Numele lui Mihai Bădău este rostit în șoaptă pe holurile Facultății de Jurnalism din București. Multe studente tac de frică să nu ,,aibă probleme” – pentru că vorbim până la urmă de un respectabil lector universitar, profesor și în Franța – altele vorbesc din când în când la țigară despe ce li s-a întâmplat și găsesc tipare comune. Despre sunatul noaptea, apropouri la compatibilitatea dintre ei, uneori chiar și declarații de dragoste, ,,Te iubesc” – uri strigate prin telefon. Iar toate studentele abordate trăiesc în frică pentru că nu știu ,,cum se lovesc de el în viitor” .

Horia Mihai Bădău este un respectabil domn lector universitar la FJSC București, profesor și în Franța, autorul mai multor volume, printre care, în mod ironic, ,,Etică și integritate în educație și cercetare” și ,,Tehnici de comunicare în social media” – tehnici de care probabil s-a și folosit ca să se dea la studente în mediul online.

Strategia era simplă. Cunoștea studentele față în față sau printr-un apel video cu scop universitar, lăsa două-trei zile să treacă, apoi le căuta pe Facebook. Începea cu like-uri și apoi cu mesaje colocviale, cerând să i se vorbească la per tu. ,,Îmblânzea” victima, dându-i senzația de familiaritate și control. Pe cele mai multe le invita în Vamă. Cu toate că acum neagă acuzațile, lectorul se arată chiar pe pagina sa personală de internet că este un suflet veșnic tânăr și ferice: ,,sunt DJ in noptile de vineri si sambata in CLUB A, unde pun muzica anilor 80-90. Sunt Dj Bhoris (nu eu mi-am pus aces ”nume”:D). Haideti intr-o seara! Pun muzica de Vama!:) ” . Nimic greșit, doar că avântul său tineresc de la 50 de ani nu se limitează doar la mesaje inocente și muzică bună, ci, în momentul în care studentele făceau un pas în spate pentru că se simțeau ciudat în postura de a fi complimentate și invitate de un lector universitar, acesta nu se oprea din a face avansuri. Iar dacă studentele vorbeau despre ce li se întâmplă, Bădău poza el în victimă și le obliga să-și ceară scuze public.

Mai jos vom trece prin declarațiile studentelor care s-au hotărât să vorbească. Nici acum nu știm câte victime au fost de fapt și tac de frica lui Bădău.

Pe Paula a cunoscut-o la o conferință la Iași unde a venit ca invitat. Nu a durat mult și a abordat-o pe Facebook. Au trecut ușor, în timp, de la discuții despre facultate (despre un eventual training gratuit ,,La nivel de Master 2, cum predau în Franța” ) la discuții personale ,,Poate îți fac o vizită când totul va părea fără sfârșit” – i-a scris Bădău. Apoi, când a aflat că Paula are pe cineva, a devenit gelos ,,M-am întristrat când am văzut că iubești pe altcineva” i-a scris. Bădău totuși nu se lasă, așa că în aceeași seară îi spune că el este ,, foarte afectuos și tandru” , că are nevoie de o femeie care să-i ordoneze viața și că îi place tare mult numele ei. Așa că, disperarea ajungând la maxim, a început să-i rostească numele pe diferite tonuri, mai serios, mai languros, mai dur, declarând că preferatul lui e cel languros ,,Eu sunt așa… Să ne ținem în brațe, să ne iubim, să ne giugiulim, să ne bubulubu. ” . Dragul de Bădău, un lector universitar care caută afecțiunea în brațele studentelor. Cât de ,,inocent” și simultan scârbos.

Miruna și Georgiana au fost și ele invitate în vacanță cu Bădău. Acesta a încercat să le separe mai întâi, pentru a le ataca pe rând. Despre Georgiana a aflat că e din Ploiești, așa că a ținut să precizeze că și fost lui soție e din același oraș ,,deci… I love Ploiești” – spunea Bădău. Apoi a sunat-o, vorbindu-i despre compatibilitatea dintre zodile lor. Georgiana tot încerca să ducă discuția în zona licenței, la care Bădău îi era coordonator, dar el tot evita și voia o discuție în sfera personală ,,Când încercam să aduc subiectul de la licență îmi dădea cu flit și vorbea despre orice altceva. Astea e ideea, că proful de licență tocmai s-a dat la mine. ” .

Miruna părea mai timidă, așa că Bădău a provocat-o să ,,iasă din bulă” , ,,Să ies din chestia asta și să fiu și eu mai tupeistă” – declară Miruna. Amândouă fetele erau speriate pentru că lectorul coordonator al licenței nu vorbeau cu ele deloc despre lucrare și încerca din răsputeri să le atragă în plasa lui ,,Nu am vorbit pentru că m-am tot gândit ce o să zică, cine o să zică, poate o să fiu blamată de ce i-am răspuns la apeluri. ” .

Și ca atare asta s-a și întâmplat. FJSC a închis ochii la situație, probabil fiind conștienți deja de ce face Bădău. Mai multe persoane din funcții de conducere FJSC și UB au distribuit broșuri informative și au vorbit despre ce pot face studenții dacă sunt hărțuiți. O singură persoană a spus ,,Îmi pare rău” . Atât.

Aceeaşi poveste s-a repetat și cu Denisa. A văzut-o mai întâipe holurile facultății, după care i-a dat cerere pe Facebook. Nimic anormal până aici, se mai întâmplă ca studenții să-și aibă profesorii la prieteni. Însă treaba a continuat, Bădău începând să-i dea like-uri la postări și în final abordând-o și spunânu-i că e ,,frumoasă” , că e la mare și că i-ar plăcea să fie și ea aici. În acel moment, Denisa și-a dat seama că ceva nu e în regulă ,,Nu-mi venea să cred că un profesor și un om de vârsta lui îmi poate lăsa așa ceva în privat. ” . A vorbit și cu celalte colege și l-a rugat să înceteze. Aici Bădău s-a enervat de refuz, așa că a scos-o de la prieteni. Dar răzbunarea lui nu s-a oprit aici. Fiind frustrat de refuz, Bădău a articulat-o pe Denisa cu prima ocazie în care s-au reîntâlnit într-un cadru universitar, unde el avea puterea. Acesta i-a criticat proiectul la care ea lucrase. Într-o discuție pe Whatsapp în care colegii de grup ai Denisei se arătau uimiți de reacția lui Bădău la proiectul ei, Denisa a recunoscut că s-a dat în trecut la ea și l-a refuzat. Apoi a început scandalul. În mai puțin de o oră, conversația de pe grup a ajuns la Bădău care i-a scris unuia dintre colegii de grupă ai Denisei că a auzit discuțiile ,,defăimătoare” și că dorește ,,drept la replică” ,. Apoi i-a scris Denisei, spunându-i pe un ton agresiv că ,,dacă veți continua să spuneți minciuni la adresa mea, voi înainta cazul Comisei de Etică a Universității din București” . Așadar, tot agresorul pozează în victimă. Strategia preferată a lui Bădău.

Denisa nu s-a gândit că poate apela la cineva. Mama ei a aflat abia acum și regretă că și-a lăsat fata la București ca să fie expusă la așa ceva. ,,Mințiți când spuneți că v-am făcut avansuri” – spunea Bădău într-un mesaj către Denisa . Așa că obligat-o pe Denisa să-și ceară scuze public.

Daniela, studentă la fără frecvență, a fost invitată să cineze cu coordonatorul Bădău, i s-a spus că e frumoasă, că licența o poate da și în septembrie și să meargă împreună în Vamă. I-a povestit unei profesoare, dar aceasta nu a avut nicio reacție pentru că nu avea destule dovezi în afară de vorbele studentei.

Despre altă studentă lectorul spune că ea s-a dat al el, că a venit ,,foarte rujată, îmbrăcată provocator (…) pregătită special. ” . Și lista de studente abuzate poate continua până mâine.

Bădău atacă în toate părțile ca un câine hăituit atunci când i s-au adus la cunoștiință acuzațiile: își acuză colegii că fac ,,sex cu studentele în birouri sau în stagii de practică” și că el este victima, că studentele se dau de fapt la el ,,o femeie răzbunată se răzbună” . Ironic având în vedere că el este cel care se răzbună pe studentele care l-au refuzat, folosindu-și puterea dată de funcția de lector.

Vorbim aici despre un abuz de putere în toată splendoarea. Bădău se folosește de funcția și numele lui, vândând studente care se încadrează într-un tipar dinante stabilit: vulnerabile, de 18-19 ani, venit dinafara Bucureștiului, unele cu probelme acasă. Fete la început de drum care pot fi ușor manipulate cu vorbe frumoase și strălucirea unui renumit lector universitar.

,,Tot jocul ăsta de apropiere, îndepărtare, respingere e un mix de emoții care face să fie complicată înțelegerea a ceea se întâmplă” – a spus psihoterapeuta Domnica Petrovai. ,,Profesorul are mai toată puterea, tu nu o ai. ” .

De asemenea, psihoterapeuta Diana Safta zice despre acest subiect: ,,Orice formă de avans sexual nesolicitat poate provoca p traumă profundă, ducând la tulburări precum stresul post-traumatic, anxietatea și depresia. ” .

Din păcate, după cum bine știți, Bădău nu este un caz singular. Zilnic în România există oameni expuși la diferite tipuri de abuz, atât în instituțiile de stat (universități, teatre, școli, primării, etc. ) , cât și în cel privat. Niciodată nu vom fi conștienți de numărul total al victimelor, căci acestea nu au curaj să vorbească de frica consecințelor. Și rămân cu traume pe viață din cauza unui prădător care a mai încercat cu o victimă.

Antonia Mihăilescu