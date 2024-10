Pe Calea Baciului, între numerele 40-48, locuitorii se confruntă cu deformări mari ale carosabilului, care au apărut în urma lucrărilor efectuate la utilități în cursul anului. În urma acestor intervenții, straturile de sub asfalt s-au lăsat, iar situația s-a agravat din cauza canalelelor din zona numerelor 44/46. Capacele canalelor sunt sub nivelul asfaltului, iar zona de beton a suportului canalelor este vizibil afectată, creând denivelări periculoase.

Locuitorii reclamă că noaptea, atunci când circulă TIR-urile cu viteză, zgomotul și vibrațiile devin insuportabile.O sesizare în acest sens a fost transmisă autorităților prin intermediul platformei My Cluj

„Pe calea baciului intre numerle 40-48 sunt locuri cu deformari mari pe partea carosabila, au fost facute in cursul anului lucrari la utilitati si straturile de sub asfalt sau lasat, de asemenea canalele albastre dintre numerele 44/46 nu mai sunt la nivel cu ascaltul, atat capacele sunt mai jos cat si toata zona de beton, suportul de canal este lamdiferenta fata de asfalt, sa tasat asfaltul/straturile de dedesupt. Toate acestea mentionate cauzeaza vibratii si miscari ale solului care afecteaza locuitorii din zona, si cladirile. Noaptea cand tirurile circula si cu viteza mai mare care deranjeaza si cu zgomot cand se trec peste ele pe langa vibratii”, scrie în sesizarea postată pe My Cluj.