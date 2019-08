Daca la momentul actual diferentele si stereotipurile de gen sunt din ce in ce mai atenuate, femeile avand libertatea de a concura la nivel profesional in aceeasi arena cu barbatii, cand vine vorba de predispozitii native, perspective de viata si talente si abilitati specifice putem afirma ca exista diferente semnificative intre femei si barbati.

In acest articol am ales sa dezbatem cateva dintre ideile de business care se pliaza pe natura creativa si intuitiva a femeii care simte dorinta de a da glas ideilor si viziunilor ei, pasind spre lumea fascinanta a antreprenoriatului

1. Realizarea de haine si accesorii handmade

Imaginatia si bunul gust sunt fara doar si poate calitati inerent feminine. Asadar, incepand de la bijuterii, posete, pantofi sau alte articole vestimentare, piata abunda de ofertele de mass-market, tot mai multe persoane cautand originalul si frumusetea imperfecta a lucrului manual. De la hobby la o afacere profitabila nu e o distanta atat de lunga daca produsul tau este unul de impact. Diferenta intre a face ceva pentru propria placere si satisfactie, respectiv, a si comercializa acel ceva e pozitionarea produsului sau a brand-ului pe piata, in mintea si perceptia consumatorului. Daca te numeri printre artizanii obiectelor hand-made si obisnuiesti sa iti vinzi produsele in traguri sau alte evenimente publice un prm pas ar fi sa te indrepti si spre lumea online-ului pentru un plus de vizibilitate. Intra aici si vezi alte 20 de idei de afaceri bune de implementat pe piata actuala.

2. Cosmetice bio

Trendul ecologic este in continua crestere, atat la nivelul marilor companii cat si in preocuparile si actiunile individuale. Produsele de ingrijire corporala si cosmeticele sunt in topul preocuparilor doamenlor si domnisoarelor de toate varstele, avand o piata de desfacere extrem de variata si ofertanta. Nisa tot mai cautata a produselor de beauty este cea a produselor 100% naturale, realizate din ingrediente bio mult mai blande cu corpul nostru decat cele chimice. Un brand de cosmetice si produse de ingrijire bio poate fi cu usurinta personalizat si pozitionat pe piata pentru o anumita categorie de consumatori care nu doar isi doresc sa aiba grija de sanatatea si aspectul lor ci vor sa aiba o contributie si sa se implice activ in miscarea de protectie a mediului. Asadar, daca te-ai decis sa alegi calea antreprenoriatului, intra pe Emasconsulting.com pentru a beneficia de consultanta avizata pentru accesarea fondurilor U.E., in asa fel inca business-ul tau sa nu ramana doar la stadiul de vis.



3. Cafenea tematica

Printre modalitatile preferate de a ne bucura de o fereastra libera in programul nostru incarcat, este ne delectam cu compania oamenilor dragi peste aburii aromati de cafea. Noi femeile avem talentul nativ de a infrumutesa si de a conferi acea caldura aparte spatiului in care ne aflam, incepand de la propria locuinta pana la o cafenea, un salon de infrumutesare sau un boutique du creatii vestimentare. O cafenea tematica poate fi o idee excelenta de business pentru o femeie careia ii place sa aduca oamenii impreuna, si sa-i rasfete cu calitatea si savoarea cafelei si ale gustarilor home-made, dar si cu un ambient aparte in care confortul se impleteste cu esteticul.

Asadar, cu toate ca nu sunt putine situatiile in care planurile se intrepatrund, femeile asumandu-si cu hotarare roluri de top management in marile corporatii, in timp ce barbatii devin bucatari sau hairstilisti iscusiti, cand vine vorba de gestionarea unui business, femeia va miza cu precadere pe interrelationare autentica si pe gasirea acelui sens si ecou profund la nivel de grup sau societate iar barbatul va cauta evolutia, succesul si efectele clar masurabile.



Sursa imagine: Unsplash.com