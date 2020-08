Scoala online nu poate fi altfel decat temporara, iar aspectul temporar ar trebui relevat mereu, spune presedintele Academiei Romane, Ioan-Aurel Pop, care este de parere ca a sugera ca acest sistem este bun si va fi permanent „inseamna a semana vant”.

Scoala online este o alternativa impusa si necesara in acest moment, dar nu poate fi o solutie permanenta, spune academicianul Ioan-Aurel Pop, presedintele Academiei Romane. „Scoala generalizata online nu poate sa fie decat temporara, iar aspectul temporar trebuie relevat mereu; nu se cuvine sa cream o psihoza din care sa reiasa ca aceasta criza va insemna de-acum normalitatea. A sugera sau a spune direct ca scoala online sau <hibrida> va fi permanenta de-acum incolo si ca aceasta solutie este foarte buna inseamna a semana vant. Este ca si cum am vrea sa convingem lumea ca mancarea-surogat este mai sanatoasa decat hrana naturala. Scoala online este alternativa impusa si necesara in acest moment. Am facut scoala in afara scolii din martie 2020 incoace si am constatat usor ineficienta ei. Dovada cea mai palpabila este faptul ca materia predata in acele luni pacatoase nu a devenit materie de examen nicaieri, in nicio imprejurare. Guvernul a facut bine prevazand trei ”scenarii”, dar deopotriva guvernul si noi trebuie sa tindem spre aplicarea solutiei firesti”, spune Ioan-Aurel Pop. Academicianul spune ca asaltul venit din partea unor sectoare ale societatii civile, si nu din partea profesorilor, de introducere/ inventare de noi materii dovedeste o neintelegere a mecanismului scolii.

„Cu cat sunt mai multe materii, cu atat scoala este mai ineficienta. Nimeni nu poate sa spuna, la modul serios, ca scoala trebuie sa ofere doar cunostinte teoretice. Competentele pentru viata practica sunt absolut necesare. De doua milenii se stie ca ”noi nu invatam pentru scoala, ci pentru viata” (Non scholae, sed vitae discimus), dar scoala generala nu poate specializa pe nimeni in diferite meserii. Evident, scolile profesionale, filiera tehnologica de la liceu etc. fac acest lucru, dar pentru un segment redus de elevi. Poate ca acest segment ar trebui largit. […] Competente in viata practica inseamna, insa, si a vorbi corect romaneste, si a cunoaste curentele culturale care au traversat istoria omenirii, si a conversa in limbi straine, si a plasa corect pe harta lantul Carpatilor sau al Anzilor, si a recunoaste o biserica gotica si a nu o confunda cu una bizantina, si a sti din ce limba (limbi) vin numele stiintifice ale plantelor si animalelor etc”, mai spune academicianul.

Presedintele Academiei Romane afirma ca nu are nimeni o solutie miraculoasa in acest moment, „dar stergerea memoriei colective si a identitatii nationale nu poate conduce spre bine, spre valori, spre virtuti si spre sperante, ci spre manipulare” si spre „somnul ratiunii”.