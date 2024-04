Csoma Botond, liderul grupului parlamentar UDMR din Camera Deputaților și deputat clujean, afirmă că listele Uniunii pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie au fost semnate și de români, UDMR reușind să adune în total aproape 300.000 de semnături.

Într-o intervenție la emisiunea „România Politică” de la Prima News, Botond a declarat că procesul de strângere a semnăturilor a decurs bine pentru UDMR, chiar mai bine decât în 2019. „La noi a mers bine, mai bine decât în 2019. Am văzut în județul Cluj ce s-a întâmplat. În Cluj-Napoca, unde câteodată ne-am confruntat cu diferite dificultăți în privința adunării semnăturilor, acum nu am avut nicio problemă. Ba din contră, am strâns mai multe semnături decât era prevăzut pentru organizația județeană a UDMR Cluj. Am strâns aproape 300.000 de semnături în total pe țară. Au semnat și români. Am avut un stand în centrul Clujului la care au semnat și români”, a spus Csoma.

În ceea ce privește pragul electoral, deputatul UDMR a subliniat că nu are nicio teamă că Uniunea nu îl va trece. „Nu ne este frică. Aceste alegeri s-au comasat, dar este foarte important ca și maghiarii să meargă în aceeași proporție la vot ca și românii. Dacă nu există o diferență în privința participării la vot, atunci nu va exista nicio problemă. Ne putem aștepta la un rezultat bun”, a menționat liderul grupului parlamentar al UDMR.

Csoma Botond a explicat că miza alegerilor europarlamentare din 9 iunie este, pentru UDMR, păstrarea numărului de primari existent, cel mai important fiind să nu piardă edili în urma scrutinului. „Sunt toate șansele ca primarii UDMR în funcție să fie realeși”, a menționat Csoma.

Sursa: ziardecluj.ro