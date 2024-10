Pe trotuarul din fața Aeroportului Cluj, în direcția Apahida, cetățenii se confruntă cu o situație revoltătoare. La fiecare 20 de metri, gunoaiele se adună într-un peisaj dezolant, ascuns doar de gardul viu care maschează priveliștea înfiorătoare. Mai mult, în zona cu deșeuri a fost observată și o pisică în stare de putrefacție, lucru care a stârnit indignarea trecătorilor.

Aceasta nu este o sesizare singulară – mai mulți locuitori din zonă au semnalat, în ultimele zile, aceeași problemă a mizeriei și a condițiilor insalubre din preajma aeroportului.

Redăm mai jos două dintre sesizările postate pe My Cluj:

„Bună ziua, Pe trotuarul din fața aeroportului, în direcția Apahida(nu înspre park and ride) sunt aruncate gunoaie din 20 în 20 de metri. Gardul viu maschează imaginea înfiorătoare, dar ceea ce e în spate este groaznic, am văzut inclusiv o pisică în stare de putrefacție. Am fost pe grabă ieri în zonă și nu am făcut fotografii.”

„Vizavi de strada Traian Vuia nr. 222 sunt aruncate o gramada de gunoaie pe spatiul verde de langa strada.”