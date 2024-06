Ionuț Apahideanu, unul dintre cei doi analiști care au descoperit și demonstrat fraudele de la alegerile Europalamentare din 2019, a revenit zilele acestea cu un comentariu despre ce se întâmplă în Cluj, pe care îl ne face plăcere să îl reproducem în continuare:

N-am mai defulat demult pe aici, ghiaurilor. Dar acum chiar m-am enervat. Nu de alta, dar văd prin Cluj tot felul de mișcări și inițiative, slavă Domnului, încă minore, de contestare nesimțită a realizărilor marelui nostru primar Emiluță Boc și, implicit, de infame îndemnuri sedițioase – da, știu că vă revoltă și pe voi – de a nu-l mai vota și de data asta!!! Drept pentru care, tot ce pot eu face aici e o umilă încercare de a puncta doar câteva din nenumăratele fapte de vitejie administrativă ale actualului și, sperăm cu toții, și viitorului primar, pentru a-i ajuta pe clujeni să voteze corect, adică pe Boc, și în această duminică:



– Superbissima, unica și inegalabila groapă de gunoi și mirosul pestilențial care periodic învăluie întreg orașul dintr-un capăt în celălalt, de în curând o să umblăm pe străzi cu masca de gaze, ca într-un film din ăla post-apocaliptic de doi lei.



– Eternele minciuni pe cât de gogonate, pe atât de ridicole, repetate ad nauseam de administrația Boc privitoare la demararea lucrărilor la metrou.



– Celebra ”Cupolă”, un grup de facto infracțional, care a subjugat economic, politic și financiar orașul, transformându-l într-o feudă medievală cu mentalități așijderea în care, dacă te întrebuințezi serios, mai găsești eventual trei civici, doi jurnaliști și un pensionar care îndrăznesc să cârcotească ceva, restul fie scăpându-se în pantaloni de frică în buna tradiție ardelenească, fie fiind constrânși, cointeresați sau pur și simplu veniți aici de prin Cucuieții din Deal, lor Clujul părându-li-se, explicabil, stindardul civilizației umane și culmea progresului. Și, exact ca într-un sat, ai un primar în funcție de 20 de ani care, subsecvent logic, își va trata supușii, pardon, cetățenii, exact cum merită, adică: dacă n-ai și tu câteva sute de mii de euro în conturi și de la 7 apartamente în sus date în chirie, atunci ești ”pulime” și nu contezi.



– Traficul sufocant care în multiple zone la orele de vârf pare a-l depăși chiar și pe cel din București (și asta o afirm ca unul care a locuit suficienți ani în ambele orașe). Asta cumulat simptomatologiei clasice a unui oraș care a crescut prea mult, prea repede și prea fără cap, adică un aflux de neamprostie, mojicie și agresivitate din ce în ce mai frecvente, pe cale să devină în fapt regulă.



– Faptul că dragul, falnicul, mândru’ nostru Cluuuj este, într-adevăr, cel mai cel din România: este cel mai poluat oraș din România (vezi clasamentul IQAir pe 2023) și simultan cel mai scump din țară, cu prețuri la apartamente și chirii de-ți vine să crezi că ai trăi cine știe pe unde prin Occident, asta deși veniturile nu-s nicidecum cele mai mari din țară sau măcar minimal proporționale cu cheltuielile sau întrucâtva justificate de calitatea obiectivă a vieții în Cluj. Suplimentar, Clujul găzduiește probabil cel mai mare stol de ciori dintre toate orașele emisferei nordice. Corectă observație, dar măcar orașul e survolat din creierii dimineții și până spre, iar uneori după, miezul nopții, și de avioane pe întreg axul său longitudinal, de zici că nu locuiești în oraș, ci de-a dreptul în aeroportul ăla mai mic decât Pavilionul H din București. În sfârșit, orașul are totodată și cea mai frumoasă și modernă șosea de centură din galaxie, cea a cărei construcție s-a încheiat, după cum vă amintiți, la vreo două săptămâni după darea în folosință a metroului, ăla a cărui stație de final se află la Pata Rât, cel mai luxos cartier al acestei minunate metropole.



– Faptul că ultima dată când o lucrare publică în orașul ăsta s-a încheiat la termen a fost cândva prin Paleoliticul superior.



– Faptul că, deși se revendică de la un fel de elită care reclamă pericolul major al încălzirii globale, iar obiectiv vorbind, temperatura medie în oraș chiar crește de la an la an, Boc nu ezită să taie orice copac i se uită urât la el și să înlocuiască orice petec de iarbă cu betoanele lui Videanu, de mi-e și frică să plec în concediu, ca nu cumva la întoarcere să găsesc betonată și sufrageria mea. Și, pentru că nu era de-ajuns, acum sunt amenințate și pădurile Hoia și Făget din vecinătatea orașului, pentru că, nu-i așa?, ”progresul” și ”civilizația” pe model Răchițele comportă inevitabile costuri, chiar dacă aceste costuri sunt invariabil îndreptate împotriva cetățeanului. Iar astea toate în timp ce, după ani de zile de extindere necontrolată și precipitată a orașului pe toate dealurile din jur, acum dealurile alea au început să se surpe, din Hoia până-n Bună Ziua, semn îmbucurător că întregi cartiere de pe respectivele dealuri se vor muta încet-încet în centru.



– Faptul că în smart-satul ăsta de cinci răchițele, bicicliștilor li se pune la dispoziție mai mult trotuar decât pietonilor, de ai putea crede că trăiești în Amsterdam, nu în Cluj, sau că băștinașii de fapt circulă pe biciclete încă din viața intrauterină.



– Faptul că, întrucât probabil în copilăria lui din Răchițele (înainte deci de a fi devenit un vajnic UTC-ist la oraș care semna emoționante elogii la adresa conducerii de partid), bâlciul din păcate venea în sat doar o dată la câțiva ani, feciorul Boc din neamul celebrului Suciu Pașc s-o fi jurat că, dacă vreodată ajunge primare pe-undeva, situația se va schimba. Drept pentru care în Cluj, an de an ai patru zile de bubuială bezmetică, în centrul orașului, de după masă și până la 6 dimineața și mai nou chiar și peste la acel – știți voi – festival de droguri la care la un moment dat s-a găsit muzică, iar asta pe lângă bâlciurile din oraș organizate mai nou o dată la două săptămâni pe principiul ”bă, dacă pâine n-ai, dă-le măcar circ!”



Hai că am obosit și am rămas și fără țigări.

Bref, spre invidia tuturor celor din afara orașului, la noi este atât de bine și de frumos încât, după mulți ani, în 2022 (ultimul pentru care INS oferă date), plecările cu domiciliu din Cluj au depășit stabilirile în oraș.

Așa că, dragi clujeni, vă rog eu tare mult votați-l în continuare pe Boc, ca să împlinească barem juma’ de secol în funcție, ca să fie frumos și să placă la toată lumea, iar cei cărora nu vă convine ceva, dacă chiar existați, deși am dubii, băgați-vă mințile în cap, că doar știți deviza locului: ”Dacă nu-ți place, mută-te la București!”

sursa activenews.ro