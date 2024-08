Pentru al treilea an consecutiv, Kozel este partenerul unuia dintre cele mai cunoscute evenimente

din Europa dedicate pasionaților de muzică, UNTOLD. Anul acesta, Kozel le va oferi participanților o

nouă zonă de experiență în cadrul festivalului, special creată pentru a-i încuraja să interactioneze și

să se distreze. Festivalierii vor fi întâmpinați cu numeroase premii, provocări și surprize.

„Suntem încântați să aducem din nou Kozel la UNTOLD. Anul acesta vom îmbunătăți și amplifica

experiența Kozel întâmpinându-i pe festivalieri cu mai multe zone Kozel, mai mulți tapsteri, pentru o

servire mai rapidă și cozi mai mici la bere, mai multe sortimente și ritualuri inedite, între care unele

care se pot savura numai în cadrul festivalului UNTOLD. Pe lângă barul supradimensionat, care oferă

și o perspectivă panoramică asupra festivalului, vom avea și o terasă de dimensiuni mari și vom crea

o nouă zonă de socializare, numită „Kozel Meeet”, special organizată pentru a-i încuraja pe cei

prezenți să interactioneze, să se cunoască și să se distreze. Kozel crede că „la orice masa mai este

întotdeauna loc de un prieten” și acest gând a ghidat întreg programul de activare prin care urmărim

să aducem oamenii împreună…la o bere țapănă,” a declarat Iulia Andreșoiu, Vicepreședinte

Marketing Ursus Breweries.

Experiența VIP, de la 12 metri înălțime, și sortimente în premieră la festival

Și la această ediție UNTOLD, tapsterii Kozel sunt pregătiți să ofere o experiență inedită de degustare

a berilor Kozel Premium Lager și Kozel Dark, respectând ritualurile de servire care pun în valoare

aroma de caramel prăjit a berii brune sau echilibrul, subtil amărui, al berii lager. Festivalierii vor

putea testa ritualul consacrat de servire cu crustă de miere și scorțișoară, dar și pe cel cu ciocolată,

disponibil doar la UNTOLD. Barul Kozel va fi ușor de recunoscut, după dimensiunea impresionantă de

12 metri înălțime. Experiența Kozel va fi completată și de o terasă de mari dimensiuni, unde

festivalierii se vor putea răcori cu o bere proaspătă la draught sau delecta cu ritualurile interesante

de servire. În plus, ei vor avea ocazia să încerce două sortimente prezente doar în cadrul festivalului:

Kozel White, o bere cu un conținut mai scăzut de alcool, cu arome fructate, sau Kozel 0.0%, o bere

fără alcool, pentru orice ocazie. Alături de bere, aici oamenii vor găsi și o zonă cu mai multe

provocări și vor putea câștiga premii care să le amintească mereu de festival. Unul dintre premii va fi

chiar posibilitatea de a avea acces în zona lounge de deasupra barului.

O nouă zonă de experiență: „Kozel Meeet”

În premieră, anul acesta Kozel organizează o nouă zonă de experiență, „Meeet”, un loc în care cei

prezenți pot participa, fie că sunt singuri sau cu grupul de prieteni, la jocuri de echipă, special

concepute pentru a-i încuraja să interacționeze și să se distreze împreună. Sub îndemnul

„Întotdeauna e loc pentru încă un prieten!”, în zona „Meeet”, festivalierii vor fi încurajați să lege noi

prietenii, să participe la diverse provocări împreună, având și ocazia de a câștiga numeroase premii.