Prețurile locuințelor au crescut mai rapid în 2024 comparativ cu 2023, cele mai mari scumpiri fiind înregistrate în Brașov, în timp ce cele mai scumpe cartiere rămân în București și Cluj-Napoca.

Conform Indicelui Imobiliare.ro, prețul mediu solicitat la nivel național pentru locuințe era de 1.510 euro/mp util în ianuarie 2024. Până la începutul lunii decembrie, acest prag a fost depășit, ajungând la peste 1.700 euro/mp util, ceea ce reprezintă o creștere de 13% într-un interval mai mic de un an.

În Cluj-Napoca, media prețurilor la vânzare se apropie de 3.000 de euro/mp util, cu acest prag fiind deja depășit în segmentul locuințelor noi.

Creșterea prețurilor a fost parțial compensată de salariile mai mari înregistrate în 2024. În ianuarie, câștigul salarial mediu net la nivel național era de 4.859 lei, potrivit Institutului Național de Statistică, iar până în octombrie a crescut cu aproape 9%, ajungând la 5.268 lei.

Unde se îndreaptă piața imobiliară. Prețurile vor exploda! Constructor clujean: „Eu am un hamster acasă. Un om care cumpără un apartament în Cluj e ca Charlie”

Prețurile de pe piața imobiliară din Cluj riscă să ajungă lejer la 4000 de euro, asta deși cu un parteneriat potrivit între mediul privat și cel public, acestea ar putea scădea de la 2800 mp la 2200. 2200 de euro acesta ar fi prețul real, accesibil, pentru bunurile imobiliare din Cluj dacă piața s-ar dezvolta conform necesităților sale. Cerea mare versus oferta mică ne-a adus în impasul în care suntem acum. Fără blocuri noi, construite în zona metropolitană, cu avizuri date în ani de zile, tinerii Clujului au de suferit, a transmis Dorin Bob, întrebat de Clujenii.ro unde pot ajunge prețurile dacă continuăm în același ritm.

„Una dintre cele mai mari probleme ale Clujului sunt prețurile. Sunt aceste prețuri de 2800 – 3000 de euro pe mp, care da, poate părea puțin față de tot ce înseamnă vestul Europei, dar este împovărător pentru un om care are un salariu de 800-1000 de euro. Este aproape imposibil. Eu am un hamster acasă. Îl cheamă Charlie. Un om care cumpără un apartament de 250.000 de euro ca tânăr este ca Charlie pe rotiță, n-o să mai apuce să-l plătească. Ai zice că asta este o anomalie, dar uite că în Olanda se dau credite pentru achiziții de apartamente pe 80 de ani.

Așa s-a făcut acest sistem, încât se măresc prețurile la active, băncile sunt foarte relaxate, dau credite pe un termen foarte lung, încasează dobânzile pe perioade lungi și lași apartamente cu credite moștenire la copii. O să se ajungă ca un apartament să se plătească de două generații. Deci înspre o anomalie de genul ăsta ne îndreptăm, iar singura soluție, absolut singura soluție, ca să se rezolve acest lucru, este o densificare a orașului, o creștere a numărului de construcții, într-un mod sustenabil, într-un mod inteligent, cu respect față de vecinătăți, că se poate, dar în urbe. În interior, în inel, bineînțeles centura metropolitană are rolul ei”, a declarat Dorin Bob.

