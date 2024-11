În urma unei investigații minuțioase, echipa Gazetei de Cluj a descoperit ce nu voia nimeni să se afle: lista completă a bo(c)tilor care au crescut sub aripa generoasă a lui Emil Boc. Practic, acești oameni sunt mai norocoși decât trifoiul cu patru foi, iar combinația „loc de muncă la stat + carnet de partid PNL” pare să fie rețeta secretă a succesului.

Radu Moisin, fost viceprimar și actual deputat, pare că s-a născut cu cheia de la Primărie în mână. Nu știm dacă Boc i-a făcut un cadou la botez, dar conturile lui au crescut direct proporțional cu fidelitatea față de „șefu’”. Ovidiu Cîmpean, omul responsabil de proiectele mari și „smart” ale orașului, este expert în cum să faci să sune bine niște hârtii de licitație, în timp ce îți crești și averea. Probabil e la fel de „smart” și când vine vorba de declarațiile de avere. Mircea Moroșan, primar de Huedin, arată că dacă ești suficient de loial și puțin talentat la combinații, Bucureștiul nu e singura capitală unde poți să te „descurci”. Și, nu în ultimul rând, Mircea Abrudean, care a început ca prefect, a făcut o escaladare fulminantă până la poziția de Secretar General al Guvernului. Evident, fără vreo legătură cu prietenia strânsă cu Boc. Totul pe competențe, evident.

Radu Moisin, în prima declarație de avere pe care am putut să o găsim, datată din anul 2012 avea doar un Ford Mondeo din 2006 și funcția de viceprimar la Primăria Cluj-Napoca, pe parcursul unui an încasând 40.214 de lei. Pe atunci ai putea spune că era un om simplu. În anul 2013 acesta a devenit consilier local iar pe declarația lui de avere s-au pogorât ca prin minune 3 terenuri intravilane în Municipiul Cluj-Napoca. Nu orice fel de terenuri ci unele cu mărimi considerabile: 470m2, 340mp2 și 200m2. Toate acestea obținute prin acte de vânzare cumpărare. Foarte ciudat cum a reușit să achiziționeze terenurile acestea având în vedere că singurele lui venituri declarate pe anul 2012 au fost cele venite de la Primărie, suma de 40.214 lei de care vorbeam mai devreme. De asemenea, tot printr-un act de vânzare cumpărare și-a achiziționat o casă de 173,9 m2. Aceea am putea să o justificăm prin creditul „Prima casă” pe care l-a făcut tot în anul 2012, credit în valoare de 57.000 de euro urmând să îl plătească în 20 de ani de la data obținerii acestuia. La un calcul simplu, putem spune că Radu Moisin mai are de plătit încă 8 ani rate pentru acest credit dar vom vedea imediat cum s-a descurcat în următorii ani căci declarația de avere pe 2013 se încheie aici.Era mai bogat cu 3 terenuri, o casă și avea rate la bancă 20 de ani. În 2014 nu s-au schimbat prea multe pe declarația de avere, numai veniturile s-au mărit și veneau anul acesta din 2 părți: 8916 lei net de la postul de consilier local și 35000 lei net de la biroul lui de avocatură. În 2015 vinde 2 dintre cele 3 terenuri deținute pentru suma de 110.000 de euro. În 2020 au răsărit alte 2 terenuri intravilane pe declarația de avere, unul în Cluj, altul în Florești, cât și 3 noi terenuri agricole, pare că statutul de funcționar public l-a făcut să înflorească din ce în ce mai tare, pe an ce trece. Cine ar fi crezut că acea cheie a succesului despre care se tot vorbește se afla tocmai în administrațiile locale și naționale.

Declarația de avere pe 2024 a deputatului Radu Moisin reflectă o situație financiară de invidiat, cu o combinație de proprietăți, investiții și venituri care conturează o stabilitate materială solidă. La capitolul bunuri imobile, Moisin deține un teren intravilan de 381 m² în Cluj-Napoca, achiziționat în 2014, alături de alte terenuri mai mici, precum unul de 44 m² cumpărat în 2016 și un teren agricol de 1.000 m² în comuna Mărișel, dobândit în 2024. Pe lângă terenuri, portofoliul său imobiliar include două apartamente, unul de 146,51 m² construit în 2016 și altul de 93,58 m² moștenit în 2020. Soția sa contribuie cu alte două apartamente, dintre care unul de 74,40 m² achiziționat în 2016 și altul de 49,69 m² cumpărat în 2024.

Pe lângă proprietăți, Moisin deține două autoturisme Mercedes fabricate în 2015, un C250 și un CLA, care completează un stil de viață confortabil. La capitolul active financiare, deputatul are conturi bancare consistente, cu solduri cumulate care depășesc 50.000 EUR, în diverse monede. Printre acestea, un cont de 25.000 CHF deschis în 2022 și unul de 20.000 EUR deschis încă din 2014. Alte conturi mai mici în RON și EUR contribuie la acest portofoliu diversificat.

Investițiile deputatului includ acțiuni la companii precum OMV Petrom, cu o valoare de peste 46.000 RON, și la Banca Transilvania, alături de alte plasamente mai mici la firme locale. Pe lângă acestea, Moisin a acordat împrumuturi personale în valoare totală de peste 210.000 RON și 10.000 EUR, confirmând o poziție financiară solidă și bine întreținută.

Veniturile anuale ale familiei sunt la rândul lor semnificative. Moisin a încasat un salariu de 137.256 RON din funcția de deputat, la care se adaugă 134.355 RON obținuți din avocatură și 5.047 RON din dividende la investițiile sale. Soția sa, angajată ca expert la ANCOM, a câștigat 106.225 RON, completând veniturile familiei cu 11.000 RON obținuți din închirierea unor proprietăți. Cu o astfel de declarație, Moisin ilustrează cum politica și managementul financiar pot merge mână în mână pentru a construi o situație materială de invidiat.

În 2010, Ovidiu Cîmpean, mare șef al Serviciului Relații Comunitare și Turism din Primăria Cluj-Napoca, și-a depus declarația de avere cu un stil minimalist extrem: goală-goluță, fără nicio urmă de bunuri, datorii sau măcar un credit. O capodoperă a simplității, aproape Zen, în contrast total cu complexitatea funcției sale. Pare că omul trăia din aer și se hrănea cu idealuri – o poveste demnă de manualul de „Cum să reușești în administrație fără nimic în buzunar”. Simplu și transparent, ca o fereastră deschisă într-o noapte fără stele.

Ovidiu Cîmpean și soția sa, Andra-Maria, formează un duo financiar bine organizat. Pe lângă apartamentul de 81 m² din Cluj-Napoca și Volvo-ul din 2021, declarația de avere evidențiază și contribuțiile financiare ale soției. Andra-Maria a obținut 32.865 RON venit salarial de la Termoficare Napoca SA, 42.222 RON indemnizație de maternitate și 6.822 RON alocație pentru copil. În plus, a încasat dividende în valoare de 6.048 RON de la SC Urban Setup SRL, companie la care este asociată împreună cu soțul. Cuplul împărtășește, de asemenea, investițiile bursiere, conturând un portofoliu solid atât pe plan local, cât și internațional, gestionat cu atenție. Semnătura comună de pe declarație arată o gospodărie financiară bine pusă la punct, unde fiecare contribuie la stabilitatea materială.

În declarația de avere din 2012, Mircea Moroșan, primarul din Huedin, pare să fi adoptat o strategie financiară mai degrabă minimalistă. Pe lângă acțiuni în valoare de doar 7.000 de lei, documentul, scris cu un stil caligrafic îndoielnic, arată o lipsă de entuziasm birocratic. Să fi fost asta o reflectare a vremurilor grele sau doar o încercare subtilă de a nu atrage atenția asupra valorilor modeste declarate? Oricum ar fi, hârtia mai mult spune povești despre un om cu un pix grăbit decât despre un edil cu ambiții mari.

Mircea Moroșan, primarul orașului Huedin, și soția sa, Viorica Adriana, par să formeze un cuplu bine ancorat în stabilitatea financiară în 2024. Mircea, pe lângă venitul anual de 127.651 RON ca primar, contribuie și cu 18.000 RON din funcția de membru în Consiliul de Administrație al Asociației Regionale Bazin Hidrografic Someș Tisa. Soția sa, medic la Spitalul Orășenesc Huedin, aduce în casă un venit generos de 190.107 RON, provenind din salariu și gărzi. Pe lângă terenurile intravilane și agricole moștenite, familia deține o casă de locuit de 260 m², o casă de vacanță de 126 m² și un apartament de 77 m². De asemenea, ei conduc două autoturisme, un Mercedes din 2014 și un Volvo din 2018, și dispun de economii semnificative în conturi bancare, cumulate la peste 500.000 RON. Cu un asemenea portofoliu, cei doi demonstrează o gestionare prudentă a veniturilor și bunurilor, reflectând o gospodărie bine echilibrată.

Mircea Abrudean, membru în Consiliul de Administrație al CS Tetarom SA în 2017, își detaliază cu precizie bunurile în declarația de avere. Printre acestea se numără trei terenuri în Cluj-Napoca, dobândite prin cumpărare între 2007 și 2016, cu suprafețe variind de la 14 mp la 4.660 mp, împărțite în diferite cote de proprietate cu alți titulari. De asemenea, familia deține un apartament de 180 mp în Cluj-Napoca, achiziționat în 2013 și împărțit în coproprietate cu soția sa, Ramona. Declarația, completată cu atenție, reflectă o gestionare meticuloasă a patrimoniului, oferind un tablou clar al averii familiei.

Declarația de avere din 2024 a lui Mircea Abrudean, secretar general al Guvernului, reflectă o situație financiară solidă și bine organizată, în care atât el, cât și soția sa, Adina, contribuie semnificativ. Mircea deține mai multe terenuri în Cluj-Napoca, Salicea și alte zone, dobândite prin cumpărare sau dare în plată, precum și un apartament spațios de 213 m² achiziționat în 2020 împreună cu soția sa. Veniturile sale includ salarii de la Secretariatul General al Guvernului (84.762 RON) și alte funcții, alături de dividende în valoare de 75.564 RON de la Skyview SRL și chirii de 29.558 RON. Soția sa, Adina, este director adjunct la Curtea de Conturi a României, cu un venit anual de 132.901 RON, și contribuie la venitul familiei cu o sumă similară din chirii. Familia dispune de economii și investiții semnificative, inclusiv depozite bancare, împrumuturi acordate și active mobile în valoare de 30.000 EUR, ceea ce indică o gestionare prudentă și diversificată a resurselor.

Cheia succesului pentru bo(c)ții lui Boc și familiile lor pare să fi fost, paradoxal sau nu, locul călduț de muncă la stat. Cu funcții strategice bine plasate în administrație și instituții publice, aceștia au transformat salariile din bugetul de stat în oportunități de creștere financiară personală. Terenuri, apartamente spațioase, conturi grase și investiții bine calculate sunt doar câteva dintre beneficiile pe care le-au acumulat de-a lungul anilor. Rezultatul? O prosperitate pe care mulți o privesc cu invidie, iar alții cu suspiciune, în timp ce pentru ei succesul rămâne bine cimentat în avantajele unui sistem care le-a devenit aproape un business de familie.