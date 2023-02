Editura la care ministrul de Interne Lucian Bode și-a publicat teza de doctorat declarată plagiată îi aparține unui director de departament din cadrul Universității Babeș Bolyai. Este vorba despre Marian Claudiu Nicușor, Doctor în Relaţii Internaţionale, care, potrivit declarații de avere desfășoară activități de conducere și didactice în universitatea clujeană. El nu a trecut în declarația de avere faptul că deține editura respectivă. Editura CA Publishing, cu sediul într-un apartament de pe Bulevardul Eroilor, a fost folosită de foști pușcăriași încarcerați la ”beciul domnesc” pentru publicarea cărților care i-au ajutat la reducerea pedepselor.

Editura CA Publishing, cu sediul pe Bulevardul Eroilor nr 34, ap. 3 Cluj Napoca, aparține firmei CONSULTING & ANALYSING SRL. Societatea este administrată de Marian Claudiu Nicușor, care este și unicul asociat.

Însă nu el a înființat societatea care are o vechime de 15 ani, ci Adrian Ivan, fondatorul școlii de studii de securitate din cadrul UBB și Rectorul, cu grad de Comandant, al Academiei Naționale de Informații ,, Mihai Viteazul” București.

Adrian Ivan

În 2014, Ivan a cedat părțile sociale pe care le avea la firma Consulting & Analysing lui Marian Claudiu Nicușor.

”IVAN ADRIAN LIVIU, cetățean român, cu [***domiciliu***] județul Cluj, născut în Beiuș, județul Bihor la data de 01.11.1969, identificat prin [***act identitate***], eliberat de Politia mun. Cluj-Napoca la data de 20.01.2011, [***CNP***], în calitate de cedent și MARIAN CLAUDIU-NICUSOR, cetățean român, [***nastere***], în Luduș, județul Mures, cu [***domiciliu***] judetul Cluj, identificat prin [***act identitate***], eliberata de Politia Ludus, la data de 09.07.2013, [***CNP***], în calitate de cesionar, ambii având calitatea de asociați, azi, 19.08.2014, am hotărât modificarea și actualizarea actului constitutiv al Societății „CONSULTING. & ANALYSING”- S.R.L., în sensul: Articolul 1 Subsemnatul, IVAN ADRIAN LIVIU, am hotărât să cesionez la valoarea nominală, cele 10 părți sociale pe care le dețin, a câte 10 lei fiecare, în favoarea dlui MARIAN CLAUDIU-NICUSOR, care devine asociat unic. Subsemnatul, Ivan Adrian Liviu, declar că pentru părțile sociale cedate, am fost despăgubit la valoarea nominală, astfel încât nu mai am nici o pretenție față de societate și cesionar”, arată o notă publicată în Monitorul Oficial.

Trebuie menționat faptul că Ivan și-a cedat părțile sociale cu puțin timp înainte de a deveni profesor asociat la Academia Naţională de Informaţii “ Mihai Viteazul”.

Clădirea în care editura CA Publishing isi are sediul pare părăsită de mai mulți ani

Potrivit CV-ului, experiența profesională a lui Marian Claudiu Nicușor constă în două slujbe (reprezentant vânzări și director comercial) la firma de bricolaje Zonix SRL din Luduș (care aparține părinților lui, carolina și Nicolae Marian), cea de director la editura menționată anterior (2009–2017), Lector Universitar Doctor la UBB și… recompensa: Director al Departamentului de Studii Internaționale și Istorie Contemporană la universitatea clujeană.

Marian Claudiu Nicușor (Sursa foto linkedin.com)

Potrivit declarației de avere de anul trecut, el a câștigat 134.797 lei de la UBB și 13.381 lei de pe urma activităților de marketing desfășurate de firma de bricolaj a familiei.

Însă, în declarația de avere nu a trecut nicio informație despre faptul că este administrator și acționar unic la CONSULTING & ANALYSING SRL.

Marian nu a putut fi contactat pentru a își exprima un punct de vedere. La unul dintre telefoanele firmei a răspuns o femeie care a transmis că patronul este plecat în concediu, acesta fiind motivul pentru care nu răspunde apelurilor telefonice.

Editura care îți reduce din anii de pușcărie

Editura clujeană a fost folosită de mai multe personaje controversate, condamnate definitiv la închisoare cu executare, pentru a obține reducerea pedepsei. Unei persoane condamnate i se reduc zilele de închisoare cu fiecare carte științifică publicată.

Un caz este al lui Dorinel Mucea, fost adjunct al şefului Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, fost consilier economic la Ambasada României din Turcia. Înainte de 1989 era numit de presă „miliardarul sub acoperire”. A fost condamnat, în 27 ianuarie 2015, în dosarul „Privatizărilor strategice”, la patru ani şi şase luni de închisoare, pentru constituire de grup infracţional organizat. În 2015, în decurs de aproximativ şase luni, Mucea a scris şapte lucrări catalogate drept ştiinţifice. În baza lor, Administraţia Naţională a Penitenciarelor i-a diminuat pedeapsa cu şapte luni. Deci, cu o lună pentru fiecare carte. Toate cele şapte cărţi au fost tipărite, conform ANP, în 2015, de Editura CA Publishing, din Cluj Napoca. Printre cei care au coordonat lucrările științifice scrise de Mucea se numără Mireille Rădoi, fostă șefă de promoție a Academiei SRI. În 2015 ea era profesor asociat la UBB și preda un masterat la Departamentul de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană, care era condus de Adrian Ivan. Acum ea este Mireille Rădoi directorul Bibliotecii Universitare Centrale din București, arată jurnalista Melania Cincea pe blogul ei, putereaacincea.ro.

Rădoi l-a precedat în cadrul UBB pe fostul adjunct al SRI, Florian Coldea, care a predat și el masterul ținut în cadrul Departamentul de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană.

Un alt condamnat penal care a obținut reduceri de pedepasă prin faptulcă a publicat o opera științifică la editura clujeană este ”mogulul” Dan Voiculescu, fostul patron al Trustului Intact, condamnat la zece ani de detenţie, pentru spălare de bani, în dosarul privatizării frauduloase a Institutului de Cercetări Alimentare.

Dan Voiculescu

O altă lucrare, potrivit Ministerului Justiţiei, este semnată de Marin Măciucă, general maior în rezervă, fost comandant al Comandamentului Logistic Întrunit al MApN, condamnat la patru ani de închisoare, pentru abuz în serviciu, în dosarul Ripstop. Acesta a fost unul dintre ofiţerii MApN acuzaţi că, favorizând una din firmele participante, au viciat procedura licitaţiei pentru achiziţia publică de ţesătură tip Ripstop, în valoare de 9,5 milioane de euro, necesară pentru confecţionarea uniformelor militare.

BOX

Bode și-a ”lichidat” opera

Spre finele lunii trecute, Ministrul de Interne, Lucian Bode, a cerut retragerea cărții bazate pe teza sa de doctorat, despre care Comisia de Etică a Universității Babeș-Bolyai (UBB) a constat că include plagiat extins și e „​profund viciată”.

Președintele Comisiei de Etică, Dacian Dragoș, a precizat că, potrivit înștiințării, editura a spus că se va conforma, iar cartea nu se mai află în circulație sau comercializare.

„Am primit mesaj de la ministrul Lucian Bode, cum că a cerut editurii să retragă cartea, iar editura a spus că așa va face și că nu se mai află în circulație sau comercializare cartea”, a declarat Dacian Dragoș potrivit sursei menționate.

Comisia de Etică a UBB a cerut prin decizia din 11 ianuarie Editurii CA Publishing să retragă volumul „Securitatea energetică şi managementul resurselor la începutul secolului XXI: România în context european actual”, publicată pe baza tezei de doctorat a lui Lucian Bode, cu posibilitatea de republicare după corectarea tuturor abaterilor constatate.

Universitatea Babeș Bolyai i-a mai cerut lui Lucian Bode să alinieze „teza la standardele de etică academică”.

În cazul în care cartea nu ar fi fost retrasă de pe piață în termenul de 15 zile, Comisia de Etică a universității clujene avea obligația să sesizeze Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării pentru analiza cărții. Respectivul organism nu este limitat la sancționarea membrilor comunității academice și de cercetare având și posibilitatea de a decide sancțiuni referitoare la cartea publicată pe baza tezei.

De asemenea, site-ul editurii clujene nu mai este funcțional de la scandalul tezei de doctorat plagiate.