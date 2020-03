Obisnuiesti sa petreci mult timp pe retelele de socializare, Youtube si nu numai? Daca esti o tanara cu un aspect fizic placut, perseverenta si cu putere de seductie, atunci trebuie sa stii ca ai putea castiga multi bani din aceasta activitate relaxanta. Poti imbina utilul cu placutul, iar astfel sa te bucuri de mii de dolari lunar.

Cum este posibil? Daca decizi sa faci videochat in Constanta la Studio 20! Acesta este cel mai bun studio de tara, iar avantajele pe care le ofera modelelor online sunt nenumarate. La un studio de videochat, vei petrece mult timp online discutand cu membrii site-urilor, iar in acelasi timp vei castiga sume colosale de bani.

Probabil ca acum te gandesti la faptul ca nu vrei sa te dezbraci in fata camerei web. Nici nu trebuie! Studio 20 este un studio de videochat Constanta non-adult, ceea ce inseamna ca nu va trebui sa renunti la haine atunci cand porti conversatii cu membrii site-urilor.

E suficient sa stii cum sa te faci placuta prin inteligenta si abilitatile tale de seductie. Barbatii se simt atrasi de femeile inteligente, asa ca nu este nevoie de nuditate, atunci cand poti sa ii fidelizezi prin istetimea si carisma ta.

Beneficiile pe care le ofera un studio de videochat

Alege sa faci videochat in Constanta la un studio non-adult si te vei bucura de o multime de avantaje, precum:

– Contract 100% legal. Inca din prima zi de activitate la Studio 20, vei semna un contract de artist-interpret, iar din doua in doua saptamani, vei mai semna cate un act aditional, in care vor fi trecute castigurile tale si taxele platite catre stat.

– Venit minim garantat. In primele 3 luni de activitate, vei castiga minim 1000 de dolari pe luna. Astfel, vei avea timp sa te acomodezi cu activitatea din studio, fara sa fii constransa de lipsa banilor.

– Comision mare. Alege sa faci parte din echipa acestui studio de videochat Constanta si vei beneficia de un comision care poate ajunge pana la 65% din incasari cu ajutorul bonsurilor.

– Training. Chiar daca nu ai experienta in acest domeniu, nu trebuie sa iti faci griji. Trainerii studioului te vor invata tot ce este necesar sa stii despre aceasta activitate. In plus, vei beneficia de cursuri gratuite de limba engleza, cultura generala si machiaj.

– Asigurare privata. Daca vei decide sa faci videochat in Constanta, vei beneficia de asigurare medicala si stomatologica privata. Astfel, vei putea mereu sa iti monitorizezi starea de sanatate si te vei bucura de cele mai bune servicii medicale.

– Credite fara dobanda. Visezi de multa vreme la propria ta locuinta? Dupa 6 luni petrecute la Studio 20, vei putea avea acces la imprumuturi direct de la companie, la care nu vei plati dobanda. Iti vei putea achizitiona o casa, o masina sau orice altceva iti doresti.

– Conditii de lux. Opteaza pentru cel mai bun studio de videochat din Constanta si vei lucra in camere decorate cu piese de mobilier scumpe. In plus, te vei putea relaxa in spatiile special amenajate pentru pauzele modelelor online.

Programeaza acum un interviu la Studio 20 si descopera cum este viata unui model la un studio de top!