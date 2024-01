În urmă cu mai mulți ani, primarul Capitalei, Nicușor Dan a înființat asociația SOS Orașul în Cluj-Napoca Prin acest ONG s-a ”luptat” cu mai mulți dezvoltatori imobiliari. Acum, asociația este condusă de Mirabela Grădinaru, partenera edilului Capitalei. Asociația a pierdut câteva procese cu dezvoltatorul imobiliar One Mircea Eliade SRL, care a solicitat dizolvarea ONG-ului pe motiv de insolvabilitate. Însă, judecătorii clujeni au decis că SOS Orașul nu trebuie dizolvată.

În 2022, firma ONE MIRCEA ELIADE PROPERTIES SRL a dat în judecată asociația SOS Orașul cerând dizolvarea ei. Chiar dacă cei din asociație reclamă, mai curând, proiectele imobiliare din București pe diferite motive de nelegalitate, sediul asociației este înregistrat pe strada Henri Barbuse nr 3-5 în Cluj Napoca.

Motivul procesului este că, în opinia dezvoltatorului imobiliar, activitatea asociaţiei se rezumă la a ataca în instanţă proiecte de anvergură din Bucureşti, abuzând astfel de drepturile sale şi de a se folosi de imaginea dezvoltatorilor pentru a-şi promova propria imagine, acţionând astfel în scop nelegitim.

Între dezvoltatorul imobiliar și asociațiile care militau pentru protecția urbanistică au existat mai multe procese soluționate în defavoarea ONG-urilor, instanţele de judecată constatând legalitatea actelor ce au stat la baza proiectului disputat.

În acest fel, asociațiile au fost obligate să plătească cheltuieli de judecată în valoare de peste 41.587,75 lei.

Dezvoltatorul imobiliar spune că a încercat recuperarea sumelor prin executări silite, dar asociația este insolvabilă, astfel că banii nu pot fi recuperați. În baza acestui aspect, reprezentanții cer dizolvarea asociației, arătând că în ultimii doi ani fiscali SOS Orașul nu a mai avut venituri.

Inițial, Judecătoria Cluj-Napoca a dispus dizolvarea asociației, dar zilele trecute Tribunalul Cluj a întors decizia cu 180 de grade.

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a precizat că e o luptă inegală între dezvoltatori și cetățeni, dat fiind că primii amenință cu cheltuieli de judecată foarte mari.

„E o veste bună că dezvoltatorul One a eșuat în a dizolva un ONG care îi contestă proiectele (o decizie de vineri a Tribunalului Cluj). Săptămâna trecută a apărut însă un nou ONG care apară interesele ilegitime ale dezvoltatorilor (de data asta PUZ sector 2). Nu contest evident dreptul de asociere. Problema e că sunt mai multe ONG-uri care apără interesele dezvoltatorilor decât cele care apără interesul public. Și asta este o problemă de sistem”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Pe de altă parte, reprezentanții dezvoltatorului imobiliar au criticat decizia tribunalului clujean de a lăsa asociația să funcționeze în continuare.

”Procedura de executare silită nu a avut succes, deoarece reclamanții nu dispuneau de fonduri suficiente pentru a plăti integral cheltuielile de judecată (practic, ambele ONG-uri erau în insolvență). Legea prevede că, în cazul în care un ONG este insolvabil, orice parte interesată are dreptul de a solicita instanței dizolvarea și lichidarea acestuia. Deoarece One Mircea Eliade Properties nu a putut recupera integral datoria, a fost considerată parte interesată și a depus o cerere de dizolvare împotriva Asociației SOS Orașul. Această cerere legală a fost aprobată de Tribunalul Cluj-Napoca.

One Mircea Eliade Properties nu a pierdut acest litigiu, dar Tribunalul Cluj a decis că One Mircea Eliade Properties nu mai justifică un interes pentru a cere dizolvarea ONG-ului, întrucât datoria a fost recuperată integral. Conform noului Cod de procedură civilă, interesul reclamantului trebuie menținut pe parcursul tuturor etapelor unui proces (inclusiv în faza de apel). Nici măcar Tribunalul Cluj nu a crezut că One Mircea Eliade Properties a „pierdut” acest litigiu, deoarece a obligat și Asociația SOS Orașul să plătească cheltuieli de judecată suplimentare în valoare de 27.000 de lei către One Mircea Eliade Properties. Taxele de judecată sunt de obicei datorate de partea care pierde litigiul, dar în acest caz, cererea One Mircea Eliade Properties era legitimă, în timp ce ONG-ul care nu a plătit cheltuielile de judecată inițiale nu era. Din acest motiv, deși ONG-ul a „câștigat” recursul, a fost totuși obligat de Tribunalul Cluj să plătească cheltuieli de judecată suplimentare de 27.000 de lei către One Mircea Eliade Properties.

Sperăm că de data aceasta ONG-ul își va plăti cu bună știință datoriile și concubina lui Nicușor Dan nu va mai aștepta o altă procedură de executare silită și o altă cerere de dizolvare”, au transmis reprezentanții dezvoltatorului imobiliar.

Cine sunt afaceriștii imobiliari

În 2021, firma ONE MIRCEA ELIADE PROPERTIES SRL din București a declarat o cifră de afaceri de (atenție!) peste 263 milioane de lei, un profit de 95 milioane lei și doi angajați. Administratorul firmei este Buruiana Soare Miruna, unicul acționar este societatea ONE UNITED PROPERTIES SA care, la rândul ei este administrată de Capitanu Victor, Diaconescu Andrei Liviu, elvețianul Claudio Cisullo, cehoaica Magdalena Souckova, Dragic Augusta Valeria, Dragos Horia Manda și Diaconu Marius Mihail. Însă, beneficiarii ambelor societăți sunt Capitanu Victor și Diaconescu Andrei Liviu.

One United Properties este societatea prin care cel mai bogat român, Daniel Dines, fondatorul ”unicornului” românesc UiPath, face dezvoltare imobiliară.

Într-o AGA din 2021 a societății s-a aprobat ca Dines să facă parte din Consiliul de administrație al companiei imobiliare.

”Aprobarea numirii unui invitat permanent la sedintele Consiliului de Administratie, in persoana dlui Daniel Dines, respectiv in persoana unui reprezentant adecvat al dlui Daniel Dines, acceptat de membrii executivi ai Consiliului de Administratie.”

Pumn imobiliar în gura asociațiilor care reclamă probleme de urbanism

În replică, cei de la Asociația SOS Orașul arată că sentința pentru care s-a derulat procesul de executare silită prevedea ca plata daunelor să se facă în solidar cu Asociaţia Salvaţi Bucureştiul. De altfel, dezvoltatorul imobiliar a recuperat de la această asociație suma de 3.584,49 lei.

Aşa cum reiese din indicatorii din situaţiile financiare anuale, Asociaţia Salvaţi Bucureştiul realizează în mod constant venituri din activităţi fără scop patrimonial, venituri din care ar putea fi achitate sumele datorate, în solidar, de cele două asociaţii.

”Scopul real al demersului iniţiat de reclamantă (ONE MIRCEA ELIADE PROPERTIES SRL, n.red) este acela de stopare a posibilităţii pârâtei de a ataca în instanţă proiectele imobiliare dezvoltate sub marca ONE. Or, potrivit art.6 din Statutul Asociaţiei, scopul Asociaţiei este acela de „a se implica în dezvoltarea urbanistică a localităţilor, în protejarea patrimoniului arhitectural-urbanistic şi istoric, în protejarea mediului înconjurător, în apărarea proprietăţii publice, în cheltuirea judicioasă a banului public, în transparenţa decizională, în accesul la informaţiile de interes public şi în problematica activităţii de minerit din România”. În condiţiile în care reclamanta urmăreşte să împiedice pârâta să conteste eventuale nelegalităţi ale proiectelor imobiliare dezvoltate, este evident că interesul acesteia în demararea litigiului nu este unul legitim şi ar aduce atingere chiar obiectivului legitim menţionat la art.7 pct.14 din Statut, respectiv aceluia de „respectare a legalităţii în domeniul urbanismului, arhitecturii, construcţiilor, calităţii locuirii, protejării patrimoniului, protecţiei mediului, proprietăţii publice, cheltuirii banului public”, obiectiv ce se circumscrie interesului public de respectare a legalităţii în aceste domenii”, se arată în opinia Asociației SOS Orașul.

În dosar, reprezentanții asociației au arătat că un ansamblu rezidenţial realizat ilegal de o altă societate din grupul ONE a fost suspendat doar în urma unui litigiu iniţiat de un ONG, iar Asociaţia Salvaţi Bucureştiul are cel puţin 100 de litigii în care instanţele au constatat nelegalitatea unor autorizaţii de construire ori de desfiinţare.