au venit minerii.

Au venit și minerii cu clopul în cap, maramureșeni. Nu mai erau minerii cu lămpișoare în cap, erau minerii cu clopuri.

Dacă analizați imaginile și toate treburile de atunci, îi veți vedea, si vedeți dacă vă uitați în special la video unde este Mălin Bot, sau unde Malin Bot face aceste chestii, aceste filme, videouri.

Mai mult acești clopari, mineri fără lămpișoare au fost mereu în atenția presei. Țineți minte, luau fete de pe jos, lovite de petarde, luau fete, adica crearea emotiei…

Eu am trăit, de aia am spus, ca la mineriada din 90, ca parte activă, ca și acum la 10 august. Am stat 568 de zile în stradă. Eu eram unul din liderii liceenilor. Atunci liceenii chiar aveau o forță civică.

Se făceau marșuri întregi, atunci ministrul învățământului era domnul Șora. Acum comunistul Șora a devenit progresistul Șora, e acolo la el la…, ma rog, fiecare cu istoria lui.

Eram unul din liderii liceenilor și am participat efectiv în acea perioadă la Golaniadă, cum ii spunea asta, Ceause… Iliescu. Pe 10 iunie 1990 eu eram la acele corturi unde erau greviștii foamei, ma rog, nu eram eu în greva foamei, că după ce ca sunt subțire, mai intram și în greva foamei… Era Paturca, ma rog, grupul care rămăsese acolo, la fel ca la Mișcarea #rezist, s-a încercat cu 2-3 săptămâni înainte ruperea ei.

În 1990 grupurile care făceau parte din mișcarea din Golaniadă au fost cumva chemate la guvern, au stat în ședințe cu… in sedinte cu Petre Roman. Unii s-au intors în piața Universității, au continuat protestul, alții au spus din momentul acesta grupul civic cutare se retrage, inclusiv grupul civic al marelui Mărieș, apărătorul victimelor mineriadei, care nici acum nu se limpezesc cumva lucrurile… Dar el tot mineriade, mineriade…

La fel acum, la Mișcarea Rezist, s-a încercat înainte ruperea cumva a acestei mișcări prin formarea unor grupuri civice sau ONG-uri, gen Inițiativa România, rezistența nu stiu ce, piața Victoriei nu stiu cum, rezistenții din piața Victoriei, Corupția ucide…

Toate astea ca să nu mai fie un grup civic sau o mișcare civică liberă, să fie cumva controlata.

De aceea când eu, de exemplu, eram adeptul mișcărilor mai de gherilă, mai directe, să mergem la sediul PSD, să mergem la parchet, să mergem la ICCJ, mereu aceste grupuri civice se opuneau.

În momentul în care aveam proteste mari în piața Victoriei, încercam cu alti lideri, ma rog, cu oameni mai vocali, ca eu asa consider, ca nu suntem lideri, am fost oameni mai vocali, mai vizibili să plecăm cumva, să plecăm în marș, ori spre Parlament, ori spre sediul PSD, unde erau bubele.

Că acolo erau bubele, nu in alt loc. Într-un guvern, sâmbătă, duminică, nu era nimeni acolo. Nici măcar jandarmeria nu era la poartă.

Liviu Alexa: Insinuezi așadar că genul ăsta de umbrele, Declic, Corupția-ucide, au fost create la comandă?

Sandy Matei: Declic nu prea a avut treabă, deci eu va spun Declic aia sunt cu alte povești. Ăia sunt cu povești progresiste, sunt altii… ma rog.

Liviu Alexa: E important să discutăm despre asta! Că tu spui că ele au fost aduse ca o butaforie…

Creată, creată. Pentru că ele s-au creat acolo.

Venind din gura ta asta suna total diferit, adica daca o ziceam eu poate imi dadeau astia in cap, dar vorbind cu Sandy Matei… adica discutam despre un om care… Si tu ai incercat sa pastrezi sensul protestelor curat, despartit de ideea de ONG, adica nu-ti trebuie un ONG ca sa fii pe strada, nu-ti trebuie un ONG ca sa lupti impotriva abuzurilor justitiei, spui tu. Corect, nu?

Sandy Matei: Eu lucrurile astea le am spus inca din februarie-martie, la inceputul protestelor, pentru ca le simteam ca vor sa fie copiate cu cele din 90, Golaniada, si atunci evident ca aceste grupuri… eu primul scandal daca… nu stiu daca va aduceti aminte de alergatorul ala Rosu, Mihai Rosu, ala care statea in piata Victoriei, de a zis ca si-a facut birou in piata Victoriei, imediat atunci dupa revolutie… dupa… Ordonanta 13, de crea emulatia aia mare… de ei m-am luat, si bineinteles ca toti au vazut in Sandy omul care vorbeste liber, care nu este coordonat, papusat de cineva si am fost o oaie neagra acolo, nelasandu-i sa-si faca treaba… credeti-ma la un moment dat veneau progresistii, extrema progresista cu tot felul de teme si le am spus, fratilor, #rezist se lupta, Miscarea Rezist a luat fiinta impotriva coruptiei, nu coruptia PSD-ista, coruptiei in general, de ce nu incercam… coruptia PSD-ista este mai rea decat coruptia USR-ista, sau coruptia PNL-ista?!

Liviu Alexa: Eu tocmai asta iti spuneam in acest sens, Sandy, ca aceste “Declic-uri” “Coruptia-ucide” etc, par sa nu mai vada in 2024 golaniile facute de Ludovic Orban, Catu, de imprumuturi, de justitie, nu mai, gata, Romania este deja, dupa Dragnea, curata. Nu, nu e adevarat, asta cred si eu, este din contra poate mai pervers manageriata, si sistemele… cum ai spus, a venit un sistem updatat?

Sandy Matei: Pentru ca ei au trecut, au trecut prin… ma refer la cei care-s actuali acum, ei au vazut puterea unor oameni, au vazut puterea unor proteste, au vazut ce au patit gasca PSD-Dragnea si atunci ei nu mai fac aceleasi greseli.

Uitati-va la ministrul Justitiei, Gorghiu, cate probleme sunt in Justitie si ea iese cu niste prostii gen aducerea fugarilor de afara… o coafeaza cand se poate face o simpla… mi se pare ca si exista lege care… frate, daca ala e vinovat si e condamnat in tara respectiva…. E simplu, la fel cu drogurile.

Si aici avem legi si DIICOT trebuie sa-si faca treaba, nu sa iasa ea… ea tre’ sa iasa sa faca politici in justitie si sa revenim la paralela cu mineriada din 90…

Liviu Alexa: Sa revenim la chestia cu… sa incepm sa vorbim despre protest. Pe de o parte, eu spun ca cetatean, eu nu sunt multumit ca Dragnea a fost condamnat pentru nu stiu ce trafic de influenta cu doua functionare, cu lalali-lalala, chiar daca asta a produs o mare “debusare”, in randul… o depresurizare a Miscarii Rezist.

Eu m-as fi… as fi fost interesat sa fie condamnat Dragnea pentru TelDrum, pentru banii din Brazilia. Dar se pare ca nimeni, frate, nimeni nu e interesat sa vada ce-i acolo. Bun. Protestul a inceput…

Sandy Matei: Romania a platit 36 de milioane de euro in dosarul TelDrum, deci Romania… pentru ca au fost bani europeni care s-au pierdut in ceata la TelDrum si Romania a platit, Romania ar fi… Romania ca si stat ar fi avut obligatia sa vada unde sunt acei bani pierduti, pentru ca atata timp cat eu i am platit… exact cum ar fi fiica-mea, face o problema, da? si i se da amenda, eu ca parinte platesc, bun, am platit, dar apoi eu nu trebuie sa rezolv problema?

Adica, TelDrum, Belina, chestiile care… se stiau in perioada aia din Brazilia… plus alte lucruri… si l-a trimis pe o prostie… care, credeti-ma nu stiu daca exista primar in Romania, nu stiu daca exista primar… si sunt unspemii de primari care sa nu fi facut astfel de… sa zicem, astfel de abuz in serviciu, in care sa-ti angajezi nevasta, bine nu nevasta, o prietena a nevestii, ca pana la urma si aia dupa ce divorteaza, vine si arunca pastila asta ca si-a angajat-o prin Dragnea.

Liviu Alexa: Protestul a fost “marchetat” ca fiind protestul diasporei. Spuneai ieri ca si aia a fost asa o poveste. Vreau sa-mi detaliezi un pic.

Sandy Matei: Ideea de 10 august a pornit in aprilie 2018, Burduja, Burduja cu… era presedintele partidului PACT, a creat un eveniment Aprindem Lumina, asa s-a numit, pe 10 august. Aprindem lumina.

A fost… acel protest a fost organizat de toate filialele PACT, apoi vazand ca acel eveniment chiar are impact, zic, hai sa ajutam si noi cumva, dar noi facem, pe aceeasi idee, 3 zile, 9-10-11 august. Titlul evenimentului se numea “Nu plecam pana nu plecati voi” cu aluzie la guvernul condus de Dancila.

Impactul a fost atata de mare in ambele evenimente incat serviciile au intrat in fibrilatie… si atunci pentru ca oricum era perioada in care oamenii din diaspora vin in tara, a aparut un Mario Mocan. Au mai aparut si altii, diaspora Italia, diaspora… fiecare aveau evenimentele lor. Venim si noi… venim si noi la protest, deci nicio treaba cu “protestul diasporei”, nu, venim si noi , ne asociem si noi cu protestul. Bun.

La un moment dat a ajuns atat de sus incat serviciile au preluat controlul. Cei care nu se aliniau ideii diasporei de a veni la protest… de a suci cumva ceea ce se dorea mai devreme… au fost eliminati, au fost desfintati, cum am avut si eu pagina desfiintata, pagina puternica…

Liviu Alexa: In momentul in care lucrurile au devenit… si aveau amploare, ca astia din servicii au anvergura sa estimeze potentialul…

Sandy Matei: Da, era si la vedere, era si la vedere, ca se vedea acolo la participanti si la interesati, deja se ajunsese la cateva zeci de …

Liviu Alexa: Sa fie proteste, dar sa le controlam noi. Sau daca sunt proteste sa le croim noi cum vrem, Si atunci, consideri ca a fost o bataie intre servicii sau un singur serviciu si-a propus sa intre si sa dilueze tot?

Sandy Matei: Spre exemplu, protestul asta creat si de mine, ma rog, mai multe persoane, de 3 zile, in el includea sa ne asezam cu corturile acolo, de aia am adus si rulota. Si eu am fost unul dintre putinii care am venit si cu cortul. Corturi care trebuiau sa apara in piata Victoriei, eu am vorbit personal cu George Simion, il stiam vad de la alte… alte activitati civice ale lui, nu era cunoscut, ma rog, foarte bine atunci, am vorbit cu el si mi-a promis ca vor fi corturile, si ale lui, in piata, cele 25 de corturi pe care le are de cand mergea la toate protestele.

Intre timp, cand s-a aflat de traba asta, nu prea tineam ascunse lucrurile astea, care sunt in grupul nostru de coordonare, sa spunem asa, Coruptia Ucide au intervenit si au luat ei corturile.

Le-au bagat intr-o incapere, le-au incuiat, acolo au ramas. Cand am pus intrebarea unde-s corturile? L-am sunat pe Simion pe 9, am vorbit cu el la telefon si zic, ma, unde-s corturile? Mi-ai promis ca sunt in piata. Zice: sunt la X din Coruptia Ucide.

El era plecat la Cernauti, cred ca exact perioada aia cand au aparut informatiile ca el avea legaturi cu nu stiu ce servicii p-acolo… da e perioada aia… ma rog, trraba lui, nici nu-l banuiam. Dar, el oricum n-a fost in piata Victoriei asa cum spune, nu el era.

El a spus, am inteles ca a spus ca a fost… Intrebare e de ce acele corturi nu erau…. au fost blocate. Deci protestul nostru, protestul nu mai era ca alea #rezist, alea controlate, da?

Adica stam acolo, aprindem beculete, spuneam doua poezii la microfon, s-a facut ora 9 jumate, dupa imn plecam acasa, gata ne-am facut treaba mergem sa ne semnam statul de plata… da, si aici sunt niste probleme… ca le spunem direct daca le spunem.

Dar aici, atentie, atentie, eu le spun… dar serviciile clar au informatiile astea. Serviciile sigur au poze de la Horoscop, restaurantul de la Unirea, sigur au poze cu…

Carmen Dan vorbeste de plicuri, a fost ministru de interne, sa-mi dea mie pozele, sa-mi dea mie informatiile, sa-mi dea mie nume si prenume, ca le dau eu public.

Liviu Alexa: In discutia cu Carmen Dan, observi ca si eu sunt implicat si tot ii spun “doamna ati trait pe planeta asta?” adica vorbiti despre plicuri, vorbiti despre ONG-uri care au fost finantate.

Ziceti-ne de la cine, ca asa… repet… daca eram cu mama, din Bistrita, draga mea mama, pe ea o credeam ca nu stie, poate a auzit povesti, dar cand esti ministru de interne al unei guvernari, ai Doi si-un sfert sub fund, esti inter-relationata cu alte structuri de informatii, mi-e greu sa cred ca nu…

Dar, te intreb acum, a fost mana SRI, a Doi s’un sfert, a fost o bataie intre servicii?

Pentru ca, uite, stii cum e, prezenta lui Burduja, astazi personaj politic… este si aia foarte stranie acolo. Burduja, marele civic, marele protestatar, care atunci, si asa, acuma ii tanar, atunci era si mai catelandru, apare si el din Elvetia, de la viluta lui de bogatan si se apuca de facut proteste… Asta sa i-o spuna lui Mutu…

Sandy Matei: Ca o paranteza, stiti cine era seful lui Burduja in acea perioada? Domnul Cristian Dide.

Liviu Alexa: Cum?

Sandy Matei: Domnul Cristian Dide, era seful lui politic, sa spunem asa.

Liviu Alexa: Da, corect, corect. Bun. A fost aceasta idee cu diaspora bal bla bla, oamenii cred ca au venit foarte multi, au venit de buna credinta.

Sandy Matei: Da, da.

Liviu Alexa: Dar mergem la postarea ta, spui: sa vina Dragnea si Carmen Dan la un dialog public, ii chemi si… tu spui de ce ii este frica doamnei Carmen Dan sa pronunte nume ca Malin Bot si Badita?

Sandy Matei: Malin Bot știm foarte bine, are la vedere Patreon-ul, dar ciudat… cine este creator de conținut pe Patreon, poate să confirme sau să infirme, nu poți avea în prima lună 3.000 si de dolari, după 80 de luni tot 3.000 si de dolari atâta timp cât persoanele, patronii tăi, ca asa se numesc, fluctuează între 300 și 600.

Ei pot da 1 euro, 5, 100, 1000 de euro… pe persoana. Eu nu cred că acei 300 sau 600 au dat în așa fel…. permutările au fost de asa… încât să iasă în fiecare lună 3.000 și.

Eu pot spune, dar nu stiu… am mai spus-o ca vin… ma rog, Texasul e departe da? Asa… Cine are urechi să auda… ca-n Biblie, cine are ochi sa vada, dar serviciile cu siguranță știu numele și prenumele și suma dată lunar pe Patreon lui Malin Bot.

Iar Badita, Florin Bădiță este creatorul Corupției Ucide. El are parola ONG-ului Corupția Ucide, el are parola contului Corupția Ucide.

Liviu Alexa: Cine?

Sandy Matei: Florin Badita

Liviu Alexa: Aaa, un personaj… daca-l vezi asa, iti vine sa-i dai doua castane dupa cap, ingenuu, ales personalitatea anului la Bruxelles, etc.

Sandy Matei: Pai da, da. Un tânăr… un tanar care cerea țigări, adică nu avea bani de țigări, dintr-o dată el are apartament la Cluj, dar e de acolo din Cluj, de ce nu faci o analiza?

Liviu Alexa: Stiu. Cunoastem personajul. Da da.

Ai parut… sau a părut foarte strane această revoltă a ta față de personaje ca Malin Bot sau Bădiță?

Sandy Matei: Nu, nu, nu. Eu o spun de șase ani. Am spus-o și înainte de 10 august. Am spus-o, acuma…

Liviu Alexa: A părut stranie pentru că într-un fel sau altul lumea vă percepea ca pe o echipă compactă, s.a.m.d. Tu ai vrut să nuanțezi chestiile astea. Vreau să mergem mai departe, peste discuțiile astea. Ai spus că ai avut ani de gândire, în care le-ai pus cap la cap. Te-ai… Ce revelații in plus față de emoțiile din seara respectivă ai?

De ce în continuare il acuzi pe Coldea? Coldea și-a făcut treaba la 10 august.

Pentru că, vin și eu și zic, asta e gluma de ziarist…, hai mai Sandy ca dumnealui, tovarasu Florian era pensionar… nu mai era… adica saracu… De ce zici ca Coldea si-a facut treaba? Ca a rezolvat in ghilimele… a umflat pisica…

Sandy Matei: Acuzele împotriva creierului Coldea nu sunt de la postarea asta. Am tot spus mereu că creierul este Coldea. El a jucat la două capete. Merge bine, se duce gasca Dragnea, cu care își făcuse treburile, nu prea mai avea nimic de făcut. Nu? Merge bine…. cealaltă parte a lui Iohannis, așa cum i-a spus și cu Cucoș dimineață.

Eu cu Cucoș dimineață la ora 4-o jumătate am avut o discuție face-to-face cu Cucoș, care era șeful jandarmeriei române. Și mi-a zis Iohannis al vostru a făcut… pe bune. Iar eu am spus în seara aia când am văzut modul de acțiune al celor dinainte de 11 noaptea când a avut loc intervenția jandarmeriei. Când am văzut serviciile care sunt în piață.

Pentru că, atentie, dacă SPP-ul nu era prezent în piața Victoriei, printre protestatari, acolo se întâmpla ca la mineriadă, cu morți.

De aceea și Cucos îmi spune dimineață, mi-ați omorât oameni, imi spune mie, dar nu pot dovedi că nu l-am filmat și chiar dacă el trăiește și poate să-i confirme sau să-i infirme, dar și Paraschiv, colonelul Fantoma Albă, se aude în filmări și în interceptările radio ale lor, în care spune: mi-ați omorât oameni.

Asta știau pentru că asta trebuia să se întâmple. Aduceți-vă aminte iarăși că am văzut că-l acuză cumva Carmen Dan pe Arafat.

Arafat a venit cu tot SMURD-ul. Tot SMURD-ul. Nici dacă era cel mai mare cutremur în București, nu era atata SMURD acolo.

SMURD care era prezent de la ora 3 și care erau în acțiune pentru că aveau alea aprinse. Deci ei știau ce se va întâmpla.

Iar dacă se întâmpla, trebuiau să fie prezenți cu alea acolo, că altfel nu mai aveau cum să intre.

Liviu Alexa: A existat, ca la comandă, un episod de violență controlată ca să se creeze bruiajul ăsta și lucrurile s-au oprit. Dar tu, tot de asemenea spui că poate planul era altul.

Sandy Matei: Haideti sa va… Apropo de treaba asta, de scenariul ăla cu Ștefania, cu lovita… Pentru că și acolo apare un personaj Bumbeș, Bumbes care nu avea nicio legătură cu Mișcarea Rezist.

Bumbeș care, într-adevăr, are o organizație, un ONG civic în care, ma rog… nu stiu ce are… Militia civica… într-adevăr, au fost surprinși… există o poză de aia… cum se antrenează prin munți.

Dar acel grup care a fost chemat la Spring Time de jandarmi, era condus de jandarmul Răducu. Va aduceti aminte de el? Ala cu…. Bun.

Eu… Să spunem că-l cunosc cumva pe Răducu… ma rog, cat am avut de discutat asa ca om civil, la protestate, la jandarmerie, omul ăsta nu-i prost, si este foarte bine pregătit militar.

Eu nu cred că acest om își lăsa oamenii în spate, in general, militarii nu-și lasă oamenii în spate, cu atât mai puțin o femeie să fie în ultimul rând. Cine are pregătire militară știe că oamenii mai slabi stau undeva la mijloc, să fie apărați si din față și din spate. Ea a fost lasata în spate? Lovită de protestatari și de idioti utili ai protestatarilor, ca pana la urma era tensiune, era mare…

S-a creat o tensiune atat de mare si dintr-o parte si din alta, da? Din partea protestatarilor împotriva jandarmilor se știe… amenzile și toate prostiile pe care le-au făcut împotriva noastră…

Și din partea jandarmilor împotriva protestatorilor acele informații… Cum se aruncă pungi de căcat, cum ne-au omorât oamenii, cum sunt prinsi și blablabla.

Bun, s-a creat tensiune, și pac apare Bumbeș, cu trupa lui și astupa. Dar acei oameni, acei jandarmi, trebuiau să moară.

Eu am spus-o chiar de atunci. Altfel, informațiile care au rămas în căștile lor, a jandarmilor și in mintea lor: mi-ați omorât oameni, chiar dacă ei au fost salvați… nu se producea.

Enache, purtătorul de cuvânt al jandarmeriei, a ieșit și a spus toate mizerile astea, pe care le-a spus, premergător incidentul cu jandarmeria și ulterior, cu rămasă… mă rog… a aflat că e totuși în viață, dar a rămas paralizată pentru că se gândeau, “Doamne, acolo ăia trebuiau să moară, jandarmii”.

Și eu am spus-o a doua zi. De ce Carmen Dan, asta pe care o credem noi naivă, apare a doua zi cu domnișoara Ștefania?

Dar încă ceva. De ce domnișoara Ștefania avea două zile în jandarmerie? Două zile avea.

Informații publice. După ce a ieșit din spital și-a dat demisa. Misiunea ei, misiuneaei a fost de astea două zile. Mulți știm că în jandarmerie sunt oameni cu dublu job. Și știi la ce mă refer?

Liviu Alexa: Da, da, de acord.

Sandy Matei: Și cred că a fost jobul ei, misiunea ei a fost să creeze această chestie care a dus, daca va aduceti aminte… cât s-au întors cumva împotriva Mișcării Rezist. Și câți au apărut…. inclusiv…. chestii care s-au dat flori la…

Liviu Alexa: Nu ti se pare ceva straniu, dacă privim poate din perspectiva mea că 10 august a însemnat și moartea politică a lui Dragnea, dar și moartea tehnică a Mișcării Rezist. În aceeași zi, s-au rezolvat practic două lucruri?

Sandy Matei: Păi și eu când am spus despre Coldea că el a jucat două capete? El a jucat la doua capete. Deja Mișcarea Rezist…. să știți că nu eram singurul care era împotriva ONG-ului și împotriva acestor hipsteri, eu le spuneam hipsteri progresiști, useriști și așa mai departe. Nu eram singurul, erau și alții. Deja ei… ei nu mai conduc…

Mișcarea Rezist devenise foarte puternică, puternica și de temut pentru politicieni. Și atunci ei trebuiau cu Dragnea… ma rog, isi terminase… cu toată… camarila pesedista… isi terminase treaba… el statul paralel, statul paralel…

Ca până la urmă s-a dovedit că nu mai era paralel. Era perpendicular. Era direct pe el.

Serios acuma… Să iasă. Eu de-aia vreau să am un dialog… adica nu ei să vină pe o parte să spună toate poeziile alea, care le… ma rog… cine are ochi sa vada. Pe o parte să vin eu să spun niște chestii care, pe bune acum, par necredibile, spunându-le din interiorul Mișcării Rezist.

Pare că eu cumva sunt frustrat, ma rog de anumite chestii. Nu.

Eu am spus lucrurile astea și acum cinci ani, și acum șase ani, și în timpul Mișcării Rezist. Cine mă cunoaște de atunci știe că nu m-am schimbat cu nimic.

Serviciile știu că aceleași lucruri le-am spus și atunci, le spun și acum. De-aia probabil am fost atât de tocat, de tocat… S-a ajuns până la tentative de…

Liviu Alexa: Care dintre persoanele implicate acolo la modul executiv te-ntreb? Au fost… mai… in 10 august au fost toate serviciile implicate…

Avem pe Cucoș, pe Sindile, pe Paraschiv, pe Cazan, pe Chirică. Care dintre ei ti s-a apărut cel mai nociv? Ca si implicare.

Sandy Matei: Nici unul.

Liviu Alexa: Nici unul. Ei au fost doar niște instrumente.

Sandy Matei: Poate Chirică. A fost implicat. Țineți minte că toate tunurile nu erau îndreptate spre Chirică. A apărut așa… în zona vinovațiilor. Dar Chirică este artizanul acelei regii, care v-am spus eu, de la Spring Time, cu acel grup.

Liviu Alexa: Te intreb, Sandy, deci atunci nu Chirica, nu Cucos, nu Paraschiv, nu nimeni… deasupra lor este altcineva care este cu siguranță… pe care tu îl bănești de intenții criminale. El este Coldea, la el te referi?

Sandy Matei: Daa, iar cei operativi… in 10 august in 10 august au fost grupul operativ… ministerul de interne… e acel autobuz, plus, cum au spus ei că aveau grup operativ undeva în spatele guvernului,

dar și acel autobuz mare.

Acela e grup operativ, unde se iau decizii, să văd imagini și așa mai departe. Dar un sediu operativ paralel, și sunt lucruri care le-a confirmat la șprit, pe o televiziune,

a fost al lui Bădulescu.

Liviu Alexa: Ok.

Sandy Matei: În emisiunea de acum un an și ceva, în care Carmen Dan era în studiul și eram la telefon, a intervenit Bădulescu, se observă că… și toți din studiou au spus că era ciupit… Și i-a ieșit porumbelul pe gură și a zis, da, da … m-am…. separat.

Mai mult, ca să argumentez cumva, sa aduc mai multă tărie în celor spuse, in stenograme, șeful operational al intervenției din 10 august este Cazan, da, Laurentiu Cazan. Nuu… având în vedere amploarea protestului… si de fiecare dată era Cucoș, șef operativ. De data asta era al 3-lea om, om ierarhic, mai jos, mai… ca urma locul doi Sindile.

Indicativul lui Cazan, se vede in stenograme, era “Leul”. Leul primea ordine de la indicativul “Inima”. Cine este “Inima”? Dacă el era seful operativ.

Liviu Alexa: Pai tu sa ne zici.

Sandy Matei: Eu mă refer, ordine pe criteriu militar.

Liviu Alexa: Deci aveam un bloc operativ al serviciilor, un bloc operativ al lui Bădulescu, Aurelian, astazi mare boss la Curtea de Conturi.

Sandy Matei: Pai asta era al serviciilor, a lui Badulescu.

Liviu Alexa: Da da. Vezi că există și această ceartă între doamnele din PSD? Aseara de exemplu…

Sandy Matei: Hai sa revenim, hai sa revenim. El primea indicativul Leul, putea primi ordine tot de la un militar.

Liviu Alexa: Normal.

Sandy Matei: El fiind șeful, cel care… coordonatorul principal al intervenției, logic, mai sus de el nu putea fi nimeni.

Decât ori ministrul, care nu avea funcție militară, ori un general.

Și chiar și in rezervă… nu-i problema, generalii pot da ordine… Eu asta am cerut în 2019. Desecretizarea… am avut banner-ul mare, cu care a plecat Marșul,” desecretizați documentele operative din 10 august”. Restul blablaurilor, ce ne apare nouă în dosarul ăsta, în imagini… ce ne spune Carmen Dan că avea informații cu postările noastre.

Pai, e de mintea… no… pe bune… stiti cum faceam eu? Eu dacă mă duceam la serviciu PSD, spuneam că mă duc la Parlament.

La ora două noaptea, într-o seară, am făcut pariu cu un jurnalist și i-am spus

că dacă spun acum că mă duc la piața Universității și îmi pun corturile, vin trei mașini de jandarmi.

La ora două noaptea am postat treaba asta pe pagina mea de Facebook, m-am dus în piața Universității, mi-am prins o țigară și au apărut trei mașini de jandari, prieteni de-ai mei. Deci pe bune… puteam sa pun acolo… deci… Să spună Carmen Dan, ministrul de intern la aceea vreme, că ea avea informatii, ca serviciile i-au dus informații, postările lui Dide și al lui Angi?!

Pe bune? Si inca o chestie, o paranteza, Angi, care era din Corupția Ucide, era împotriva protestului din 10 august.

Ei nu și-au dorit protest de genul ăsta, cu plecări, cu haos, cu stat acolo, cu corturi, cum v-am spus mai devreme, corturile blocate.

Când s-a văzut amploarea, bineînțeles că s-au lipit și ei de protest.

Dar dacă vă dați o zi de aminte, daca ati fost acolo, ei erau undeva în spate, la Antipa, cu semnături, fără penali. Ei au stat acolo, în spate. Și apropo de treaba asta de stat în spate, unde au fost cele mai multe victime rănite? Unde s-au aruncat cu…?

La Antipa. Unde era Sora? La Antipa. Păi, pe bune, cum să arunc eu cu bombă?

Eu, ca militar, s-arunc, lui ala de la Antipa, acolo se știe că stau numai hipsterii, și ăștia din față chemați de Bot, toți bărbați, să vină în față, să ne batem cu ei că avem legitimitate sii nu aibă nimic.

Pe 1 august a fost un protest în fața Parlamentului, protest, dacă vă uitați la acele imagini, îi vedeți acum prin AUR și prin SOS.

Erau ăia dacii veseli, dacii liberi, toți dacii erau acolo, toate alea cu biserica… Deci toți, toți. Eu sunt credincios, ma duc in fiecare duminică la biserică. Dar a ieșit cu o icoană, cu crucea pe stradă, e blasfemie. Bun.

Ăia de pe 1 august, toți, și serviciile știu treaba asta, poze, cu nume și prenume, îi cunosc, au fost pe 10 august în piață. Erau insa cei care se erau în față, erau cei care aveau castile de motorcicliști în cap, erau cei care aveau ma rog… tot felul de măști. Eu mă duceam la ei și le spuneam cu nume și prenume: Băi, potolește-te. Te arunc în partea cealaltă la jandarmi.

Uite-l, il chem pe-ala, il chem pe-ala și te ia de aici.

Jandarmeria, serviciile știu că eu am conlucrat ziua aia cu forțele de ordine pentru a nu ieși ceea ce se dorea: vârsare de sânge. I-am ajutat și au redobândit gardurile.

Gardurile care erau trase militărește spre centrul pieții, puse frumos aranjate și urmau să fie folosite. Cum se folosesc gardurile?

Dacă ne uităm pe tutoriale ale anarhiștilor, veți vedea cum se folosesc gardurile. Ca niste… cum se numesc aia, berbeci. Intri în ei ca prin brânză.

La fel s-a întâmplat și la ora patru. Până la ora patru, o zi jumate de protest al nostru, nu plecăm de aici până nu pleacă ei, a fost pașnic. Ca și cele 500 și de zile dinainte. Pașnic.

În momentul în care a venit Bot cu echipa din diaspora, așa cum am zis acolo, ăia care erau cu epoleti, se auzea din ei când dădeau din umeri, și aia… sunt filme cu nume și prenume.

În momentul când au intrat în piața Victoriei, la ora patru, au creat un meleu, in zona unde se intra de obicei în piață, la semafor, toată jandarmeria a venit acolo, au lăsat idiotii utili să continue acel scandal cu jandarmeria, pentru că oricând aparea un scandal cu jandarmeria, veneau toți și începeau apără-hoția… nu stiu ce…

Ei au plecat, grupul, tot grupul a plecat mai departe, spunând, atenție, spunând, mergem la sediu PSD. Toată jandarmeria care era în rezervă de intervenție, care era în părculețul ăla, a intervenit să blocheze Kiseleff-ul, iar ei au avut apoi, au făcut imediat dreapta, au avut drum liber către intrarea în guvern. În momentul ăla, ca și jandarmi, ca și echipe de jandarmi, nu mai erau decât cei care erau în sediu guvernului și i-ați văzut că au ieșit nepregătiți, n-aveau nici căști în cap, n-aveau nimic, era tot un haos.

Din momentul ăla a început toată nebunia.

Până atunci, în piață, eram o mie de persoane, zici ca eram la picnic. Din momentul ăla, totul a luat-o razna.

Liviu Alexa: Carmen Dan spune ca Viorica Dancila, era in concediu si o ironizeaza ca n-ar fi trebuit sa fie, ca a fost trimisa. Aseara Viorica Dancila vine si spune: da stati linistiti ca si Carmen Dan era in concediu. Pe de alta parte in interviu… Asta spunea seara la Realitatea, eram în direct cu ea.

Și Carmen Dan vine și spune, eu am fost la serviciu pentru că atunci cand esti ministru de internet nu pot să fii ministru de internet din concedii, trebuiea să stau la sediu. Tot așa, pentru că vreau să îmi spui părerea ta despre interviu și cum ai perceput-o pe Carmen Dan.

Pe de-o parte ne zice, ba da noi aveam structuri specializate, cum scria Angi Șerban ceva pe Facebook, cum știam.

Asta denotă că avea o legătură directă cu Direcția Generală de Protecție Internă, cu serviciu secret al MAI.

Pe de-altă parte nu știe despre Teldrum, pe de-altă parte spunea noi cum lucram cu structurile, la la la… pe de-altă parte nu știe de Casa Conspirativă unde se întâlnea Dragnea cu Coldea.

Multe chestii care în această lumină, par ca… doamna Carmen Dan pare că știe lucrurile, dar nu vrea să spună decât 10% că încă nu e momentul.

Sandy Matei: Sau, sau e varianta domnului Gușă în care spune că a fost plantată, i-a fost plantata lui… sau nu, i-a fost impusăca de plantat nu avea cum ca deja se cunosteau de 20 de ani, i-a fost impusa, i-a fost impusa pentru că atât poate.

Cu toate că eu nu o acuz de naivitate și de prostie. Da, aparent așa pare.

Vine după un an și jumătate, de când a avut ultima intervenție tot împreună cu mine la Realitatea TV, vine după un an și jumătate și vine cu aceleași poezii. Deci, aceleasi poezii. Pare că e învățat încă de atunci. Dar, dar același ministru de interne, membru in CSAT, deci un om care cunoaște tot, a fost membru in CSAT.

Liviu Alexa: Putin timp…

Sandy Matei: Sub trei premieri. Același ministru de interne intervine telefonic la un post de televiziune important și vorbește de un cetățean, de mine, că l-a lovit pe alt cetățean. Serios? Pai lucrurile astea se întâmplă zece sute pe zi… Același ministru de interne, membru în CSAT, discută în Parlament, în Comisia de Aparare, de Sandy Matei, pai nu-i i politie politica asta?

Liviu Alexa: Probabil ca asta a fost si ideea

Sandy Matei: Cum s-a intervii tu la o televiziune să vorbești de un presupus… pentru că atunci eram doar presupus, nu existau imagini, doar eu am spus că am lovit. Amintiți-vă! Doar eu am spus că am lovit și că îmi pare rău. Nu existau imagini. Bătrânul, batranul… ca vorbim si despre asta daca doriti, batranul a spus că nu m-a lovit nimeni.

Mai mult, a declarat la Poliție că nu l-a lovit nimeni, că a căzut singur. Puteam merge pe aceeași idee? Puteam.

Am zis să fiu corect, că de-aia suntem în stradă, că luptăm pentru dreptate și pentru corectitudine. Dar Carmen Dan… atenție! Atunci nu exista niciun dosar. Era martie-aprilie 2018, trecuse atâtea luni și nu exista nimic.

Nici măcar o anchetă in rem nu exista. Și apare ea și spune treaba asta la televizor și vorbește despre Sandy Matei. A doua zi, la ora 3, vine un angajat de la secția 1 de Poliție și îmi mânează citația

că sunt un suspect al unui caz. Serios! Și atunci, cum putem analiza asta? Politie politica…

Dar oare ea a fost atât de naivă?

Liviu Alexa: De acord.

Sandy Matei: Puteam să spunem, a fost atât de, cu tot respectul pentru o femeie și pentru un fost ministru: a fost atât de proastă sau atât de inteligentă?

Liviu Alexa: Este si dilema mea după acest interviu. Să revenim un pic în actualitate…

Sandy Matei: Spune atât de multe, mă uitam, sunt două ore parcă de interviu cu ea. Spune atât de multe dar atât de puțin. Spune absolut nimic. Spune nimic…. că a fost în Dancila in concediu… si cealaltă spune că a fost ea în concediu.

Păi nu contează că a fost, că nu a fost în concediu.

Când tu erai ministru de interne, tu răspundeai direct de ordinea și linistea publică în capitala. Punct. Nu prim-ministrul… da într-adevăr și Dancila trebuia să fie în guvern, ca pana la urma era o chestie care…

Atenție ce a spus Dragnea: și ea și Carmen Dan, a doua zi, nu a treia zi, după 10 august, pe 12 august, a fost lovitură de stat!

Liviu Alexa: Da.

Sandy Matei: Păi în momentul în care tu ai informațiile astea de ne spui public, înseamnă că inclusiv prim-ministru Dăncilă trebuia să fie acolo. Și toți trebuiau să fie într-un grup operativ. Trebuia să fie pe țara…Trebuia să fie pe țara pentru că era lovitură de stat.

Liviu Alexa: A fost o lovitură de stat? Că de la tine se conteaza cel mai mult.

Sandy Matei: Nu. Nu. Și nici nu s-a dorit treaba asta. De ce? Și nici de cei care au creat de regizori. Nu se dorea treaba asta, pentru că în momentul în care se ajungea la o idee de lovitură de stat se întâmpla ca și în 90 cu Mineriada, în care a fost ideea de lovitură de stat.

A fost la un pas de lovitură de stat. Și atunci, știm foarte bine, dintr-o țară foarte apreciată în Europa, aveam toate ușurile deschise până în iunie 1990, toți ne trimiteau ajutoare, eram pe primele pagini.

După momentul Mineriadei, toate ușile s-au închis. Nu se dorea treaba asta, guvernul era plin, guvernul era plin plin de jandarmi. Am imagini de acolo. Și asta încă de pe data de 8, incă de pe data de 8 guvernul era plin.

Dar dacă tot spun ei că nu se știa apropo de data de 8, pe data de 8 la 5 protestatari s-au făcut dosare penale, 2 au fost ridicați în seara aia, Tudor Cârstoiu și Dide, nu, 3 au fost ridicați și Mălin Bot. Trebuia să fiu ridicat și eu, numai că m-am baricadat în rulotă si apoi eram prea în centru.

Eu n-am fugit. Știam că dacă fug cum au făcut ceilalți ei erau ridicați. Asta au plătit ei. Și Angi, care nu… a spus ea odată, dar nu mai stiu… era într-o locație, nu era in strada. Deci atenție, pe data de 8, pe data de 8, când nu exista… urma unui protest, protestul initial a început la data de 9 dimineață când am băgat rulota, pe data de 8 noi aveam dosare penale pentru subminare a puterii de stat cu ani grei de pușcărie.

Liviu Alexa: Suntem în 2024, Sandy, de 6 ani, aniversam 6 ani peste câteva zile, nu mai avem mult, intr-o săptămână aproape…

Iar vin la ideea de la începutul interviului: nu mai trebuie să existe #rezist, u contează, poate să se numească oricum, Cerul albastru…da… Unde e spiritul civic al românilor? Cum s-a pierdut? Cum s-a putut stinge? Lasă-mă să termin…

Din acele momente interesante pentru România, in 6 ani am avut COVID, am avut premieri incredibil de slabi, am avut justiție alterată, am avut duma cu pensiile speciale ale mai celebrului clujean Rares Bogdan, nu s-a terminat nici cu… aia a fost o declarație nefericită, a fost fraier Rares că a scos-o pe gură.

Dar uite că problema rămâne. Avem aceste mișcări de gen AUR, exrocherii cu contractul de casă… avem aceiași copii sărăciți, un milion de copii se culcă flămânzi…

Sandy Matei: Azile cu bătrâni… azile cu bătrâni…

Liviu Alexa: Spiritul civic al românilor s-a terminat? El poate fi declanșat numai la comandă? Pe noi ne mai revoltă ceva?

Sandy Matei: Ne revoltă și se poate… și mișcarea #rezist a pornit dintr-un declic civic. Chiar deca in piata universitatii aparusera anumiti lideri, dar credeti-ma daca urmariti imaginile de atunci, acei… partidulete, gen M10, care aveau in componenta civism, uite, unul a iesit primar la Ploiesti, nu?

Din aia de atunci.

M10, PAC, nu știu ce, dar a fost o mișcare puternica pentru că i-au fost dati deoparte.

Mă întorc apoi la paralela cu Mineriada. Câți ani după mineriade au mai fost proteste?

Liviu Alexa: Corect.

Sandy Matei: Au mai fost acele incidente, dar nu proteste civice, între mineri și forțele de ordine. Mineriada din 91, nu mai stiu, din 94… Dar nu proteste, nu proteste civice.

Liviu Alexa: Și ce? Civismul se naște mai greu în România. Adica vreau sa te intreb…

Sandy Matei: Nu avem…Nu avem spiritul civic foarte dezvoltat.

Liviu Alexa: Revoluția noastră a fost începută de un ungur, nu de un român.

Sandy Matei: De mai multi… Serviciile își doresc oamenii în stradă? Și atunci ce facem? Îl găsim pe ala care vorbește mult, îl denigrăm sau îi băgăm un bătrânel…

Bătrânelul ăla, săracul, e atât de vai de capul lui, încât stă în spatele blocului meu, a murit acum saracul, l-au gasit in casa mort dupa cateva zile…In spatele blocului meu…

Acel bătrânel era prezent zi de zi la protestele de la Cotroceni. Acel bătrânel era prezent la toate protestele de la DNA, împotriva lui Kovesi. Serios! Acel bătrânel a fost filmat ulterior, ca deja devenise cunoscut, in fiecare săptămână de două ori pe săptămână se ducea la guvern.

O dată, din întâmplare, aveam noi proteste acolo, pe strada Paris, in fața guvernului… toată presa, apare bătrânelul cu o sacoșe de aia, intră la guvern… deci i s-au deschis ușile de jandarmerie, parcă era prim-ministru.

Deci sunt filmări, deci nu vorbesc din cărți. Intră la guvern, iese afară de la guvern, fără sacoșe, bineînțeles, si se duce direct la camera de luat vederi și începe să mă atace, sa ma atace, sa ma atace in continuu.

Adica pe buune, na…sa revenim, asta ca o paranteză la bătrânel… deci nu a fost chiar o intamplare asa nefericită, cum spun alții… De-aia nici nu a dorit să meargă la medic, pentru că el în sacoșica aia avea altceva, ce au toți rezerviștii, ce au toti rezervistii, iar eu am simțit lucrul ăsta în cap când mi-a dat cu ala… am simțit, da, se simte, dacă avem un pic de experiență.

Dacă este doar o sticluță cu apă sau e un pistol.

Și de-aia nu s-a dorit, de-aia el își căuta rucsacul, nu avea nicio treabă… jandarm… ca cine l-a lovit… de ce l-a lovit… el își căuta sacul, el avea sacul!

De-aia el a vrut să plece, nu să se meargă la poliție, să se meargă la doctor, pentru că se făcea perchiziție, sunt chestii care se fac uzual, nu?.. se face perchiziție… găsea acolo pistolul… Ce făceau? Nu le mai ieșea, nu le mai iesea regia cu Sandy.

Liviu Alexa: Ce crezi despre România acestor ani?

Sandy Matei: Vă spun sincer norocul nostru că suntem în Uniunea Europeană și NATO si mai sunt oameni de afară care ne conduc… ca daca am sta numai pe… adica mai sunt si oameni care ne… consiliaza, sa spunem asa, ne veghează ca noi să fim mai cuminți. Că noi românii așa suntem… si frații între ei… dacă îl vede pe ăla care a reușit cumva în viață, incepe să-l toace.

Deci România de azi e pe un drum bun, dar e pe un drum de ala ca într-un hamac. Dacă nu stai puțin echilibrat, pici! Să vedem acum la alegerile din decembrie… dacă nu știm să…

Dar văzând și aseară deschiderea de la Olimpiadă…

Liviu Alexa: Cum vezi evoluția dosarului Dumbrava-Coldea?

Sandy Matei: Poftim?

Liviu Alexa: Cum vezi evoluția dosarului Dumbrava-Coldea-Cocoru?

Sandy Matei: Cu NUP! Cu NUP! Sau clasat. Este doar o formă de a le spune… așa s-a făcut mereu. Așa s-a făcut mereu, așa s-a încercat și cu mine. Eu din fericire n-am nimic de pierdut, n-am nimic de câștigat.

La mine nimeni nu poate să-l vină după 2 ani de stat în stradă si după alții ani în care poate să spună orice, oricine despre mine… să spună… eu lui Sandy i-am dat banii ăștia și am argumentele astea, cont bancar, acum toate tranzacții se fac la vedere, sa spuna, uite, eu pe telefonul ăsta am o tranzacție făcută către Sandy pentru a face ceva. În afară de donațiile pe care le-am cerut public, pe care le-am pus pe pagini, pentru recuzită.

Recuzita care credeți-mă, costa foarte, foarte mult. Toți știm care ne-am ocupat, cât costă un metru de banner, cât costă unul…

Nu veneam cu bucățele mici, cu fasiute, veneam cu bannere mari de 10 metri. Adică să fie impact. Tricouri.

Eu am și acum 50 de tricouri cumpărate de mine, cumpărate de mine pentru oameni, acele tricouri costă bani. Adică pe bune… si da, next level.

Am venit cu tricoul asta nu intamplator. Poate, poate… apropo de întrebarea dumneavoastră de mai devreme, poate spiritul civic din mine face o data așa și trecem la next level. Nu de stie…

Liviu Alexa: E greu sa sa intample asa, caci cred ca suntem intr-un fel de hiatus in acest moment. Mulțumesc frumos pentru timpul tău și pentru deschiderea ta. Vedem cum se mai dezvoltă subiectul, poate chiar revenim.

Sandy Matei: Poate il convingeți pe Liviu Dragnea și pe Carmen Dan să avem un dialog, ei cu informațiile lor, eu cu informațiile mele, le punem pe masă și poate aranjăm acest puzzle. Pentru că acest puzzle este foarte important.

Și de aceea eu vorbesc… mulți… acuma să si argumentez de ce vorbesc: eu am trăit lucrurile astea în 90, atunci s-a pus batista pe țambal.

Iată că după atâția ani s-a întâmplat identic pe 10 august. Doar că atunci au fost foarte mulți morți, acum nu.

Atunci nu aveau experiență.

Dacă și acum se va pune batista pe țambal pe aceleași scenarii a mușamarizării dosarului și a vinovaților, se va întâmpla cu siguranță peste un an, 5, 10, 30 de ani același lucru.

Pentru că cine iși uită trecutul riscă să-l repete.

Este simplu! Iar tăcerea noastră civică este adevărat că naște monștrii. Monștrii pe care ii avem acum în politică. De aceia care râd!

Nu mai sunt monștrii aia gen Dragnea, gen Mitraliera care zicea că trebuie să-i împușcăm, gen Abraham, gen nu știu ce. Nu mai sunt aia, aia au făcut o greșeală.

Acum mai avem pe ăștia cu zâmbetul pe buze, dar care sunt foarte răi. Eu după ce a picat Dragnea și a venit USR-ul și PNL-ul…mi s-au închis pagini, mi s-a tocat imaginea virtuală de către STS! Cu nume si prenume.

M-au tocat! M-au tocat! Deci nu se pot închide pagini, știți foarte bine… ca o simplă pagină, ca un simplu cont de Facebook…paginile unde am… Mai mult eu le sponsorizam din banii mei, a evenimentului… deci băgam și banii mei. Nu poți să o închizi așa de ușor. Am pierdut procese.

Am fost, pur și simplu, apar oameni care încearcă să creeze fel de fel de imagini…. Dar abia după ce a picat…. De ce? Că doar eram prietenul lor…

Liviu Alexa: Normal. Multumesc Sandy tare mult, iti multumesc, sper sa le placa oamenilor ce au auzit, sa înțeleagă, să privească și alte perspective al acestui caz. Sa ai o zi minunata!

Sandy Matei: Si mai stiu multe! Trebuie sa avem timp mai lung.

Liviu Alexa: Mai vorbim.

Sandy Matei: Da le las pe toate cand va veni Carmen Dan si Liviu Dragnea! Doamne ajuta!

Liviu Alexa: Salut

