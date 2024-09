Odată cu începerea şcolii, traficul a crescut pe strada Câmpului, creând disconfonrt locuitorilor din zonă. Potrivit unei sesizări transmise către autorități, zgomotul produs de mașinile aflate în trafic afectează calitatea vieții, iar lipsa trecerilor de pietoni amplifică riscurile pentru pietoni, în special pentru familiile cu copii.

Rezidenții solicită amplasarea de limitatoare de viteză și crearea unor noi treceri de pietoni, şi montarea unor limitatoare de viteză astfel încât traversarea să devină mai sigură.

„Buna ziua, Intrucat pe strada Campului, din Manastur se circula cu viteza foarte mare si traficul a crescut mult in ultima vreme vreau sa mentionez ca acest lucru afecteaza locatarii care au locuinte aproape de strada datorita zgomotului pe care il fac autoturismele. Deasemenea, lipsa trecerilor de pietoni face ca traversarea strazii sa fie nesigura in special pentru familiile cu copii. Pentru rezolvarea acestui inconvenient va rog sa luati in considerare amplasarea de limitatoare de viteaza si a mai multor treceri de pietoni pe aceasta strada. Multumesc!”, se arată în sesizarea transmisă către primărie