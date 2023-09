O ploaie torențială a transforamt orașul de cinci stele într-o adevărată Veneție, în după-amiaza zilei de vineri, 15 septembrie. Mai multe străzi, subsoluri, case și curți au fost inundate, iar pompierii clujeni au fost nevoiți să intervină pentru a degaja apa.

Printre facorii care au declanșat această situație se numără și recentele lucrări de modernizare desfășurate în municipiu, care au dus la desființarea mai multore scurgeri de canal. Astfel, cantitatea însemnată de apă provenită din precipitațiile abundente nu a mai avut pe unde să se scurgă, iar efectele sunt devastatoare.

Un clujean ne-a relatat că modernizarea de pe străzile din zona Platinia au avut un efect catastrofal. Acesta a transmis că din 5-6 scurgeri de canal a mai rămas numai una după lucrările efectuate de municipalitate.

„Am vazut ca ati relatat despre efectele modernizarii superficiale ale zonei Platinia. Stand in zona de 20 de ani, pot sa confirm si eu ca e catastrofal rezultatul. Majoritatea scurgerilor de canal au fost desfiintate, astupate, una a mai ramas in toata strada, din 5 – 6 cate au fost. Starad sa transformat in canal de navigat, beciurile, garajul au fost inundate. Si o teava simpla spre canalul morii ar ajuta, maca acolo sa scuga apa de ploaie, dar si acela a fost oprit de niste betoane turnate cu prost gust. Va atasez o mica filmare. Am incercat sa semnalez problema celor care mai lucreaza aici, dar am avut parte de aceasi atitudine flegmatica, nepasatoare, care am intampinat de fiecare data, cand ne au creat neplaceri cu aceste lucrari.”, ne-a transmis un cititor.

Citește și: Poprire pe conturile Spitalului Județean Cluj-Napoca