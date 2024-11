Acum un an, fuga primarului Cherecheș din țară a iscat un scandal monstru, care s-a lăsat cu schimbări majore în ceea ce privește atribuțiile polițiștilor vamali. Primarul Cherecheș a reușit să scape din țară într-un mod care a pus la îndoială profesionalismul agentului de la Poliția de Frontieră Petea, care deși are o experiență profesională de peste 20 de ani, n-a remarcat nimic suspect. Cherecheș se afla sub control judiciar și s-a legitimat în fața agentului de la frontieră cu actul de identitate al altui bărbat, ruda de-a lui, cu zece ani mai tânăr.

Greșeala a fost, într-adevăr, inacceptabilă, iar reorganizarea managerială care a avut loc după incident, nu a iertat nimic.

Unul dintre cei care nu au avut nimic de ascuns și care au vrut să promoveze transparența în astfel de momente a fost Victor Ivașcu, care fusese numit în septembrie 2022 șeful Poliției de Frontieră. Înainte de aceasta, Ivașcu a fost șef în Direcția Generală Anticorupție și a fost consilier al ministrului de Interne Lucian Bode. Ghidat de intenții bune, Victor Ivașcu s-a pus la dispoziție, pana la terminarea anchetei interne. Cert este că până în acest moment, Victor Ivașcu nu a fost găsit vinovat, ceea ce ar însemna reluarea postului sau numirea lui pe o funcție de același nivel.

Aici încep problemele: cu toate că Victor Ivașcu, fostul șef al vămii NU a fost găsit vinovat, postul pe care îl ocupa(și la care se presupune că s-ar fi întors) a fost ocupat de Cornel Laurian Stoica. Situația este intolerabila, în contextul în care găsirea unei funcții identice cu cea de șef al Poliției de Frontieră, este imposibilă.

Cu toate acestea, în timp, s-a dovedit faptul că Victor Ivașcu, nu este vinovat. În timpul în care acesta era cercetat și suspendat din funcție, încă 3 fugari au trecut vama, printre care și celebrul milionar Adrian Marțian, care nu doar că a ieșit din țară, dar i-a luat cu el și pe cei trei copii, pe care i-a ascuns într-un tir. Ba mai mult, actul este unul de răpire, având în vedere că omul de afaceri avea interdicţie să se apropie de fosta soţie sau de copii la o distanţă mai mică de 100 de metri.

Acești fugari au părăsit țara in timpul actualului șef de politie frontieră, Cornel-Laurian Stoica, care, din cauza unor gafe, este criticat de Sindicatul Polițiștilor Europeni. Într-un articol redactat de EUROPOL, intitulat „Pericol!! Marionete la conducerea Poliției de Frontieră” din data de 27 iunie 2024, politiștii au expus iresponsabilitatea și lipsa totală de angajament a chestorului Stoica, care a încercat să mintă fără nicio reținere.

Era vorba despre o ședință organizată pe fugă, prezidată de Cornel-Laurian Stoica. Ultimul subiect viza intenția de modificare a programului de lucru pentru structurile care își desfășoară activitatea în ture de 24 de ore, în sensul de a fi organizat pe viitor în ture de 12 ore. Reprezentanții Sindicatului Europol au adresat întrebările de rigoare referitoare la motivul pentru care au fost solicitate din partea conducerii IGPF analize cu privire la menținerea sau schimbarea acestui program de lucru.

”Am solicitat să ni se comunice care este argumentul care a generat această discuție în interiorul IGPF și, de asemenea, am cerut clarificări cu privire la scopul pentru care există intenția de schimbare a programului de la turele de 24 de ore la ture de 12 ore.

Chestorul Stoica s-a fofilat să răspundă la aceste întrebări, justificând faptul că a fost plecat în misiune internațională, într-o excursie în Statele Unite alături de alte personalități din MAI, motiv pentru care, ca un adevărat „general”, a pasat responsabilitatea către adjunctul său, chestorul Tache. Vă lăsăm pe dumneavoastră să catalogați această primă abordare a celui care se presupune că ar trebui să conducă Poliția de Frontieră.”

Cei doi încercau să schimbe programul de lucru după bunul plac, în timp ce susțineau că doar acționează conform cerințelor conducerii superioare.

„Cu privire la aceste susțineri ale chestorului Tache, care a încercat să denatureze realitatea, să nu spunem să inducă în eroare, în condițiile în care în data de 20 iunie a avut loc prima videoconferință în care acesta le-a cerut inspectorilor șefi să găsească argumente pentru schimbarea programului de lucru de la ture de 24 de ore la ture de 12 ore, constatăm imixtiunea gravă a conducerii IGPF în modul de organizare a ITPF-urilor cu privire la programul de lucru este una ilegală/supralegală, întrucât stabilirea programului de lucru se face exclusiv de către inspectorii șefi, fără ca inspectorul general sau adjuncții acestuia să poată dispune altfel, conform art. 3 alin. 2 din Ordinul MAI 577/2008. Mai mult decât atât, ne sperie seninătatea cu care chestorul Tache a încercat să ne mintă cu privire la contextul și circumstanțele schimbării programului de lucru.”

Reprezentanții EUROPOL au pus la dispoziție capturi de ecran după conținutul unor e-mail-uri și mesaje transmise pe grupurile de WhatsApp către polițiști prin care se preciza în mod expres că, în urma videoconferinței, conducerea a impus stabilirea programului de lucru din ture de 24 de ore în ture de 12 ore. Ulterior, chestorul Stoica a negat existența acestor mesaje, înecându-se în propriile minciuni.

Pentru a demonstra lașitatea și lipsa de verticalitate a lui Cornel-Laurian Stoica și Daniel-Traian Tache, reprezentanții Europol au aflat adevărul direct de la un inspector șef: a precizat că intenția de modificare nu îi aparține. Decizia luată de cei doi mincinoși a fost prezentată ca și cum ar aparține celor din conducere, dar angajații EUROPOL au fost mințiți pe față.

„Cu asemenea personaje dispuse să execute orice doar pentru că au primit funcția prin împuternicire de la factorul politic, dacă ar primi mâine ordin să reorganizeze Poliția de Frontieră și să dea oameni afară, până la finalul zilei vă execută fără scrupule, pun lacătul pe instituție și dau drumul la câini.

Este inacceptabil ca la acest nivel să vedem fuga de asumare/responsabilitate, tendința de ipocrizie și de lipsă de verticalitate într-o instituție vitală cu obiective de impact asupra întregii societăți”, susțin reprezentanții EUROPOL.