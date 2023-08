Directorul ziarului Gazeta de Cluj, jurnalistul Liviu Man, a dezvăluit în cadrul emisiunii „Ce-i în gușă, și-n căpușă”, moderată de Cozmin Gușă la postul de radio Gold Fm, mai multe aspecte semnificative legate de transformarea municipiului Cluj-Napoca odată cu desfășurarea festivalului Untold. În discuție au fost aduse teme precum „păcatul originar” care stă la baza festivalului, strategia folosită de Emil Boc în cursa politică pentru viitoarelor alegeri prezidențiale din 2024, dar și implicarea Laurei Codruța Kovesi și a serviciilor secrete pentru a-l scăpa pe primarul municipiului Cluj-Napoca de belele.

Cozmin Gușă: Dacă ai fi în continuare la revista „Nu”, cum ar arăta prima pagină a săptămânalului dacă ar fi să descrie atmosfera de astăzi din Cluj?

Liviu Man: Cred că pagina întâi ar fi fost ocupată săptămâni la rând de isprăvile lui Emil Boc. Este incredibil cât de mult s-a schimbat acest om de când a ajuns primar în 2004, când i-a învins pe Ioan Rus și pe Gheorghe Funar. Pe de altă parte, și Clujul s-a schimbat foarte mult de atunci: unele lucruri s-au schimbat în bine, dar foarte multe lucruri s-au schimbat în rău. Dacă stau să mă gândesc, acum 30 de ani vedeam lucrurile în alb și negru, nu cum le vedem acum în foarte multe nuanțe de gri. Cred că ar fi fost foarte dure paginile de deschidere vizavi de ce face Emil Boc, ce face Partidul Național Liberal și ce face toată gașca asta din jurul lui, care a corupt orașul și care a făcut ca în Cluj, actualmente, să nu mai existe o opoziție. În Consiliul Local al municipiului, singura opoziție este cea pe care o fac câțiva consilieri de la USR, nu-mi place s-o recunosc pentru că nu-i simpatizez, dar sunt singurii care îi mai ridică probleme lui Boc. Domnii de la PSD sunt total adormiți, pentru că este un blat politic extraordinar între PSD și PNL, atât la nivelul județului, cât și la nivelul municipiului Cluj-Napoca, iar UDMR-ul este în tandem cu PNL-ul încă din 2004, de când a venit Boc la putere.

Cozmin Gușă: Să vorbim despre Untold. Aș vrea să ne spui istoria festivalului și să zăbovim și asupra lucrurilor bune sau rele, a influențelor care au modificat textura Clujului, adică acea parte conservatoare a orașului cu care nu mai putem să ne mândrim.

Liviu Man: Există un păcat originar la Untold. Untold a apărut în urma unei inițiative a unor domni de la Federația Share, care își doreau să facă acest festival, dar nu aveau bani. Au avut în cont 1667 de lei, adică 300 de euro și au făcut o cerere la Primăria Cluj-Napoca, unde din inițiativa primarului Emil Boc a fost făcut un proiect de Hotărâre a Consiliului Local, prin care respectivii domni au cerut un milion de euro din bugetul local ca să facă un festival numit Untold. Au cerut un milion de euro, dar au primit numai 500.000 de euro. Afacerea a început în felul următor: ei o venit cu ideea și cu 1667 lei, iar primarul Emil Boc, din banii strânși din taxe de la clujeni, a acordat 500.000 de euro unei organizații care până atunci nu făcuse absolut nimic. S-a dovedit din actele care au stat la baza acestei solicitări că ei ar fi trebuit să aibă cel puțin 10% din suma pe care o cereau, respectiv 50.000 de euro. Ei au avut 300 de euro. DNA-ul le-a făcut dosar, dar Bogdan Buta, care este actualmente membru fondator și proprietarul din față, că nu știm cine sunt proprietarii din spatele Untold, a ieșit din ecuație. DNA l-au urmărit pe asociatul lui, Vlad Pop, cu care se mândrea Emil Boc pe vremuri. După judecarea dosarului, Vlad Pop a fost condamnat definitiv pentru fals și uz de fals, pentru că a falsificat extrase de cont bancar care ar fi arătat că aveau 50.000 de euro în cont, când de fapt aveau doar 300 de euro. A primit 3 ani cu suspendare, deci nicio zi de închisoare și a fost obligat să dea înapoi cei 500.000 de euro. Surpriză! În instanță, la Tribunalul Cluj cât și la Curtea de Apel Cluj, întrebată fiind Primăria Cluj-Napoca dacă se constituie parte civilă împotriva lui Vlad Pop și a Federației Share ca să recupereze banii plătiți din bugetul local, a refuzat, a zis că nu se constituie parte civilă. Furi 500.000 de euro, nu faci nicio zi de pușcărie și nu mai trebuie să dai nici banii. Noroc că am observat gogomănia primarului, am scris în Gazeta de Cluj și am întrebat în baza Legii 544/2001 de ce nu s-a constituit parte civilă Primăria Cluj-Napoca, mai ales că instanța a stabilit că Vlad Pop a falsificat documentele. În urma interpelării noastre, Primăria Cluj-Napoca a deschis un alt proces în care s-a constituit parte civilă, după judecarea dosarului penal. Este un exemplu clar de neglijență dacă nu cumva este vorba de abuz în serviciu. Așa s-a născut Untold-ul, pe banii clujenilor, pe cei 500.000 de euro!

Cozmin Gușă: Untold-ul s-a născut printr-o fraudă, dar cine sunt Bogdan Buta și Vlad Pop? Au părinți sau rude care-i protejează? Că noi știm că Emil Boc nu rezistă la anumite presiuni. El e bățos, dar când vine un fost șef din Securitate sau de prin Partidul Comunist, nu mai rezistă.

Liviu Man: Bogdan Buta este fiul fostului șef al SRI Aiud, care se afla în funcție în perioada respectivă – 2014. Bogdan Buta nici măcar nu a fost inculpat, el a fost audiat în calitate de martor în acest dosar și toată măgăreața a căzut pe fostul lui asociat, Vlad Pop, care a luat vina asupra lui. S-a văzut cum și-a asumat această vină: nu a făcut nicio zi de arest și nicio zi de pușcărie și, dacă nu eram noi cu gura mare să interpelăm primăria, rămânea și cu banii.

Cozmin Gușă: În vremurile în care s-a făcut acel dosar și s-a judecat, Laura Codruța Kovesi era șefă pe la DNA, pe la Parchet? Știm că ea este cea mai bună prietenă a lui Emil Boc.

Liviu Man: Cred că dosarul a fost trimis în judecată în 2016-2017, dar este simptomatic faptul că Primăria Cluj-Napoca nu a vrut să-și recupereze dauna de 500.000 de euro. Nu că ar avea neapărat ceva de recuperat. Bănuiesc că Vlad Pop nu mai are absolut nimic pe numele lui, iar după ce va pierde procesul, va plăti până la sfârșitul vieții o parte din salariu. Nu înțeleg cum brandul Untold s-a mutat de pe Federația Share condamnată pe firma privată a lui Bogdan Buta, Untold SRL. Dacă ne uităm pe cifrele declarate de Untold SRL la ANAF, este o firmă care merge constant pe pierdere. Dacă ai o firmă care merge constant pe pierdere, dar cu o cifră de afacere tot mai mare, de ce mai faci Untold-ul?

Cozmin Gușă: Am citit mai multe articole de-a lungul vremii despre cum au fost protejați dealerii de droguri. Dacă s-a vorbit, cu precădere în ultimii 6-7 ani despre așa zisa „drogangeală”, întotdeauna s-a asociat treaba asta cu Untold-ul. Ce-ai ai simțit tu ca jurnalist, ca investigator, legat de protecția acestor traficanți și consumatori de droguri?

Liviu Man: Aici este o problemă. Din cauza faptului că Untold încheie de-a lungul anului contracte de publicitate cu presa locală și națională, informațiile care nu le sunt favorabile foarte greu ajung la suprafață. Anul acesta, la fel ca în ceilalți ani, cu o săptămână înainte să înceapă Untold au fost arestați 10-15 dealeri locali de droguri. Mesajul este: „numai noi, cei care avem legătură cu festivalul putem să vindem droguri, voi nu puteți”. În fiecare an se face câte o acțiune amplă de curățare a pieței de dealerii nedoriți, ca să vândă droguri numai dealerii preferați.

Cozmin Gușă: Nu avem nicio îndoială, se consumă droguri la festival. Eu am văzut niște priviri rătăcite, niște gesturi ale unor oameni care, acolo în puterea nopții, sunt duși cu pluta, sunt sub influența drogurilor.

Liviu Man: Absolut! A apărut un filmuleț chiar cu Bogdan Buta, cu proprietarul din acte al Untold SRL, surprins la această ediție a festivalului cum era total încremenit, într-o poziție nefirească, care din câte am înțeles e caracteristică consumării unui anumit tip de drog. Comunicatele date de Poliție au arătat că în fiecare zi au fost reținuți, se mândreau ei, 20-30 de indivizi care ar fi încercat să introducă droguri în incinta festivalului. Dincolo de acest aspect, cred că cel mai grav lucru care s-ar fi putut întâmpla a fost incendiul care a izbucnit în ziua de vineri, înaintea cu puțin timp de concertul Imagine Dragons. Focul a fost stins foarte repede, dar dacă s-ar fi extins, ar fi fost o nenorocire. Organizatorii au vândut din lăcomie mai multe bilete decât era capacitatea Cluj Arena. Chiar ei se mândreau că ar fi fost 120.000 de oameni în acel moment pe stadion. Afară mai presau vreo 20.000 de oameni care aveau brățări și voiau să intre la concert, dar care nu au mai fost lăsați să intre pentru că nu mai exista loc. Să ne gândim dacă incendiul respectiv nu ar fi fost stins foarte rapid ce s-ar fi putut întâmpla la o mișcare de panică. Ar fi murit sute de oameni, așa cum s-a întâmplat și în India la un festival. Pe lângă asta, Colectivul ar fi fost o glumă, dacă ne gândim la câți oameni ar fi murit numai din cauza lăcomiei organizatorilor.

Cozmin Gușă: În ultimii ani, pe diversele șcene, mesajele au devenit din ce în ce mai violente, mai explicite în sensul consumului de droguri, a violenței sexuale, mesaje care pun sub semnul întrebării nu numai intențiile organizatorilor, dar ne fac să chestionăm influența asupra minții consumatorilor. Ce fenomen s-a generat acolo în timp, în această evoluție a Untold-ului?

Liviu Man: Fiind vorba despre un festival care aduce atâtea nume cunoscute la nivel mondial, a devenit o chestiune de bonton și de socializare să participi la Untold. O întrebare foarte bună ar fi dacă vedetele media din București, care au împărțit zona VIP, și-au plătit biletele sau dacă nu cumva au primit invitații de la Bogdan Buta. Acesta este și unul dintre motivele pentru care incidentul cu incendiul a fost relatat de foarte puține mijloace mass-media de la nivel național. Pe de altă parte, cred că pentru sociologi, psihologi, pentru cei care analizează modul în care se comportă, cred că e o școală foarte bună pentru că ai foarte mulți oameni într-un loc și vezi cum sunt influențați de mesajele care li se transmit de pe scenă. Mai sunt și alte festivaluri de acest fel, cum este Tomorrowland în Belgia, unde identificăm același gen de muzică, același tipuri de comportament, consum de droguri. Ne putem gândi chiar la un experiment social. Sunt chestiuni care trebuie urmărite.

Cozmin Gușă: Se poate ca Untold-ul să facă parte dintr-o rețea care desfășoară un experiment social și care răspândește anumite mesaje, evident. Apropo de participanți, uitându-te la cei care au avut bilete la VIP, nu mirosea a parvenitism printre cei identificați acolo? Adică nu ai simțit că genul acesta de oameni de afaceri, oameni fără școală, ofițeri acoperiți, noii milionari și miliardari ai Clujului sau ai României sunt cei prezenți acolo?

Liviu Man: Evident! Aici este „meritul” lui Bogdan Buta și a celor din spatele lui, pentru că, să fim serioși, el este proprietar doar în acte, un fel de paravan. I-au chemat pe acești oameni pentru că își asigură protecția serviciilor secrete și a mass-media națională. Totul face parte din rețeta de falsificare a realității. De la an la an festivalul este tot mai mare, cuvintele care se folosesc despre festival sunt tot mai ditirambice, imediat o să aflăm că Untold este cel mai mare festival de muzică electronică din lume. Am înțeles că Bogdan Buta va deschide un festival Untold în Dubai, a mai deschis Neversea, Massif. Omul se tot extinde, deși Untold SRL este pe pierdere, dar organele statului nu-și fac treaba pentru că, probabil, nu au voie să-și facă treaba. Vedem o umflare a acestui festival pe gogoașa pe care se urcă Emil Boc prin care el își consolidează popularitatea în rândul electoratului tânăr. Adevărul că o bună parte din tinerii sub vârsta de 40 de ani îl votează pe Emil Boc pentru că organizează Untold. Nu pot să zic că nu are succes Emil Boc cu acest festival. Problema este că acest festival va scăpa de sub control dacă nu se vor lua măsuri. Primul avertisment a venit anul acesta cu acel început de incendiu.

Cozmin Gușă: Au fost de fapt două avertismente: cel cu incendiul și un altul neigienic moral și foarte periculos de tip „Gheboasă”. Tu și cei ca tine sunteți într-o minoritate nefiind de acord cu ceea ce a ajuns să fie Untold-ul sau sunteți într-o majoritate? Cum vezi lucrurile?

Liviu Man: Cred că din punct de vedere al mass-media suntem cu siguranță în minoritate, dar din punct de vedere a majorității tăcute nu cred. Sigur că HoReCa și taximetriștii câștigă, dar marea majoritate a orașului nu câștigă de pe urma festivalului. În schimb, este deranjată. Principalul parc al Clujului este închis nu numai patru zile cât ține Untold-ul, ci câte o săptămână înainte și după festival. Circulația, care oricum este foarte proastă în Cluj, a fost dată peste cap. Au venit foarte multe mașini, aici vorbim despre poluare. De asemenea, au fost schimbate traseele mijloacelor de transport în comun. Marea majoritate a populației din Cluj a suferit de pe urma Untold-ului.

Cozmin Gușă: Lumea crede că este un entuziasm general în Cluj din pricina Untold-ului, că-l aplaudă pe primarul Emil Boc și că el are de câștigat din toate punctele de vedere. Ne-ai spus că există, totuși, o majoritate tăcută care nu este de acord cu răscolirea orașului de un asemenea eveniment. Oameni care nu ar vrea să fie etichetat Clujul prin Untold, drogangeală, violență verbală. Dacă s-ar face o cercetare, dar mă gândesc că nu e nimeni curios, nici măcar Vasile Dîncu, ar reieși că astăzi Clujul înseamnă Untold, înseamnă droguri, înseamnă nopți nedormite și înseamnă și Emil Boc. Bănuiai la începutul carierei politice a lui Emil Boc că reflexele lui de aparatcic, de fost lider comunist al studenților din mediul universitar clujean vor precumpăni la un moment dat în activitatea lui?

Liviu Man: Nu, n-aș fi bănuit. Îl cunosc pe Emil Boc din studenție și s-a schimbat extrem de mult în comparație cu perioada în care era tânăr. Acum este un aparatcic perfect de o ambiție fără seamă, care toată ziua muncește pentru a fi reales. Exact cum era pe vremuri Nicolae Ceaușescu că dădeai de el peste tot, nu poți să deschizi o emisiune locală fără să-l vezi cum ori își bate coasa, ori deschide butoiul cu bere, ori merge la festivalul Untold, ori merge și își cumpără murături. Sunt știri cu Emil Boc zilnic, de parcă omul acesta nu merge în concediu, nu-și ia două zile libere, doar se prezintă pe el în spațiul public. Acum lumea asociază Clujul cu festivalul Untold, până acum municipiul era asociat cu Universitatea Babeș Bolyai, cu intelectualii din Cluj, cum este președintele Academiei Române. Acum este orașul Untold-ului.

Cozmin Gușă: De ce face Boc aceste eforturi? Vrea să revină în politica mare?

Liviu Man: Bineînțeles. El se visează președinte al României și toți cei care fac parte din anturajul lui cunosc acest lucru. Problema lui este că nu este susținut de către liderii PNL de la București. A fost premier, a văzut reîntoarcerea în poziția de primar al Clujului precum o retrogradare și marea lui ambiție este să ajungă președintele țării. Dacă va reuși sau nu, nu știu.

Cozmin Gușă: Ca să ajungă președinte trebuie mai întâi să treacă prin examenul viitoarelor alegeri locale. Crezi că este o înțelegere subterană să nu i se pună contracandidat în septembrie 2024?

Liviu Man: Absolut! Încă din 2004, când la mică diferență a fost înfrânt Ioan Rus de către Emil Boc, a avut loc marea împăcare între cei doi și au stabilit că Boc se ocupă cu politica și Rus cu afacerile.

Cozmin Gușă: Să nu uităm să spunem că Ioan Rus a fost șeful lui Emil Boc pe line de partid comunist. Rus era liderul studenților comuniști la nivel județean, iar Boc era subalternul lui șeful studenților la nivelul municipiului. Crezi că „sosul” acesta care nu mai este deloc bun la gust, chiar dizgrațios, de neingurgitat, în care trăiește Clujul astăzi a fost generat prin prisma influenței foarte mari a unor foști securiști, a securismului moștenit de dinainte de 1989?

Liviu Man: O să vorbesc despre un moment pe care puțină lume îl știe. Eram student când a început Revoluția și în data de 23 decembrie ne-am adunat toți studenții la Casa de Cultură a Studenților in sala mare să vedem ce e de făcut, că se vorbea de teroriști. Noi eram aproximativ 1000 de studenți în sală, iar pe șcenă și-au făcut apariția două personaje: Ioan Rus și Andrei Marga, care atunci erau asistenți universitari. Rus a avut o replică care m-a amuzat: „Asta am putut face și acum facem Revoluția”. Doar atât a avut de spus când el era șeful Uniunii Asociației Studenților Comuniști din Cluj. Ioan Rus a ajuns un potent om de afaceri, ministru de Interne de mai multe ori. Andrei Marga a ajuns rector al Universității Babeș Bolyai, ministrul al Educației, iar acum este mai retras. Toate lucrurile, cred eu, își au originea în această șcenă la care am participat ca student în 23 decembrie 1989. Cred că există o legătură dacă ne uităm la marile scandaluri care au avut loc în Cluj: Banca Dacia Felix, Partidul Unității Naționale Române, Caritas. Cel mai îngrijorător este faptul că nu există o opoziție politică în Cluj, pentru că bătând palma cei de la PNL cu cei de la PSD, la Cluj nu există niciun fel de opoziție. Avem 2-3 voci disparate de la USR, avem societatea civilă prin grupul „Clujul Civic” unde este Szakáts István, care se implică, iar în presă sunt doar eu și Liviu Alexa. În rest, în Cluj este bine și liniște.

Cozmin Gușă: Crezi că Emil Boc a scăpat din multele belele despre care se vorbea pentru că a beneficiat de serviciile fostei sale colege de facultate Laura Codruța Kovesi? Liviu Man: Eu cred că a beneficiat nu numai de sprijinul Laurei Codruța Kovesi, cred că a fost susținut de către sistem. Dacă nu era sistemul securist să-l susțină pe Emil Boc ar fi pățit-o de multă vreme.