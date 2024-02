De-a lungul anilor, Justiția din Cluj și-a câștigat o reputație controversată, cu personaje precum Cristian Danilet sau procurori precum șeful DIICOT Cluj, Mircea Hrudei, contribuind semnificativ la aceasta.

Odată, problema majoră era reprezentată de faptul că o parte semnificativă a corpului de magistrați avea origini comuniste și legături strânse în servicii și politică. Ulterior, a apărut o generație mai modernă, cu influențe hipsteriste, și încă una extrem de tânără și în proces de formare profesională.

Astăzi, Justiția din Cluj se confruntă cu un nou test dificil. Este vorba despre cazul Buta, un milionar din categoria gulerelor albe ale orașului. La prima vedere, acest test ar trebui să fie unul ușor de trecut.Da, daca nu ar fi uratele precedente din trecutele si scandaloasele cazuri de pedofilie in care sexul abominabil cu minori a fost acoperit cu sentinte uluitoare, nesimtite, sfidatoare. Avem pentru voi azi trei cazuri, toate din Cluj, toate matrasite ingrozitor de cinic de judecatorii clujeni. Asa se va intampla si cu cazul Buta? Sa patrundem adanc in istoria recenta a acestor cazuri strigatoare la cer. Sursa: ziardecluj.ro

Cazul pedofilului Codreanu

Omul de afaceri Ioan Codreanu, 60 de ani, proprietarul milionar al multor spatii comerciale valoroase din Cluj-Napoca, a fost trimis în judecată în noiembrie 2012 pentru că a întreținut relații sexuale cu o fetiță de 12 ani. Nu s-a oprit aici, a lasat-o si pe sora fetitei, tot minora, cu burta la gura. Dupa cativa ani de procese, pedofilul Codreanu a scapat cu 2 ani de inchisoare CU SUSPENDARE. Motivarea judecatorilor? “Face parte dintr-o familie onorabila”. Povestea a început în octombrie 2011, iar părinții au făcut tot posibilul pentru ca pedofilul să fie pedepsit. Am fost la poliție și la Protecția Copilului, dar mi-au spus că nu pot face nimic fără probe. În 21 iunie 2012, am reușit să îl prindem în fragrant pe Codreanu, în Gheorgheni, lângă Interservisan, în timp ce făcea sex oral cu fiica mea mai mică. Au fost martori care au povestit că acest bărbat avea închiriată o garsonieră și acolo duce fetele, dar în rest pozează într-un domn respectabil. Am intrat la bănuieli când am văzut ca fiica mea venea acasă cu importante sume de bani, 10 – 20 de milioane de lei primite de la bătrân. A ajuns să nu mai vorbească cu mine și să spună că pleacă de acasă. Avea telefoane scumpe și haine primite tot de la el, pentru favorurile sexuale. Este vorba de corupere de minori. Asta a făcut”, a povestit Victoria Cândea, mama fetei.

Despre experiențele sexuale petrecute în prezența ori asupra sa, partea vătămată descrie evenimentele petrecute într-un apartament din cartierul Gheorgheni, când inculpatul a condus-o într-o garsonieră spunându-i la ieșire din mașină să își pună gluga pe cap, fie despre evenimente petrecute într-o garsonieră situată în Cluj-Napoca, pe Bulevardul Muncii, unde partea vătămată a văzut două sau trei fete ”cam ca și mine, dar cu sânii mai mari”, iar una dintre ele s-a angajat într-un act sexual oral cu inculpatul, în timp ce partea vătămată i-ar fi făcut masaj la tâmple, iar la finalul căruia inculpatul a ejaculat. Partea vătămată nu a identificat niciuna dintre locații în teren, însă detaliile concrete pe care le oferă (inculpatul i-a spus să își pună gluga în cap, cel mai probabil pentru a nu fi văzută de locatari și pentru a-i ascunde vârsta, căci era puțin probabil să fie recunoscută; în garsoniera de pe b-dul Muncii mai erau ”încă doi bărbați care stăteau în hol lângă ușă și nu aveau treaba noastră”, prezențe relativ obișnuite în același perimetru cu persoane de sex feminin angajate în diverse acte sexuale pentru sume de bani, adică proxeneți; descrierea orgasmului masculin și a ejaculării, în condițiile în care experiențele de natură sexuală ale minorei erau minime sau inextitente la vârsta de 12 ani), conduc la concluzia că a fost prezentă în acele locuri unde a fost dusă de inculpat”, precizează anchetatorii.

Cazul pedofilului Gianfranco Gallani

Gianfranco Gallani, zis Franco, avea 75 de ani şi locuia în casa fostei lui soţii, dintr-o comună din Cluj. Pe Livia, care locuia în acelaşi sat, a cunoscut-o în decembrie 2020, după ce fratele fetei, Zoro Gaspar., a luat-o de mână şi a dus-o în casa italianului.

Fetiţa s-a mutat la Franco şi „a început o relație de concubinaj”, precizează DIICOT. Italianul nu s-a ascuns de ochii lumii: din martie 2021, a început să posteze pe pagina lui de Facebook pozele pe care i le făcea Liviei în casa sau în maşina lui, iar două luni mai târziu, spun procurorii, el a organizat o petrecere de „nuntă” și i-a dat un „inel” copilei de 13 ani.

Abuzul sexual a durat şase luni, până în iunie 2021, când Livia a plecat la sora ei, în Timișoara. Franco a mers după ea şi a adus-o înapoi. Însă, din acel moment, fata „a refuzat relațiile sexuale cu cetăţeanul italian, fără să fie forțată să le întrețină din nou”, subliniază judecătorul de la Tribunalul Cluj care a decis că bărbatul poate fi cercetat în arest la domiciliu!!!

„Va împlini în luna martie 76 de ani, starea lui de sănătate este relativ precară, iar în detenție se pare că nu primește medicamentele necesare ținerii sub control a bolilor de care suferă”, a motivat judecătorul. Dar cel mai greu de acceptat in acest caz este aprecierea procurorilor DIICOT care in rechizitoriu sustin ca fetia de 13 ani AVEA DISCERNAMANT!

Si cum sa nu fie alterata viziunea magistratilor clujeni despre actul sexual cu minori cand ditamai procurorul general de la acea vreme, imbecila de Gabriela Scutea, acum pensionata, spunea PUBLIC.

Cazul Nana – bordelul clujean cu minore pentru politicieni si afaceristi

Din 2003 si pana in 2006, politicienii, sportivii, poliţiştii, afaceristii şi artiştii din Cluj frecventau “Nana”, o discreta casă de toleranţă din centrul oraşului unde patroana Natalia Strechi, o codoasa moldoveanca îşi primea selecta clientelă cu Ecstasy şi cu marijuana, iar unele dintre “fetiţe” nu aveau nici 15 ani…

In 2006, două dintre fetele pe care aceasta le angajase pe post de dansatoare s-au revoltat, plângându- se oamenilor legii că sunt puse să se prostitueze. “Ancheta” a fost taraganata patru ani şi ţinută secretă până în 2010, an in care dosarul a ajuns la instanţă.

Singura vizată în acest proces a fost matroana, care a fost judecată în stare de libertate şi care, între timp, s-a măritat, fiind acuzată doar proxenetism si de trafic de minori, căci unele dinc ele 20 de angajate ale clubului-bordel aveau 14, 15 ani.

La dosar existau şi interceptări telefonice ale unor convorbiri între prostituate, în care sunt pomenite numele unor personaje cunoscute, cum ar fi cântăreţul Tudor Chirilă sau fotbalistul Tibi Bălan.

Angajatele de la Nana aveau instrucţiuni clare din partea matroanei, care le urmărea în club fiecare mişcare atunci când ele erau puse să le ţină companie unor bărbaţi.

“Natalia era tot timpul în bar şi ne supraveghea. Ne trimitea bilete prin barmani, în care scria: «Zâmbeşte». «Mai comandă ceva ». «Fii amabilă». «Stai mai dreaptă »”. Ne punea să comandăm băuturi scumpe, să facem consumaţie, iar dacă beam prea mult, ne dădea un energizant şi cafea”, le-a mărturisit anchetatorilor Victoria C., care pe atunci nu avea nici 15 ani…

Cazul a fost la un moment dat secretizat, atat de stresati erau politicienii si afaceristii clujeni sa nu afle opinia publica ce faceau pe acolo.

Singura care a platit cu inchisoarea pentru proxenetism a fost codoasa Natalia.

TOTI “consumatorii” de carne de minore au scapat fara nicio pedeapsa.

Au trecut deja doua saptamani de la declansarea scandalului Buta, patronul Untold care a intretinut relatii sexuale cu doi minori de 16 ani.

Bogdan Buta nu a fost chemat la audieri, mai mult, nu are inca nicio calitate in dosar.

Se musamalizeaza?