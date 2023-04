Fosta judecătoare clujeancă Adina Lupea, ieșită recent în pensie, a comentat că ”sistemul” îl iubește pe fostul ei coleg Cristi Danileț, care a reușit să fie primit în magistratură după ce a fost exclus de trei ori.

Adina Lupea a comentat pe Facebook decizia de luni a Înaltei Curți de Casație și Justiție, prin care Cristi Danileț revine în magistratură.

”Văd că e mare dezbatere publică că a revenit în magistratură colegul Cristi Danileț. Eu am doar câteva vorbe de zis, deși mărturisesc public ca la prima excludere cu tik tok-ul l-am contactat, deși nu vorbeam de ani de zile, să îi zic ca e nedrept. Așa am simțit eu, deși am avut de-a lungul anilor senzația, aproape de certitudine, că a pus pe cineva să îmi facă rău”, a scris Adina Lupea.

Potrivit fostei judecătoare din Cluj, contestațiile depuse de Cristi Danileț, împotriva deciziilor de excludere din magistratură au avut parte de ”complete favorabile”.

Din aceste complete, mai afirmă Adina Lupea, ar fi făcut parte și doi judecători promovați de la Curtea de Apel Cluj, la ICCJ, și care au ocupat funcțiile de președinte a instanței clujene.

”Mă întreabă lumea de ce după trei excluderi e din nou în magistratura. Pot specula multe, pot specula că era prea vocal și deranjant și că cineva, adică mai mulți cineva, au dorit să îl taxeze. Însă pot specula și în direcția opusă, că a avut mereu parte de completuri favorabile la ICCJ, din niciunul nu au lipsit foștii președinți ai CA Cluj. În ograda cărora a fost. Din ultimul complet au făcut parte șefa ICCJ, fosta președintă a Curții de Apel Cluj și doamna Alina Ghica, partenera sa de revocări în 2013, care din păcate nu prea cunoaște instituția abținerii. Acuma, că a avut noroc, că a fost nedreptățit sau că pur și simplu a avut dreptate, e tot o chestiune speculativă. Când din 4 acțiuni disciplinare în ultimii ani te alegi cu două de diminuare a salariului (că a mai fost una anterior) este cazul să îți pui întrebări. El, nu noi. Ultima pare foarte drastica, dar avea in spate încă trei abateri. Am doar câteva întrebări. Care magistrat în țara asta scapă de trei excluderi la ICCJ? … Nu sunt invidioasă pe el, însa întreb numai dacă a fost noroc chior sau sistemul mai are nevoie de el. Pentru ca obiectiv vorbind din astea te salvează doar doua chestiuni. Ori ești băftos cu acte, ori te-a răsplătit sistemul…”, a mai scris Adina Lupea, fost judecător la Curtea de Apel Cluj.