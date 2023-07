Frații Sorin și Bogdan Balogh, doi bombardieri clujeni arestați pentru trafic de droguri, au cerut o învoire să participe la înmormântarea tatălui vitreg. Inițial, Tribunalul Cluj a admins cererea, dar procurorii au contestat decizia și instanța superioară a întors decizia cu 180 de grade.

Ei au foist arestați preventiv în septembrie anul trecut, alături de Nandu Marinel Mureșan, după ce procurorii i-au prins cu 8 kilograme de droguri.

Sorin Balogh

Procurorii DIICOT Cluj susțin că la data de 16.09.2022 au dispus reținerea pentru 24 de ore a 3 inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc, efectuarea de operaţiuni, fără autorizație prealabilă cu substanţe susceptibile de a avea efecte psihoactive și deținere de droguri de mare risc, fără drept, pentru consum propriu.

Măsurile au fost dispuse după ce, la data de 15.09.2022, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Cluj împreună cu ofițeri din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj i-au surprins în flagrant pe 2 dintre inculpați, în timp ce transportau într-un autoturism, în vederea comercializării, cantitatea totală de 8,3 kilograme substanță cristalină 3-CMC.

În cauză s-a reținut faptul că, pe parcursul anului 2022, cei 3 inculpați au procurat, manipulat, stocat și distribuit substanțe susceptibile de a produce efecte psihoactive mai multor consumatori din județul Cluj.

În urma celor 4 percheziții domiciliare efectuate în cauză au fost descoperite și ridicate 3787,8 grame, respectiv 11, 7 grame 4-CMC, un grinder, 1.900 de euro și 2 telefoane mobile.

Nandu Marinel acuzat de jefuirea unei benzinării

Unul dintrei cei trei arestați, Muresan Nandu a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru comiterea unui jaf la benzinărie din Turda.

Nandu avea fața acoperită și a intrat in benzinaria de la intrare in Turda dinspre Alba Iulia, in momentul in care era numai un angajat, după care l-a imobilizat pe angajatul de serviciu și a furat 612 lei.

Dupa cateva zile de cercetari, politistii i-au retinut pe Nandu Muresan, in varsta de 22 ani, si Sorinel Muresan, de 28 ani, ca fiind principalii suspecti.

Cercetarile au fost extinse si s-a stabilit ca cei doi sunt recidivisti si, impreuna cu un minor, sunt suspectati de comiterea de sustragerea sumei de 460 de lei de la un turist cazat intr-un hotel din Turda.

Ulterior, Nandu a fost condamnat definitiv la opt ani de închisoare cu executare.