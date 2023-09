Curtea de Apel și Tribunalul Brașov au menținut avizele și documentația în baza cărora urmează să se construiască masiv în zona Făgetului. Clujeanca Alina Chiriac și mai multe asociații pentru protejarea naturii au încercat anularea documentației în baza căreia a fost autorizat un ansamblu de case al firmei TI Trust Invest a familiei Căpușan. Primarul din Ciurila spune că lui nu i se pare că zona va fi masacrată pentru că în patrimoniul comunei sunt sute de hectare de pădure și pășune, iar locul unde ar urma să fie construite case nu face parte din aria protejată.

La începutul acestei luni, Curtea de Apel Brașov a emis o decizie prin care respinge cererile de anulare privitoare la avizele emise de Consiliul Județean Cluj și Primăria comunei Ciurila pentru construirea unui cartier de locuințe, al cărui beneficiar este firma TI Trus Invest SA, și a patru case pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Cluj. Problema acestor dezvoltări imobiliare constă în faptul că ele se edifică pe un spațiu care, în mod normal, ar trebui să fie protejat împotriva urbanizării.

”Autorizațiile au fost emise de consiliul județean cluj pentru Trust Invest, iar eu și Federația Coaliția Natura 2000 am cerut suspendarea acestor autorizații. Suspendarea a fost refuzată, dar urmează judecarea pe fond. La tribunal, efectiv nu a fost motivată această decizie, iar la recurs nu am primit motivarea. Prin PUG vor aduce cel puțin 4000 de locuințe care sunt pe o infrastructură subdimensionată pentru nevoile de acum, așa că va fi mult mai rău decât este acum în Florești. Se construiește peste zona protejată cu girul autorităților. PUZ-ul este din 2006 și potrivit legislației trebuia refăcut. Cu toate acestea autorizațiile au fost emise în 2022. Drumurile sunt făcute ilegal din 2018, iar acest lucru se poate vedea din Google Maps. Practic, ei au început lucrările înainte de emiterea autorizației de construcție. La pachet cu acest proiect mai este unul pentru case sociale, proiect al CJ Cluj, iar parcela pe care se vor construi are jumătate din suprafață care face parte din aria protejată. Casele se vor construi, practic, lipide de pădure. Garda forestieră Cluj nu ar fi trebuit să își dea avizul. Mai mult, se blochează accesul oamenilor spre pădurea Făget”, a declarat Alina Chiriac.

Primarul din Ciurila, Popa Teodor Cristinel, este, pe de o parte, încrezător în legitimitatea demersului de betonare a Făgetului și, pe de alta, perplex atunci când a fost întrebat de ce nu s-a luptat pentru natură. De asemenea, din declarațiile edilului transpare faptul că demersurile făcute de ecologiști pentru prezervarea zonei Făgetului sunt văzute de edil ca pe o luptă pe care el a câștigat-o!

”Doamna Chiriac a pierdut! PUZ-ul pentru cartierul de locuințe e aprobat din 2005! Păi cum să mă amendez singur?! Să spun că-s împotrivă?! Ideea e că doamna ne face probleme și acum pierde pe linie ! Normal că avem o zonă de protejat, dar sunt acte administrative! Plus că zona aia, în momentul de față, nu-i în aria protejată, nu-i în situl Natura 2000. Doamna Chiriac și asociațiile propune să se introducă în situl Natura 2000. Eu nu știu cu exactitate ce se face acolo. Zona comunei Ciurila este pe podium ca zonă verde, cu pădure, faune, etc. Să vorbim realitatea, maestre ! Avem 505 ha de pădure, vreo 700 hectare de pășune la care am introdus interdicție prin noul PUG să nu se construiască nimic, doar conform legii parc fotovoltaic, etc. Am făcut lucrurile astea și eu cred că stăm foarte bine din punctul de vedere al mediului”, a declarat primarul din Ciurila.

Judecătorul nu a văzut paguba betoanelor turnate în sânul naturii

La Tribunalul Brașov, judecătorul care s-a ocupat de acest dosar a văzut problemele invocat de o distanță atât de mare, încât cu greu ar mai fi putut distinge ceva.

”Motivele de nelegalitate a actelor administrative invocate de reclamanți – autorizarea executării unor lucrări de construcție în perimetrul și/sau la limita ariei protejate Sit Natura 2000, Făgetul Clujului – Valea Morii, de pe raza Comunei Ciurila (…) presupun cercetarea în profunzime a fondului cauzei, ceea ce nu se circumscrie condiției prevăzute de art.14 din legea nr.554/2004. În cauză, reclamanții nu au dovedit nici existența prejudiciului material viitor şi previzibil sau perturbarea previzibilă gravă a funcționării unei autorități publice sau a unui serviciu public, rezumându-se doar să susțină generic, că sunt afectate habitatele speciilor protejate, fără a învedera efectiv, considerentele pentru care apreciază că poate avea loc această afectare gravă a habitatelor speciilor protejate raportat la zona în care vor fi efectuate lucrările de construcție. Scopul instituit de legiuitor pentru suspendarea actului administrativ vizează evitarea producerii unei pagube iminente (inevitabile) şi consistente dacă nu s-ar suspenda executarea actelor până la soluționarea pe fond a cauzei, ori în lipsa unei probe certe și verificabile se apreciază că paguba iminentă lipsește în mod clar. Iminența producerii unei pagube nu se prezumă, ci trebuie dovedită de persoana lezată. Îndeplinirea condiției referitoare la paguba iminentă presupune administrarea de dovezi care să probeze iminența producerii pagubei invocate, sub acest aspect fiind lipsite de relevanță simplele afirmații făcute. Instanța nu poate avea în vedere în soluționarea prezentei cereri, argumentele legate de executarea unor lucrări neautorizate și consecințele produse de executarea acestora întrucât exced cadrului procesual. Având în vedere că suspendarea executării unui act administrativ este o măsură excepțională, măsura suspendării putându-se acorda doar atunci când executarea actului este de natură a cauza pagube grave, dificil de reparat și când există un argument aparent valabil de nelegalitate a acestuia, constatând că reclamanții nu au făcut nicio dovadă în acest sens, instanța va respinge cererea formulată de aceștia privind suspendarea actelor administrative a căror anulare o solicită, ca neîntemeiată. În ceea ce privește solicitarea pârâtei TI Trust Invest SA de acordare a cheltuielilor de judecată efectuate exclusiv pentru soluționarea cererii de suspendare, instanța reține că cererea de suspendare a executării actelor administrative a fost formulată ca și cerere incidentală în cadrul litigiului având ca obiect anularea actelor, astfel că instanța urmează să se pronunțe asupra cheltuielilor de judecată efectuate, inclusiv pentru cererea de suspendare, la momentul soluționării cauzei pe fond în condițiile art. 453 Cod procedură civilă”, arată motivarea din procesul de la tribunal.

La începutul acestei luni, Curtea de Apel Brașov a menținut decizia instanței inferioare.

Căpușan bine înfipt în afacerile imobiliare din Cluj

Firma TI Trust Invest aparține familiei Căpușan: este administrată de Ruxandra Căușan, asociații firmei sunt Vlad Căpușan și Nicolae Căpușan, cel din urmă fiind și ”capul” familiei. El este patronul complexului turistic Sun Garden, construit în zona comunei Baciu (jud. Cluj).

Spre exemplu, fostului şef al Poliţiei Cluj, chestorul ( r ), pesedistul Teodor Pop Puşcaş şi afaceristului din domeniul imobiliarelor, Nicolae Căpuşan, deţin, prin SC Euro Hunter, aproape 150 de hectare de luciu de apă, iar această afacere le-a picat fără să facă mare lucru.

Printre clienţii lui Căpuşan se numără persoane influențe din Cluj. Spre exemplu, fostul procuror Fabian Gyula, care a lucrat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj. În 2004, conducerea Asociației Fii Vechiului Mănăştur i-a vândut lui Căpuşan o bună parte din terenul deţinut cu doar 8 euro/mp. Pentru că ceilalţi membri din asociație au fost nemulţumiţi de tranzacţia făcută la un preţ sub-evaluat, ei au cerut rezilierea contractului. Chiar dacă documentul a fost anulat în urma deciziei instanţelor, clienţii lui Căpuşan au rămas cu terenurile respective.