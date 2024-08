Una dintre zonele Clujului care s-a dezvoltat accelerat în ultimul deceniu este coridorul de

ieșire spre est, de-a lungul DN1C (străzile Aurel Vlaicu și Traian Vuia din Cluj-Napoca și

străzile Clujului și Libertății din Apahida). Aici au apărut în ultimii ani o salbă de hale pentru

producție și centre logistice, atât pe vechile platforme industriale cât și pe terenuri noi.

Această parte a Clujului este foarte bine conectată la restul orașului și la zona

metropolitană, iar traficul este mai fluid decât în vestul sau sudul municipiului, astfel că

investitorii industriali și cei de retail o preferă pentru producție și depozitare. Exemple fiind

platformele de pe străzile Traian Vuia și Cantonului, unde au stocate mărfuri mai multe

companii, pentru a le distribui atât în județ cât și în toată regiunea de nord-vest.

Perspectivele acestui segment sunt foarte bune. Autoritățile au pornit mai multe proiecte

majore de infrastructură, care vor ajuta și mai mult la accesibilitatea zonei. Primul dintre

ele este trenul metropolitan, care va face legătura între gară, IRA, aeroport, Apahida și

parcul industrial de la Jucu. Proiectul este important atât pentru transportul de călători, cât

și pentru cel de marfă, în contextul în care în toată Europa se are în vedere creșterea

ponderii căilor ferate în transporturile comerciale.

Un alt proiect important este coridorul de mobilitate Oașului – Răsăritului – Câmpul Pâinii,

care va permite circulația rapidă pe șosea de la gară spre IRA. Beneficiile acestui culoar

care va elimina actualele blocaje de trafic sunt evidente, atât pentru mașinile cu marfă

care deservesc producătorii și comercianții din zonă, cât și pentru mașinile personale ale

celor care doresc să ajungă aici, pentru a lucra sau a cumpăra ceva.

Trebuie menționat și faptul că la IRA urmează să fie realizată cea mai importantă stație

intermodală de transport public din Cluj-Napoca, care va lega actualele linii de autobuz și

troleibuz cu trenul metropolitan și metroul. Zona va deveni astfel una dintre cele mai

accesibile din oraș, un loc ideal pentru construirea unor spații pentru comerț sau clădiri de

birouri.

Studiile efectuate în vest arată că astfel de noduri de transport aduc beneficii mari și

centrelor comerciale din apropiere. Mall-urile, hipermarketurile și magazinele mari de

mobilă sau bricolaj care sunt ușor accesibile cu ajutorul transportului în comun au rezultate

mult mai bune decât cele la care se poate ajunge exclusiv pe șosea. Acest lucru s-a văzut

în ultimii ani prin rezultatele diferite pe care le-au avut mall-urile americane față de cele

europene: primele, la care se ajunge doar cu mașina, au scăzut considerabil, pe când cele

din urmă, majoritatea conectate la rețeaua de transport public, s-au menținut sau au

crescut.

Un alt proiect major, cerut de mulți ani de către investitori și care acum are șanse să se

realizeze, este terminalul cargo de la aeroport. În 2023, prin aeroportul din Cluj au fost

transportate 7.417 tone de marfă, chiar și în condițiile în care lipsește un terminal dedicat.

Cifra crește în fiecare an, fiind mai mult decât dublă față de 2019, anul pre-pandemic de

vârf. În prezent se lucrează la devierea Someșului, urmând apoi să fie extinsă pista de

rulare, care va permite aterizarea unor avioane mari de marfă la Cluj. În momentul

finalizării acestei investiții, se va putea construi acest terminal mult așteptat. Proximitatea

față de zona IRA și Apahida va permite aprovizionarea rapidă a centrelor comerciale de

aici.

Viitoarea centură metropolitană va tăia DN1C între IRA și aeroport, iar la ieșirea spre est

șoseaua se intersectează cu centura de nord a Apahidei și cu centura Vâlcele-Apahida.

Astfel, transportul rutier de marfă va fi mult mai rapid și eficient din acest loc spre și

dinspre alte părți ale municipiului sau în exterior.

Toate aceste proiecte sunt în curs de derulare și vor fi finalizate în următorii ani, nu este

vorba doar de niște simple dorințe sau promisiuni politice. Din acest motiv, investitorii sunt

tot mai atenți la această parte a Clujului. Zona IRA și ieșirea spre est din municipiu au un

potențial de creștere accelerată în următoarea perioadă, pe toate segmentele: imobiliare,

retail, birouri, servicii și logistică. Deja se anunță tot mai multe proiecte private, care profită

de această conjunctură favorabilă.