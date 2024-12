Stirea negocierii am aflat-o de la dl. Romeo Couti, bun cunoscător al problemei româno-maghiare, 15 ani de zile director TVR Cluj, conectat cu oameni din diverse servicii de informații, cu ajutorul cărora a si scris cartea ,,Lebăda neagră de pe Balaton”, referitoare la Viktor Orban.

Cert este că UDMR vrea director SRI din partea comunității maghiare de mult timp, fapt expus public chiar de Kelemen Hunor în publicația globalistă ,,Revista 22″: ,,Eu zic că nu va fi o tragedie. Nu ar fi nicio problemă pentru România să fie un sef al unui serviciu din partea comunitatii maghiare.”

Un lucru la fel de cert este că Viktor Orban a impus deja în România un membru CSAT prin ministrul de finanțe și unul în comisia parlamentară SIE, fapt fără precedent până acum. Cert este că Ungaria prin UDMR are si Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin care se va face preconizata regionalizare. Ingerința pe față în zona de siguranță națională a României deja s-a produs din partea Ungariei.

Simplul fapt că se ia în discuție și preluarea conducerii SRI de către Ungaria înseamnă un lucru extrem, extrem de grav, iar preluarea propriu-zisă ar reprezenta repetarea Dictatului de la Viena.

Am atras atenția de trei ani de zile la Băile Tușnad asupra agresiunii pe care Viktor Orban o exercită asupra României! Nicio televiziune cu largă audiență nu m-a chemat să dau explicații, deși mă știau. Mi-au sărit în cap grămadă de suveraniști, spunându-mi că nu înțeleg marea politică a lui Viktor Orban, deși am explicat că întreaga lui politică internă și externă are un singur obiectiv: Transilvania. Am fost luat de extremist, de nebun, obsedat de „problema maghiară”, când eu am fost obsedat de fapt de problema românească.

Tot ce am spus în trecut, iată, se adeverește astăzi. Recunosc asta până si cei care au luat în derâdere prezența noastră la Băile Tușnad, Ion Cristoiu, care până în prezent nu vedea nicio problemă maghiară, spune acum că ,,ungurii nu mai vor Transilvania, ci întreaga Românie”. Da, chiar în situația asta s-a ajuns.

Mai sunt și alții care mă priveau „suveranist- superior” dar care în sfârșit si-au dat seama de realitate. Le mai zic un lucru: dacă Kelemen Hunor (a se citi Viktor Orban) va prelua conducerea SRI, faza cu amenzi, poliție la ușă de dimineață, etc, se va transforma pentru mulți naționaliști, patrioti, suveraniști, sau cum vreți voi să-i numiți, în ceva mult mai grav. Lăsați la o parte iluziile, speranțele, măcar în al 12-lea ceas, că Ungaria, indiferent de aliați, ne va cruța.

Soluția, care este soluția? Echilibrarea forțelor combatante din punct de.vedere logistic odată cu trecerea naționalismul românesc peste „suveranismul” care nu a înțeles că globalismul nu se combate printr-un altfel de globalism….posibil să fie prea târziu: neînțelegerea lucrurilor, amatorismul, trădările, lipsa de caracter, prezența comenzilor, uneori prostia propriu-zisă sau naivitatea si-au spus extrem de greu cuvântul.

Acesta este cruntul adevăr si rezultatul se simte! Doar Dumnezeu, dacă se milostiveste de noi ne mai poate salva. Dacă nu se va întâmpla, înseamnă că ne lasă să înghițim și această lecție amară pentru a ne da seama ce avem de făcut pe viitor.

Până atunci, ,,stați în case că ne bagă în stare de urgență”! Vă anunț, că fără nicio stare de urgență, ăștia ne-au băgat de 35 de ani, în starea de străinătate, cucerindu-ne fără război.

