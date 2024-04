Recentul scandal, cu interzicere unor filme rusești de către Ministerul Culturii m-a dezgustat. Ca scriitor și istoric știu că literatura și arta nu trebuie interzise. Cenzurarea actului cultural duce la dictatură și este apanajul regimurilor totalitare. România – care se consideră un stat democrat în UE, de fapt prin Raluca Turcan, ministrul culturii – a interzis un act de cultură produs în Rusia pe motive futile ideologice și propagnadistice. La ordin venit ”de la împărăție”, pe filieră neo-colonială – via Bruxelles și Washington – clasa politică de la București, de o slugărnicie specifică anilor `50, dorește interzicerea produselor culturale rusești în România. Arhiva Națională de Filme a reziliat contractul pentru difuzarea a două filme considerate propagandă rusă și care urmau să fie proiectate la Cinema Eforie și Cinema Union. ”Este inacceptabil ca astfel de producții cinematografice, vădit propagandistice, finanțate de statul rus” afirmau autoritățile de la București. Raluca Turcan, a anunțat la începutul lunii aprilie că filmele „Provocarea” (2023) și „Vremea celor dintâi” (2017), considerate de experți ca fiind de propagandă rusă, vor fi interzise. În realitate, cele două filme sunt excepționale producții de artă și cultură universală rusească. Pe principiul propagandei stupide ar trebui astfel interzis filmul ”Casablanca”, care este cel mai tezist film produs de Hollywood în 1941, pentru pregătirea opiniei publice americane de a intra în război de partea URSS împotriva Germaniei. Lucru ce este aburd, desigur. Personal sunt împotriva interzicerii oricărui act de cultură. Azi, interzicem fime rusești, mâine se vor interzice Tolstoi, Lermontov, Esenin, Vîsoțki sau Dostoievski pe acest princpiu idiot de măsurare cu toporul securistic și propagandistic al actului cultural. Se pare că la conducerea Ministerului Culturii au rămas în funcție doar agenții și ofițerii sub acoperire de la Băneasa, unde se învață cum să se tragă cu pistolul și să se vorbească în șabloane propagandistice? În schimb, rușii au oferit o lecție de cultură politicienilor de la București. După ce purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, acuza România că încearcă să „anuleze cultura rusă” i-a invitat pe covorul roșul pe realizatorii filmului ”21 de rubini”, o excepțională peliculă despre corupția de stat din România controlată de interesele economice ale ambasadelor străine. Noroc cu site-ul Solidnews.ro și grupul de gândire de la Gold FM, ca să aflăm, noi românii, că acest film al părintelui – regizor Ciprian Mega a fost prezentat la un festival de la film de la Moscova, unde a intrat în finală, fiind apreciat de elita cinematografiei ruse și de oficialii ruși.

La Moscova zilele trecute a avut loc deschiderea de gală a festivalului ”BRICS FILM FESTIVAL 2024”, sub patronajul marelui actor și regizor rus Nikita Mihalkov. Festivalul de la Moscova este al doilea ca vechime și prestigiu din lume, după cel de la Veneția. În concurs au participat 320 de filme din întreaga lume, iar filmul ”21 de rubini”, regizat de către preotul ortodox Ciprian Mega, a fost selectat printre cele 9 filme finaliste. La deschidere, unde au fost invitați de onoare românii noștri, Maria Zaharova a ținut să-l felicite personal pe preotul regizor Ciprian Mega și să-și arate simpatia față de cinematografia românească și față de cultura română în general. În urma discuțiilor publice iscate în Rusia de participarea filmului “21 de rubini” la BRICS FILM FESTIVAL, preotul-regizor Ciprian Mega a fost invitat de către președintele Putin la o discuție despre valențele culturale ale producției cinematografice românești, Cei din echipa preotului Mega i-au transmis, într-o convorbire telefonică jurnalistului Cozmin Gușă, că ”discuția cu `țarul` Putin s-a axat pe elementele din film ce exprimă valorile și comportamentele tipice ortodoxiei, respectiv postcomunismului, ce sunt comune societăților ruse și românești.” Mai mult, preotul ortodox Ciprian Mega a fost invitat să oficieze la una din bisericile Kremlinului, după care a declarat presei că „eu sunt om liber și nu-mi va impune nimeni ce să fac, nici cum să-mi iubesc țara. Am slujit în Moscova, desigur, pentru că perioada aceasta a călătoriei mele aici a cuprins o zi de duminică. Iar duminica noi, creștinii, mergem la biserică. Aprobarea pentru slujire mi-a acordat-o episcopul locului, care este Patriarhul Kiril. Am slujit într-o biserică din apropierea Kremlinului, împreună cu un prieten, care este coordonatorul Departamentului Relații Externe Bisericești”. Echipa de realizatori ai filmului românesc, condusă de Ciprian Mega și actorul Dorel Vișan, a fost cazată la un hotel de cinci stele de lângă Kremlin, iar presa rusă a elogiat filmul și delegația română, iar protagoniștii filmului au fost primiți cu onoruri de către oficialii ruși. În urma premierii filmului ”21 de rubini” la Moscova și atenția deosebită acordată de presă și oficialitățile ruse realizatorilor filmului, reprezintă de fapt răspunsul Moscovei la încercările de interzicere a filmelor rusești din România, pe motiv de propagandă. O mare putere culturală mondială oferă o lecție, tocmai de la Moscova, conducerii politice de la București, că valorile culturale nu pot fi cenzurate sau interzise. În istorie, întotdeauna cultura a fost ambasadorul păcii și a prieteniei. Este și o lecție pe care Ciprian Mega o oferă Bucureștiului de la Moscova, că un film românesc a intrat pe harta cinematografiei mondiale, când acasă este de fapt ignorat sau chiar cenzurat, pe motiv că acesta critică implicarea ambasadelor unor mari puteri străine în acțiuni politice și economice de tip neo-colonial. Părintele Mega a oferit și o lecție de demnitate românească diriguitorilor de la București, care se poartă, din păcate, ca niște slugi ai intereselor celor care i-au pus la putere. Politicienii cu mentalitate de politruci interzic acte culturale de mare valoare pe motivul fals al propagandei. În acest ”război cultural” România politică a fost învinsă, dar a câștigat filmul și actul cultural românesc pe plan mondial. Raluca Turcan, deși a făcut studii la Moscova, nu a înțeles nimic din marea cultură rusă. Introducerea României într-un pseudo-război cultural în care am ieșit foarte șifonați ar trebui să ducă la demisia ministrului culturii de la București. Lecția românească de la Moscova este următoarea: cultura unește popoarele și aduce pacea. Nu mai cenzurați cultura pentru că vom pierde!

Ionuț Țene