Pentru stingerea incendiului din Făget, care a izbucnit noaptea trecută, ISU Cluj a trimis 5 persoane. Norocul pădurii a fost că, pe lângă ei, au mai participat și 4 voluntari. unul dintre ei a povestit cum a decurs acțiunea.

”Aseară a ars Făgetul, cred că arde și la ora aceasta.

Un foc cu „autor necunoscut”, dar care putea fi oprit cu un minim interes.

Criminali sunt cei care fumează în pădure și aruncă chiștocul pe jos, sau cei care fac foc în pădure, crezând că l-au stins corect când au plecat.

Dar ce mi s-a părut cu adevărat criminală a fost organizarea acțiunii de stingere a incendiului.

Pentru asta mi-e RUȘINE de ISU Cluj!

Eu am ajuns pe la 19.30 și am fost voluntar la lopată până la ora 22:00 , când a fost declarat stins focul.

CE A FOST GREȘIT

1) În primul rând au fost doar 5 pădurari, având vreo 6 lopeți de stingere.

-Am întrebat dacă au mai chemat ajutoare de la pădurari și au spus că au chemat dar vin greu, că sunt din Florești. De fapt NU au mai venit deloc!

Deci toată acțiunea din pădure a avut 5 pădurari și 4 voluntari – vezi poza.

2) Am insistat de mai multe ori să chem eu voluntari, dar de fiecare dată au insistat că nu e nevoie, deși focul se tot extindea, motivând că voluntarii nu pot fi supravegheați – vezi video.

3) Atât noi, voluntarii, cât și cel mai în vârstă dintre pădurari am insistat de mai multe ori să se organizeze o echipă care să rămână la supraveghere în pădure, dar domnul inginer de la Romsilva a declarat, la 21:45, în urma unei discuții telefonice, că focul este stins și că nu este necesar să rămânem la supravegheat deoarece o autospecială ISU va rămâne să supravegheze eventualele reaprinderi, asta deși la câteva sute de metri FOCUL ÎNCĂ ARDEA.

4) Am mers pe creastă 3 dintre pădurari și voluntarii și am văzut că linia nordică stinsă anterior (spre Roata) se reaprinsese, am insistat să se cheme ajutoare dar domnul inginer a spus că acolo o să se oprească focul, pentru că au udat cei de la pompieri cu butoaiele de apă, și că NU E NEVOIE SĂ RĂMÂNĂ NIMENI LA SUPRAVEGHERE! – vezi video: https://www.facebook.com/share/v/JSKNjaFJz6ZQS9qC/

ALTE DETALII – pentru cine mai are răbdare să citească

1) Domnul pădurar mai în vârstă a insistat să vină echipa de supraveghere încă în jurul orei 21:00, iar când i s-a spus că nu va veni nimeni la supraveghere s-a enervat foarte tare.

A spus că „asta e bătaie de joc, că el pleacă în momentul acela acasă și pe el să nu îl mai cheme niciodată, căci înseamnă că a muncit degeaba în fum 3 ore, pentru că pădurea se va reaprinde, că el are 36 de ani de serviciu și își taie o mână dacă focul nu se va reaprinde!”

2) Nu am văzut nici un pompier în pădure, au fost chemați de pădurari, dar au motivat că nu pot veni deoarece trebuie să asigure paza caselor din zona Drumului Sf. Ion, și pentru că tocmai făceau schimb de tură!

3) Cred că dacă ar fi fost încă vreo 6 oameni prezenți încă de la început și încă vreo 10 să rămână de veghe peste noapte pe liniile incendiului stins, linia dinspre Roata nu s-ar fi reaprins iar focul nu s-ar fi extins”, arată Mona Varga în postarea de pe Facebook..