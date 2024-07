Președintele Joe Biden a declarat duminică că nu urmărește să fie reales în funcția de președinte al SUA. Liderul american a făcut anunțul printr-o scrisoare postată pe contul său oficial de Twitter/X. Biden a spus că va vorbi cu națiunea în cursul săptămânii mai detaliat.

Joe Biden se retrage din cursa pentru realegerea sa la Casa Albă FOTO EPA EFE

UPDATE Kamala Harris spune că va solicita nominalizarea prezidențială a Partidului Democrat, după ce Joe Biden a susținut-o ca succesoarea sa în urma deciziei sale de a suspenda campania de realegere.

„Sunt onorată să am susținerea președintelui și intenția mea este să câștig și să obțin această nominalizare. În ultimul an, am călătorit în toată țara, discutând cu americanii despre alegerea clară în aceste alegeri importante. Și asta voi continua să fac în zilele și săptămânile următoare. Voi face tot ce îmi stă în putere pentru a uni Partidul Democrat – și a ne uni națiunea – pentru a-l învinge pe Donald Trump și agenda sa extremă a Proiectului 2025. Mai avem 107 zile până în ziua alegerilor. Împreună vom lupta. Și împreună vom câștiga”, a declarat Kamala Harris.

UPDATE Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a afirmat, duminică seară, că, după retragerea lui Joe Biden din cursa electorală, Convenţia Democrată de luna viitoare va fi „cu totul şi cu totul excepţională” şi a menţionat că evaluarea sa este că vicepreşedintele Kamala Harris are cele mai multe şanse de nominalizare. Detalii aici

UPDATE Preşedintele SUA şi candidat pentru un nou mandat la Casa Albă, Joe Biden, şi-a încheiat brusc campania pentru realegere duminică, după o criză politică ce a explodat după prestaţia sa dezastruoasă în prima dezbatere electorală împotriva rivalului său din noiembrie, Donald Trump, scrie EFE, care publică o cronologie a evenimentelor care au dus la acest deznodământ. Detalii aici

UPDATE După ce președintele Joe Biden a anunțat că nu va candida la realegere și că o va susține pe vicepreședinta sa Kamala Harris, democrații încep să se alăture apelurilor președintelui de a o susține pe Harris în fruntea listei democrate. Detalii aici

UPDATE Anunțul retragerii lui Joe Biden din cursa pentru un nou mandat la Casa Albă a stârnit un val de reacții din partea politicienilor, experților și celebrităților. Detalii aici

UPDATE Președintele republican al Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, îi cere lui Biden să demisioneze și spune că „perspectivele democraților nu sunt mai bune” cu Harris. Detalii aici

UPDATE Preşedintele Joe Biden planificase sâmbătă seară să rămână în cursa prezidenţială din 2024, dar duminică după-amiază a comunicat stafului său că se retrage, a declarat o sursă familiarizată cu această chestiune, citată de Reuters. Detalii aici

UPDATE Într-o primă reacție la anunțurile făcute de Joe Biden, fostul președinte Donald Trump și candidatul republican la alegerile prezidențiale a declarat pentruCNN că democrata Kamala Harris „va fi mai ușor de învins” decât Biden.

Trump a postat un mesaj pe Truth Social, în care spune că Biden „nu era apt să candideze la președinție și cu siguranță nu este apt să servească ca președinte”.

„Coruptul Joe Biden nu era apt să candideze la funcția de președinte și cu siguranță nu este apt să servească – Și nu a fost niciodată! A obținut funcția de președinte doar prin minciuni, știri false și fără a părăsi subsolul. Toți cei din jurul lui, inclusiv doctorul său și mass-media, știau că nu era capabil să fie președinte și nu era – Și acum, uite ce a făcut țării noastre, cu milioane de oameni trecând peste granița noastră, complet necontrolați, mulți din închisori, instituții psihice și un număr record de teroriști. Vom suferi foarte mult din cauza președinției sale, dar vom remedia foarte repede pagubele pe care le-a făcut. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!”

adevarul.ro