Ionuț Pintea, fiul fostului ministru al Sănătății, Sorina Pintea, a făcut public pe rețelele de socializare un mesaj cu privire la informațiile obținute de la denunțătorul din dosarul de mită al mamei sale. Conform acestuia, senatorul Liviu Marian Pop a primit patru tranșe de bani care ar fi trebuit să ajungă la fostul ministru al Sănătății.

„Nu voi discuta foarte multe despre ce se spune la televizor. Nici eu nu știu prea multe în afară de ce se spune la televizor, dar voi face o mărturie pe care mulți ați văzut-o și la televizor. Este vorba despre ce mi s-a întâmplat astăzi. Dimineață am fost sunat de către senatorul PSD de Maramureș, Liviu Marian Pop, și m-a rugat să mă întâlnesc urgent cu cineva.

Am coborât la mașină, m-am înregistrat înainte să mă întâlnesc, deoarece nu știam cu cine mă întalnesc și despre ce este vorba. Am spus este data cutare, ora cutare, am și filmat. Am spus că m-a sunat Liviu Marian Pop m-a rugat să mă întâlnesc cu cineva, o să vedeți imediat înregistrările. Am ajuns la o pizzerie din Baia Mare, unde după 15 minute a venit la mine un domn cu părul grizonant, mi-a zis că urmează să se întâlnească cu Marius, finul primarului din Ulmeni. Am zis că aștept.

După alte 15 minute a venit la mine și mi-a spus că are niște informatii care o pot ajuta pe mama. OK. Despre ce este vorba? Zice: ‘Știi că, de fapt, eu n-am mai spus despre ceilalți bani’. Stați un pic: ‘Cum adică ceilalți bani?’ Mi-a zis că a fost vorba de încă patru tranșe de bani pe care el le-a făcut către Liviu Marian Pop. Odată 40.000 de euro anul trecut și odată câte 5.000 de euro tot către Liviu Marian Pop. Bani care am înțeles că urmau să ajungă la mama mea”, a declarat Ionuț Pintea, în înregistrarea postată pe Facebook.

Cine este denunțătorul din cazul de mită al Sorinei Pintea

Conform declarației fiului Sorinei Pintea, bărbatul cu care acesta s-a întâlnit este și denunțătorul din cazul de mită al mamei sale.

„L-am întrebat despre ce vorbește. Zice: ‘Păi eu sunt denunțătorul’. Am rămas șocat când mi-a zis că el este Mihai Costea, denunțătorul. Zice: Îmi cer scuze pentru ce s-a întâmplat, dar nu am avut ce să fac pentru că mie mi-au făcut flagrant la București. Zice: ‘Eu am fost firma subcontractoare și proprietarul firmei din București mi-a făcut flagrant în momentul când eu luam bani’.

Am spus: ‘De ce ați luat banii ăia?’. Și mi-a spus: ‘Trebuia să-i dau mai departe’. Nu mi-a spus cui. Zice: ‘Dar după flagrant am fost cablat, urmărit, interceptat și n-am putut să anunț pe nimeni în legatură cu ce mi s-a întâmplat și să previn pe cineva’.

În momentul ăla m-am speriat puțin, deoarece o întâlnire cu denunțătorul a doua zi după flagrant clar nu este benefică pentru nimeni și poate avea urmări destul de grave. Am ales să plec de acolo. Și asta este mărturia mea pe care o dau acum. Cred în justiție și sper că lucrurile se vor reglementa, pentru că mama mea a muncit mult prea mult, este bolnavă și nu merită nimic din toate astea. Vă mulțumesc”, încheie Ionuț Pintea.

Sorina Pintea a fost reținută sâmbătă dimineață de procurorii DNA, după ce Direcția Națională Anticorupție a organizat vineri o acțiune de prindere în flagrant la Spitalul Județean din Baia Mare, în care este vizat și fostul ministru al Sănătății, în legătură cu un contract de achiziții.

sursă: http://www.ziare.com/